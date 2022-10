décompte préliminaire des élections – Kelowna Capital News

Vernon semble aimer Victor.

Le candidat sortant à la mairie semble avoir remporté les élections générales de 2022, devant Scott Anderson et Erik Olesen.

Officieusement, Brian Guy, Brian Quiring, Kelly Fehr, Akbal Mund, Kari Gares et Teresa Durning siègent au conseil, tandis que le référendum sur les emprunts du centre de vie active a été adopté sans problème.

Les trois candidats à la mairie de Vernon attendaient avec impatience les résultats de l’élection de 2022, chacun avec une équipe de partisans à leurs côtés.

Erik Olesen était avec sa famille en attendant que les chiffres arrivent.

“Je vais toujours aux élections avec espoir”, a déclaré Olesen, qui se présente contre le maire sortant Victor Cumming et le conseiller sortant Scott Anderson, qui se présente pour le siège du maire. «Cette élection a été intéressante avec tant de commentaires positifs et de résidents déclarant avoir constaté des améliorations nettes dans ma campagne à la mairie par rapport à 2018. Je dois également regarder la course et comprendre que je me heurte également à deux candidats sortants, ce qui fait mes changements plus difficiles.

