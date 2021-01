L’adjoint d’un shérif californien qui a été à l’origine félicité pour sa bravoure lors de ce qu’on a appelé une fusillade «embuscade» a été arrêté vendredi après que la police a déclaré qu’il avait «fabriqué» l’incident.

L’adjoint Sukhdeep Gill du bureau du shérif de Santa Clara il y a un an a été appelé «Brave sous le feu», selon un rapport des médias locaux, après avoir dit aux enquêteurs qu’il avait été pris en embuscade alors qu’il était arrêté sur une route rurale pendant une patrouille. L’incident a été rapporté par Gill le 31 janvier 2020.

Gill, 27 ans, a déclaré aux enquêteurs qu’un passager d’une berline argentée lui avait tiré deux coups de feu alors qu’il retournait à sa voiture de patrouille après s’être arrêté sur une «épaule en terre pour uriner», selon le bureau du procureur du comté de Santa Clara.

« Il semble qu’il n’a été abattu qu’une seule fois, et dans un endroit miraculeux – son appareil photo porté sur le corps, qui a été détruit », a déclaré le bureau du procureur de district dans un communiqué. «L’incident a déclenché une chasse à l’homme pour le tireur.»

Des agents de plusieurs organismes d’application de la loi ont répondu à l’incident. Après une enquête, les détectives pensent que la fusillade «n’a pas eu lieu comme indiqué et a été fabriquée», a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Gill, qui travaille au bureau du shérif depuis 2016, a été accusé de vandalisme et de délit pour avoir faussement signalé un crime, selon le bureau du procureur. Il avait été mis en congé administratif dans l’attente des enquêtes pénales et administratives.

«Cette affaire est déconcertante et profondément décevante», a déclaré le procureur de district Jeff Rosen dans un communiqué. «Les actions de l’adjoint Gill ont abusé de la confiance de ses collègues officiers et ont détourné les ressources de la sécurité publique de la protection de la communauté pour enquêter sur un crime inventé.

Les autorités n’ont fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles Gill aurait organisé la fusillade.

« Si les allégations sont vraies, les actions de l’adjoint Gill ne sont pas représentatives des hommes et des femmes honnêtes du bureau du shérif, qui risquent leur vie chaque jour pour servir et protéger notre communauté avec honnêteté et intégrité », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Dans une déclaration à The Mercury News, l’avocate de Gill, Nicole Pifari, a déclaré: «Nous sommes impatients de mettre la main sur l’enquête et les preuves pour comprendre pourquoi ces accusations sont poursuivies.»