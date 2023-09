Décompte des médailles des Jeux asiatiques : l’Inde 4e avec 8 d’or, 12 d’argent et 13 de bronze, la Chine est en tête avec 200

Les tireurs indiens ont ajouté deux médailles d’or et trois d’argent alors que l’équipe masculine de tennis en double a remporté l’argent, l’équipe féminine de squash a remporté le bronze et Kiran Baliyan a remporté le bronze au lancer du poids féminin vendredi.

Palak Gulia et Esha Singh ont réussi un doublé au pistolet à air comprimé individuel de 10 m, tandis que le trio d’Esha, Palak et Divya a remporté au pays une médaille d’argent par équipe dans l’épreuve, devant le triumvirat d’Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale et Akhil Sheoran. a ajouté une autre médaille d’or par équipe au fusil 50 m 3 positions. Aishwary, 22 ans, au visage de bébé, a ajouté une autre médaille d’argent individuelle dans les positions de carabine 3, luttant contre une élimination précoce avant de terminer deuxième derrière un tireur d’élite chinois, qui a établi un record des Jeux asiatiques. Deux tireurs adolescents aux yeux rêveurs, Palak Gulia et Esha Singh, ont enflammé le stand de tir en remportant une finition or-argent dans l’épreuve du pistolet à air comprimé de 10 m. Dans l’un des efforts les plus novateurs jamais vus par les Indiens, le jeune duo s’est défié pour la première place du podium jusqu’à ce que Palak, 17 ans, décroche la médaille d’or et Esha l’argent.

Ramkumar Ramanathan et Saketh Myneni ont perdu contre Hsu Yu-Hsiou et Jason Jung du Chinese Taipei 6-4, 6-4 alors que l’Inde a dû se contenter d’une médaille d’argent.

L’équipe féminine indienne de squash a remporté une médaille de bronze après s’être battue à Hong Kong en demi-finale. Joshna Chinappa a été la seule Indienne à avoir remporté son match en battant le numéro 24 mondial Tze Lok Ho 3-2 (7-11, 11-7, 9-11, 11-6, 11-8) pour égaliser l’égalité après le départ de Tanvi. s’inclinant docilement (3-0) contre Sin Yuk Chan lors du premier match. Jouant contre un adversaire expérimenté et de haut rang, Lee Ka Yi, Anahat, 15 ans, a ensuite fait de son mieux, mais a été défaite par son inexpérience. L’adolescente a sauvé huit balles de match en passant de 10-2 à 10-10 lors du troisième match mais a finalement perdu la finale (0-3) 8-11, 7-11, 10-12 et le match nul.

Kiran Baliyan a terminé troisième pour décrocher la médaille de bronze avec son meilleur lancer de 17,36 au lancer du poids féminin.

Jeux asiatiques : 28 septembre – Faits marquants

Médailles indiennes du point de vue du sport aujourd’hui :

sport Or Argent Bronze Total Tournage 6 7 5 18 Aviron 0 2 3 5 Criquet 1 0 0 1 Wushu 0 1 0 1 Voile 0 1 2 3 Équestre 1 0 1 2 Tennis 0 1 0 1 Squash 0 0 1 1 Athlétisme 0 0 1 1

Décompte des médailles des Jeux asiatiques :

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 105 63 32 200 2 Japon 27 35 37 99 3 Corée du Sud 26 28 48 102 4 Inde 8 12 13 33

AVANT LES ÉVÉNEMENTS EN INDE DANS LES JEUX ASIATIQUES 2023 LE 30 SEPTEMBRE ; VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde