Décompte des médailles aux Jeux asiatiques : l’Inde 4e avec 95 médailles, 102 assurées ; 22 Or, 34 Argent, 39 Bronze

Une sortie historique lors de la 13e journée des Jeux asiatiques a permis au contingent indien de s’assurer d’un siècle historique de médailles. Le total des médailles de l’Inde à Hangzhou s’élève actuellement à 95 médailles, mais le contingent est assuré d’en remporter au moins 102 après 13 jours, avec quelques jours encore à venir. Le 6 octobre, il a plu des médailles dans plusieurs sports, ce qui a aidé l’Inde à rester à la 4e place du classement général des médailles.

L’Inde a remporté un total de 9 médailles lors de la 13e journée, dont une médaille d’or grâce à l’équipe indienne de hockey masculin qui a battu le Japon 5-1 en finale.

Deux médailles d’argent sont également arrivées vendredi, l’équipe masculine de tir à l’arc classique en a remporté une, tandis que l’équipe masculine de bridge en a ajouté une autre.

L’Inde a également remporté six médailles de bronze, une première historique en Regu Sepaktakraw féminin, une par l’équipe féminine de tir à l’arc classique.

Le joueur de badminton masculin en simple le mieux classé d’Inde, HS Prannoy, a remporté le bronze après avoir perdu sa demi-finale tandis que trois médailles ont été remportées en lutte.

Sonam a remporté une médaille de bronze en lutte libre chez les 62 kg, Kiran en a remporté une autre en 76 kg et Aman en a également ajouté une autre en 57 kg en lutte libre.

Grâce aux 95 médailles remportées, l’Inde reste stable à la 4e place du classement général des médailles avec un total de 22 médailles d’or, 34 d’argent et 39 de bronze. L’Ouzbékistan reste le challenger le plus proche de l’Inde, ils sont cinquièmes avec 20 d’or, 18 d’argent et 26 de bronze avec un total de 64 médailles à afficher.

La Chine, pays hôte, continue d’occuper la première place du classement, elle a remporté 353 médailles jusqu’à présent, dont 187 d’or, 104 d’argent et 62 de bronze.

Le Japon est deuxième avec un total de 165 médailles dont 46 d’or, tandis que la République de Corée est troisième avec 169 médailles, dont 36 d’or.

L’Inde est assurée de trois médailles en tir à l’arc, deux médailles en Kabaddi, une médaille en badminton et une médaille en cricket, ce qui porterait le total de l’Inde à 102 médailles.

Il y a des chances de remporter plus de médailles dans les épreuves restantes les 7 et 8 octobre, l’équipe indienne de hockey féminin se battra pour le bronze contre le Japon, et l’Inde pourrait remporter deux médailles aux échecs, une dans les épreuves par équipes masculines et féminines. Quatre autres médailles pourraient arriver dans les épreuves de lutte restantes.