MINNEAPOLIS – Derek Chauvin, l’ancien policier vu sur vidéo pressant son genou contre le cou de George Floyd pendant plus de neuf minutes, a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dont il était accusé, y compris de meurtre au deuxième degré, mardi.

Chauvin, qui est blanc, a été accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd le 25 mai 2020, alors qu’il était en garde à vue.

La vidéo de l’incident sur téléphone portable est devenue virale et a déclenché des mois de manifestations aux États-Unis et à l’étranger condamnant la brutalité policière et appelant à la justice raciale. Le procès très regardé, qui a commencé en mars avec la sélection du jury, a été retransmis en direct – la première affaire pénale du Minnesota à être télévisée.

Chauvin risque une peine recommandée de 150 mois ou 12 1/2 ans de prison en vertu des directives de détermination de la peine pour les délinquants primaires. Mais l’accusation réclame une peine de prison plus élevée en raison de «facteurs aggravants». Il risque donc jusqu’à 30 ans de prison, bien que le juge puisse le condamner à moins.

Voici ce qu’il faut savoir sur les frais:

Coupable: accusation de meurtre au deuxième degré

Le meurtre au deuxième degré cause la mort d’un être humain, sans intention de causer cette mort, alors qu’il commet ou tente de commettre un autre crime. Dans ce cas, le crime était une agression au troisième degré. Chauvin a été accusé d’avoir commis ou d’avoir intentionnellement contribué à la commission de ce crime.

Pour condamner Chauvin sur ce chef d’accusation, le juge Peter Cahill a dit aux jurés qu’ils devaient conclure que l’ancien officier avait l’intention de commettre une agression qui pourrait causer des lésions corporelles ou avait intentionnellement aidé à commettre une telle agression.

«Il n’est pas nécessaire que l’État prouve que l’accusé avait l’intention de tuer Floyd. Mais il doit prouver que l’accusé a commis ou tenté de commettre le crime sous-jacent », a déclaré le juge.

Cahill a ajouté que l’État doit prouver que l’agression a infligé des lésions corporelles à Floyd ou était destinée à commettre des lésions corporelles. Cela pourrait essentiellement inclure une perte de conscience, a déclaré le juge.

«Il n’est pas nécessaire que l’État prouve que le défendeur avait l’intention d’infliger des lésions corporelles importantes ou savait que ses actes infligeraient des lésions corporelles importantes, mais seulement que le défendeur avait l’intention de commettre l’agression et que George Floyd a subi des lésions corporelles importantes», Dit Cahill.

Coupable: accusation de meurtre au troisième degré

Le meurtre au troisième degré provoque involontairement la mort d’une personne en commettant un acte éminemment dangereux pour d’autres personnes tout en faisant preuve d’un esprit dépravé, avec un mépris téméraire pour la vie humaine. Chauvin a été accusé d’avoir commis ou d’avoir intentionnellement contribué à la commission de ce crime.

En vertu de la loi du Minnesota, un acte qui est éminemment dangereux est celui qui «est très susceptible de causer la mort», a déclaré Cahill aux jurés. «L’acte du défendeur n’a peut-être pas été spécifiquement destiné à causer la mort» et «il n’a peut-être pas été spécifiquement dirigé contre la personne dont le décès est survenu, mais il doit avoir été commis avec une indifférence consciente à la perte de la vie», a déclaré le juge.

Cahill a statué l’automne dernier que cette accusation ne correspondait pas à l’affaire Chauvin parce que la loi exigeait une démonstration de danger pour d’autres personnes. Cependant, une cour d’appel du Minnesota a confirmé en février la condamnation pour meurtre au troisième degré de l’ancien policier de Minneapolis Mohamed Noor, qui avait tué Justine Ruszczyk Damond en 2017. Les actions de Noor se sont concentrées uniquement sur Damond.

Lors de la sélection du jury dans le procès Chauvin, la cour d’appel a statué que Cahill n’aurait pas dû rejeter cette accusation. Il a par la suite rétabli l’allégation. La Cour suprême du Minnesota doit entendre un appel de la décision Noor en juin.

Coupable: accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré

L’homicide involontaire coupable au deuxième degré est une négligence coupable lorsqu’une personne crée un risque déraisonnable et prend consciemment le risque de causer la mort ou de graves lésions corporelles à quelqu’un d’autre. Chauvin a été accusé d’avoir commis ou d’avoir intentionnellement contribué à la commission de ce crime.

«La négligence coupable est une conduite intentionnelle que le défendeur n’a peut-être pas voulu nuire, mais qu’une personne ordinaire et raisonnablement prudente reconnaîtrait comme ayant une forte probabilité de causer un préjudice à autrui», a déclaré Cahill aux jurés.

En résumant ses instructions juridiques sur les accusations, Cahill a déclaré au jury qu’il n’y avait pas de crime si un policier de service utilise une force raisonnable pour procéder à une arrestation légale. Il a ordonné aux jurés de considérer la «totalité des faits et des circonstances» pour décider si les actions de Chauvin avaient été raisonnables.