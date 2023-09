Décompte des médailles des Jeux asiatiques : l’Inde 6e avec 3 d’or, 3 d’argent et 6 de bronze, la Chine est en tête avec 95

L’Inde a décroché trois médailles le 26 septembre aux 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Mardi, la peu connue Neha Thakur, une jeune fille de 17 ans originaire du Madhya Pradesh, enclavé, a remporté une médaille d’argent et l’armée Eabad Ali a décroché une médaille de bronze. alors que les marins indiens poursuivaient la chasse aux médailles indiennes aux Jeux asiatiques. L’équipe indienne de dressage a remporté sa toute première médaille d’or aux Jeux asiatiques et sa seule deuxième médaille dans cette discipline dans l’histoire du sport avec le quatuor composé de Sudipti Hajela, Divyakriti Singh, Vipul Hriday Chheda et Anush Agarwalla, à la hauteur des attentes. Le quatuor indien s’est bien comporté lors des essais de sélection puisque leurs scores étaient soit équivalents, soit meilleurs que ceux des médaillés des Jeux asiatiques des éditions précédentes. Il s’agissait plutôt de la couleur de la médaille qu’ils allaient remporter et ils ont décroché la première place du podium en cumulant 209,205 points de pourcentage, laissant derrière eux la Chine (204,882 %) et Hong Kong (204,852 %).

Jeux asiatiques : 26 septembre – Faits marquants

Les médaillés indiens aujourd’hui

Les athlètes sport Événement Médaille Sudipti Hajela, Divyakriti Singh, Vipul Hriday Chheda et Anush Agarwalla Équestre Équipe de dressage Or Neha Thakur Voile Annexe pour Fille – ILCA 4 Argent Eabad Ali Voile Planche à voile RS:X pour hommes Bronze

Médailles indiennes du point de vue du sport aujourd’hui :

sport Or Argent Bronze Total Tournage 1 1 3 5 Aviron 0 2 1 3 Criquet 1 0 0 1 Voile 0 1 1 2 Équestre 1 0 0 1

Décompte des médailles des Jeux asiatiques :

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 53 29 13 95 2 Corée du Sud 14 16 19 49 3 Japon 8 20 19 47 4 Ouzbékistan 5 6 11 22 5 Hong Kong 5 4 dix 19 6 Inde 3 3 6 12

