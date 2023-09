Décompte des médailles aux Jeux asiatiques : l’Inde 4e au classement général avec 10 d’or, 14 d’argent et 14 de bronze ; La Chine en tête avec 216

Le contingent indien continue de se renforcer aux 19es Jeux asiatiques à Hangzhou. Les médailles ont continué à pleuvoir pour l’Inde, qui a réussi à rester à la quatrième place, après avoir ajouté 5 médailles lors de la septième journée, le 30 septembre.

Les athlètes indiens ont remporté samedi 2 médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, portant le total des médailles à 38.

Rohan Bopanna et Ruturaj Bhonsale ont remporté la médaille d’or en finale du double mixte de tennis, tandis que l’équipe masculine indienne de squash a battu le Pakistan dans une compétition serrée pour ajouter deux médailles d’or au total de l’Inde. Ce fut une double joie pour l’Inde puisque Kartik Kumar et Gulveer Singh ont remporté une médaille d’argent et une de bronze lors de la finale masculine du 10 000 m en athlétisme, tandis que l’équipe mixte de pistolet à air comprimé de 10 m a ajouté une médaille d’argent pour maintenir l’Inde à la quatrième place du classement général.

Il y a eu beaucoup plus de points positifs pour le contingent indien, puisque l’équipe masculine indienne de badminton a battu la Corée du Sud 3-2 en demi-finale pour assurer une autre médaille d’argent. Ils joueront en finale pour une médaille d’or historique.

Faits saillants des Jeux asiatiques du 30 septembre : l’Inde bat le Pakistan 10-2 en hockey ; Or historique en squash masculin

Le duo indien composé de Sutirtha et Ayhika Mukherjee a surpris les Chinois Meng Chen et Yidi Wang 3-1 en quarts de finale du tennis de table féminin pour s’assurer de la médaille de bronze et se qualifier pour les demi-finales.

Les pagayeurs indiens ont gagné 11-5, 11-5, 5-11 et 11-9, assurant ainsi une toute première médaille à l’Inde dans cette catégorie.

Une semaine après le début des 19e Jeux asiatiques, le contingent indien a dépassé le total des jeux de 2018 à Jakarta. L’Inde avait alors remporté 29 médailles au total en 7 jours, mais une semaine à Hangzhou, le contingent indien a remporté 38 médailles. , dont 10 médailles d’or.

Consultez le total des médailles des Jeux asiatiques :

L’Inde reste à la quatrième place, avec 10 médailles d’or, tandis que la Chine, pays hôte, continue de dominer tout en restant en tête. Chine

ont remporté 114 médailles d’or, 68 médailles d’argent et 34 médailles de bronze, portant leur total à 216. Le Japon, quant à lui, occupe la deuxième place avec 28 médailles d’or, 38 d’argent et 39 de bronze, ce qui porte son total à 105.

La République de Corée occupe la troisième place, juste derrière le Japon avec 27 médailles d’or, 29 d’argent et 54 de bronze, pour un total de 110 médailles.

L’Ouzbékistan est à égalité avec l’Inde avec 10 médailles d’or, mais il a 11 médailles d’argent et est donc derrière l’Inde à la cinquième place, avec 16 de bronze, et au total 37 médailles par semaine avant les jeux de Hangzhou.