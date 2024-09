Décompte des votes de la semaine 8 – Big Brother Network

Pour la première fois cette saison, nous pouvons compter les votes et avoir une meilleure idée de qui pourrait quitter la maison Big Brother 26 cette semaine. Non pas que j’ai eu un problème avec l’arène de l’IA. J’ai vraiment adoré ce rebondissement et j’espère qu’il reviendra. Mais cela a vraiment rendu mon travail plus difficile. Jetons donc un œil aux votes de cette semaine.

Comme vous le verrez dans l’épisode de Big Brother 26 de ce soir, le pouvoir de veto a été utilisé pour la huitième semaine consécutive. Et il a été utilisé sur Angela une troisième fois, ce qui a marqué l’histoire de Big Brother. Et Chelsie a mis Quinn à sa place. Les nominés finaux sont donc Quinn et Kimo, et la cible pour l’instant est Quinn. Nous avons vu beaucoup de tergiversations cette saison, surtout le mercredi, donc on ne sait pas encore s’il pourrait y avoir des retournements de situation cette semaine. Mais ne comptez pas là-dessus cette semaine car Leah ne rend aucun service à Quinn en le sauvant. À ce stade, les actions de Leah ces derniers jours ont en fait fait de Quinn une cible plus importante car ils sont considérés comme une sorte de duo et éliminer Quinn prend un autre numéro à Leah. Ne vous attendez donc pas à des surprises choquantes cette semaine. Mais comptons ces votes et voyons les options.

Voici à quoi cela ressemble actuellement :

Votes pour expulser Kimo : Léa, Angela

Votes pour expulser Quinn : T’Kor, Rubina, Makensy, Cam

Pour l’instant, Makensy prévoit de laisser Leah et Angela penser qu’elle votera pour garder Quinn avec elles, juste pour s’assurer qu’Angela soit du mauvais côté du vote. Je ne suis pas sûr que cela se produise vraiment parce que cela ne ferait que rendre le vote égal sans qu’ils n’impliquent Cam dans ce faux vote inversé. Peut-être penseront-ils que Chelsie brisera l’égalité en leur faveur. Ou peut-être qu’ils abandonneront la bataille et que Leah sera le seul vote de Quinn dans un acte de sympathie. J’espère cependant que les mensonges et le drame inutiles que Makensy envisage se joueront. Rien de tel qu’un vote divisé, et cette saison en a eu beaucoup. Nous n’avons pas besoin de commencer le truc unanime maintenant !

Selon vous, qui sera expulsé cette semaine et sera le premier membre du jury de Big Brother 26 ?