Décompte des votes de la semaine 10 – Big Brother Network

Une autre semaine de Big Brother 26 est sur le point de se terminer, ce qui signifie que nous devons déterminer comment les votes vont se répartir cette semaine. Et même si nous avons déjà été certains de la façon dont les choses vont se passer, on ne sait jamais avec cette saison. Mais pour l’instant, cela pourrait être l’éviction la plus prévisible de la saison.

Comme vous le verrez dans l’épisode de BB26 de ce soir, Chelsie a poussé Makensy à utiliser son veto sur Kimo et à proposer Leah comme remplaçante. Ce qui n’était même pas une bonne décision pour Makensy. Mais ce n’est pas le sujet de cet article. Même si je pourrais en parler toute la journée et à quel point c’était une mauvaise décision. Bref. Cette semaine, c’est Angela contre Leah. Et comme Angela serait probablement le seul vote possible de Leah pour rester, cela pourrait être notre premier vote unanime de la saison. Ce qui est ennuyeux mais pas mal pour 10 semaines.

Voilà donc à quoi ressemblent les votes maintenant et à quoi ils ressembleront probablement :

Votes pour expulser Leah : Chelsie, Kimo, Rubina, Cam

Votes pour expulser Angela : Aucun

Bien sûr, ce groupe s’ennuie un peu le mercredi, alors ne soyez pas surpris si l’on parle d’une égalité juste pour rendre l’éviction plus dramatique. Mais je doute que Chelsie laisse faire, car elle aurait trop peur que Makesny garde Leah.

Je ne vois vraiment pas le vote changer avant jeudi soir. Quelqu’un pourrait vouloir voter pour la sympathie, mais personne n’est assez proche de Leah pour vraiment le faire. Cam pourrait le vouloir, mais cela ne rendrait certainement pas Chelsie très heureuse. Alors espérons-le, pour le drame ultime, mais n’y comptez pas.

Selon vous, qui sera expulsé de la maison Big Brother 26 cette semaine et rejoindra T’Kor et Quinn dans le jury ?