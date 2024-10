Décomposition des dernières fonctionnalités de Python 3.13

Python 3.13la dernière version majeure du langage de programmation Python est désormais disponible. Il présente un interpréteur interactif remanié avec des fonctionnalités simplifiées telles que l’édition multiligne, permettant aux utilisateurs de modifier efficacement des blocs de code en récupérant l’intégralité du contexte en appuyant sur une seule touche. De plus, Python 3.13 permet la désactivation expérimentale du Global Interpreter Lock (GIL), parallèlement à l’introduction d’un compilateur Just-in-Time (JIT), améliorant les performances bien qu’il soit encore en phase expérimentale. Enfin, la mise à jour supprime plusieurs modules obsolètes et introduit un module aléatoire.

Un nouvel interprète interactif

Python 3.13 introduit un nouvel interpréteur interactif doté de fonctionnalités intéressantes, à commencer par l’édition multiligne. Auparavant, appuyer sur la touche haut permettait de parcourir les commandes précédentes ligne par ligne, ce qui rendait difficile la modification de structures multilignes telles que des classes ou des fonctions. Avec Python 3.13, appuyer sur le bouton haut récupère l’intégralité du bloc de code et reconnaît le contexte, ce qui permet une édition plus facile et plus efficace. De plus, en appuyant sur F3, les utilisateurs peuvent activer le mode coller et insérer des morceaux de code, y compris la prise en charge du multiligne.

Dans les versions précédentes, les utilisateurs devaient saisir des fonctions telles que aide(), sortie()et quitter(). Avec le nouvel interpréteur interactif, les utilisateurs peuvent désormais simplement taper aide ou F1, ce qui leur permet de parcourir la documentation Python, y compris les modules. De même, pour sortie() et quitter()il suffit de taper les mots exit ou quit pour quitter l’interpréteur interactif. Il s’agit d’une plainte courante de la part des programmeurs qui découvrent REPL (Read-Eval-Print Loop) ou des interprètes interactifs.

Les développeurs peuvent désormais également clair l’écran à l’aide de la commande clear de l’interpréteur. Les versions précédentes de l’interpréteur ne disposaient pas de cette commande et les développeurs devaient recourir à des configurations de terminal pour obtenir ce comportement. Enfin, les nouvelles invites de couleur et les traçages contribuent également à une meilleure convivialité pour les développeurs.

En fil libre

Il est désormais possible de désactiver le Global Interpreter Lock (GIL), une fonctionnalité expérimentale désactivée par défaut. Le mode free-thread nécessite différents binaires, par exemple, python3.13t. En termes simplifiés, GIL est un mutex (verrou) qui contrôle l’interpréteur Python. Cela assure la sécurité des threads, mais signifie également qu’un seul thread peut être dans un état d’exécution à la fois.

GIL rend de nombreux types de parallélisme difficilescomme les réseaux de neurones et l’apprentissage par renforcement ou les calculs scientifiques et numériques où le parallélisme utilisant CPU et GPU est nécessaire. Les problèmes de contention provoquent des conflits avec un modèle à thread unique. Le mode Free-thread permet aux applications de consommer tous les cœurs de processeur sous-jacents en fournissant un modèle de programmation multi-thread.

Python a été idéal pour les applications monothread. Cependant, les langages modernes comme Java, Go et Rust fournissent tous un modèle de multithreading, utilisant pleinement le matériel sous-jacent. GIL a assuré la sécurité des threads pour les applications Python, par exemple en utilisant des bibliothèques C. Cependant, supprimer GIL a été un défiavec des tentatives infructueuses et une intégration interrompue dans les extensions C. Les développeurs sont habitués à utiliser le modèle monothread pour les applications, et la désactivation de GIL peut entraîner un comportement inattendu.

Le compilateur juste à temps

Un compilateur expérimental JIT (Just-in-time) fait désormais partie de la branche principale de Python. Cependant, dans Python 3.13, il est désactivé par défaut. Cela ne fait pas partie de la configuration de construction par défaut et le restera probablement dans un avenir prévisible. Les utilisateurs peuvent activer JIT lors de la création de CPython en spécifiant l’indicateur suivant.

--enable-experimental-jit

L’équipe Python ajoute des améliorations dans ce sens depuis un certain temps. Par exemple, l’interprète adaptatif spécialisé introduit dans Python 3.11 (PEP 659) réécrirait les instructions de bytecode en place avec des versions spécialisées par type lors de l’exécution du programme. Le JIT, cependant, constitue un pas vers une gamme beaucoup plus complète d’améliorations des performances.

Ce JIT expérimental utilise la compilation par copie et correctif, qui est un algorithme de compilation rapide pour les langages de haut niveau et le bytecode. Une technique de compilation rapide capable de réduire à la fois les langages de haut niveau et les programmes de bytecode de bas niveau en code binaire en assemblant le code d’une vaste bibliothèque de variantes d’implémentation binaire. Haoran Xu et Fredrik Kjolstad décrivent l’approche en profondeur dans ce papier.

L’interpréteur actuel et JIT sont tous deux générés à partir de la même spécification, garantissant ainsi une compatibilité ascendante. Selon PEP 744toutes les différences observables lors des tests étaient principalement des bogues dus à des étapes de traduction ou d’optimisation micro-op. De plus, le JIT est actuellement développé pour tous Niveau 1 plates-formes, certaines Niveau 2 plates-formes, et une Niveau 3 plate-forme. Le JIT s’éloigne de la façon dont CPython exécute le code Python. Les performances du JIT sont similaires à celles de l’interpréteur spécialisé existant, même s’il entraîne une certaine surcharge, par exemple des dépendances en termes de temps de construction et de consommation de mémoire.

Autres mises à jour

Python 3.13 supprime plusieurs modules (PPE 594), et soft désapprouve des outils comme optparse et getopt, et introduit de nouvelles restrictions sur certaines fonctionnalités intégrées, en particulier dans les bibliothèques basées sur C. Python 3.13 introduit également une fonctionnalité CLI pour l’aléatoire. Les utilisateurs peuvent désormais générer des mots aléatoires à partir d’une liste de mots ou de phrases ou générer des valeurs flottantes, décimales ou entières aléatoires, en appelant la fonction aléatoire comme suit.

# random words from a sentence or list of words python -m random this is a test python -m random --choice this is a test # random integers between 1 and 100 python -m random 100 python -m random --integer 100 # random floating-point numbers python -m random 100.00 python -m random --float 100

Le comportement de les habitants a également changé dans Python 3.13. Il renvoie désormais un instantané indépendant des variables et valeurs locales sans affecter les futurs appels dans la même portée. Précédemment les locaux() était incohérent et conduisait à des bugs. Ce changement apporte plus de cohérence et aide les développeurs lors du processus de débogage. ce changement affecte les locaux() et globales() en exécution et en évaluation.

def locals_test_func() x = 10 locals()["x"] = 13 return x

Python 3.13 introduit des changements importants qui améliorent l’expérience des développeurs. Des améliorations telles que l’interpréteur interactif, ainsi que des fonctionnalités expérimentales telles que le free-threading et le compilateur JIT, promettent une expérience de programmation plus robuste et dynamique. La désactivation expérimentale de GIL permet aux bibliothèques et frameworks actuels de s’ajuster et d’apporter des modifications pour les versions futures.