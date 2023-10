Décompte des médailles aux Jeux asiatiques : 9 autres à Kitty alors que l’Inde vise sa meilleure récolte de l’histoire de l’Asie

L’Inde a connu une journée mouvementée aux Jeux asiatiques le 3 octobre 2023, avec un total de 9 médailles remportées aujourd’hui. L’athlétisme a réussi à remporter un total de six médailles tandis que les concurrents de boxe ont remporté 2 médailles et que l’équipe de canoë sprint a remporté une seule médaille. Leur total aujourd’hui comprend 2 médailles d’or, 2 d’argent et 5 de bronze.

Les médailles continuent d’affluer et leur récolte actuelle est en passe de devenir le meilleur total de médailles jamais enregistré par l’Inde. Le record actuel de l’Inde s’élève à un total de 70 médailles, dont 16 d’or, 23 d’argent et 31 de bronze, aux Jeux asiatiques de 2018 organisés à Jakarta, en Indonésie.

L’Inde compte déjà 69 médailles à son total et avec de nombreuses autres épreuves à disputer, notamment le cricket masculin, le lancer du javelot masculin, etc., l’Inde pourrait dépasser son meilleur total et établir un nouveau record aux Jeux asiatiques.

Jetez un œil aux médailles que l’Inde a réussi à remporter le 3 octobre 2023 :

Triple saut hommes – Praveen Chithravel a réussi à décrocher une médaille de bronze avec un score de 16,93. Son concurrent et compatriote indien, Abdulla Aboobacker Narangolintevida, a raté de peu son classement en terminant à la quatrième place.

400 m haies femmes – Vithya Ramraj a réussi à décrocher une médaille de bronze avec un temps de 55,68, le leader n’ayant qu’une avance de 0,188 seconde.

5000 m femmes – Parul Chaudhary a réussi à décrocher une médaille d’or avec un temps de 15:14:75, ce qui en fait sa deuxième médaille aux Jeux asiatiques.

Lancer du javelot pour femmes – Annu Rani a réussi à décrocher l’or avec le meilleur score de la saison de 62,92. Elle a été suivie par la Sri Lankaise Dilhan Hatarabage Lekamge et la Chinoise Huihui Lyu respectivement deuxième et troisième.

800 m hommes – Mohammed Afsal Pulikkalakath a réussi à décrocher la médaille d’argent avec un temps de 1:48:43. Il a été battu par l’Arabie Saoudite Essa Ali S Kzwani qui a réussi à décrocher l’or avec un temps de 1:48:05.

Décathlon 1500 m hommes – L’Indien Tejaswin Shankar a réussi à décrocher une médaille d’argent dans l’épreuve du décathlon après avoir décroché la deuxième position en terminant quatrième dans l’épreuve finale, le 1500 m avec un total de 7666, ce qui en fait un nouveau record personnel ainsi qu’un record national.

Boxe féminine (50-54kg) – Preeti a réussi à terminer sa campagne avec une médaille de bronze après avoir été battue par la Chinoise Yuan Chang, les juges étant parvenus à une décision unanime alors que Preeti a perdu 5-0 aux points.

Boxe féminine (66-75kg) – Lovlina Borgohain a réussi à se frayer un chemin vers la finale, remportant ainsi au moins une médaille d’argent en battant la Thaïlandaise Baison Maneekon par décision unanime, 5-0 en faveur de Lovlina.

Boxe Hommes (+92kg) – Narender Berwal a terminé sa campagne avec une médaille de bronze après avoir perdu la demi-finale par décision unanime en faveur du vainqueur Kamshybek Kunkabayev du Kazakhstan 5-0.

Canoë double 1000m hommes – Le duo composé de Sunil Singh Salam et Arjun Singh a réussi à décrocher le bronze avec un temps de 3:53:329, ce qui les place à environ 10 secondes des leaders de l’Ouzbékistan.

Médailles sportives pour l’Inde aujourd’hui :

sport Or Argent Bronze Total Athlétisme 2 2 2 6 Boxe 0 0 2 2 Canoë Sprint 0 0 1 1

Décompte des médailles des Jeux asiatiques :

Classement Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 161 90 46 297 2 Japon 33 47 50 130 3 coréen République 32 42 65 139 4 Inde 15 26 28 69

