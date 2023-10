Décompte des médailles aux Jeux asiatiques : l’Inde se classe 4e avec 60 médailles, dont 13 d’or, 24 d’argent et 23 de bronze

L’Inde a consolidé sa position parmi les quatre premiers au décompte des médailles des Jeux asiatiques 2022 avec 13 d’or, 24 d’argent et 23 de bronze à Hangzhou, en Chine.

Un jour après avoir décroché 15 médailles aux Jeux, l’Inde a décroché une autre médaille de bronze alors que l’équipe féminine de patinage de vitesse composée de Sanjana Bathula, Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu et Aarathy Kasturi Raj a terminé troisième du relais 3000 m. L’équipe composée d’Aryanpal Ghuman, Anand Velkumar, Siddhant Kamble et Vikram Ingale a également décroché une médaille de bronze dans l’épreuve de relais masculin en patinage à roulettes sur 3 000 m.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Plus tard dans la journée, le duo Mukherjee – Sutirtha et Ayhika – a perdu un thriller de sept matchs en demi-finale du double féminin contre Cha Suyong et Pak Sugyong de Corée du Nord, se contentant d’une médaille de bronze.

Les athlètes indiens ont continué de briller dans les épreuves d’athlétisme lundi. Parul Chaudhary et Priti Lamba ont remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze au 300 m Steeple féminin. La sauteure en longueur Ancy Sojan a enregistré son record personnel pour terminer l’argent dans l’épreuve féminine.

L’équipe indienne du relais mixte 4×400 m a vu sa médaille de bronze être transformée en argent après la disqualification du Sri Lanka pour infraction au couloir.

c’est pour l’équipe indienne de relais mixte 4X400 m à #JeuxAsiens2022Le quatuor composé de Muhammed Ajmal, Ramraj Vithya, Ramesh Rajesh & #KheloInde L’athlète Venkatesan Subha a réussi un nouveau record national en 3:14,34 pour remporter la Un grand bravo à l’équipe ! Bien… pic.twitter.com/KVcC6b4kR0 – Médias SAI (@Media_SAI) 2 octobre 2023

Médailles indiennes du point de vue du sport aujourd’hui :

sport Or Argent Bronze Total Tennis de table 0 0 1 1 Athlétisme 0 3 1 4 Roller 0 0 2 2

Au 2 octobre, l’Inde avait remporté 60 médailles, dont 13 d’or, 24 d’argent et 23 de bronze.

Décompte des médailles des Jeux asiatiques :

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 147 81 42 270 2 Japon 33 44 45 122 3 Corée du Sud 31 39 63 133 4 Inde 13 24 23 60

AVANT LES ÉVÉNEMENTS EN INDE DANS LES JEUX ASIATIQUES 2023 LE 3 OCTOBRE ; VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde