Décomposer les scénarios sur le déroulement de cette saga

Quatre-vingt-dix-neuf mots pour effacer 21 ans de marche main dans la main… sans oublier 810 matchs professionnels, 683 buts, 10 titres de Liga, sept Copas del Rey, quatre couronnes de Ligue des Champions et trois Coupes du Monde des Clubs de la FIFA.

La déclaration laconique de Barcelone jeudi ne laisse aucun doute, jusqu’à le titre sur le site du club – Leo Messi ne reste pas au FC Barcelone – que sans doute la plus grande carrière en club de tous les joueurs a pris fin.

Mais, comme pour l’incident de « Burofax » de Messi il y a moins de 12 mois, il y a plus ici qu’il n’y paraît.

Q : Il y a quelques semaines, tout le monde rapportait que Messi et le club avaient conclu un nouveau contrat. Les médias espagnols saluaient aujourd’hui le « Messi Day » – le jour où tout deviendrait officiel. Que s’est-il passé?

UNE: Tout ce que nous savons avec certitude pour le moment, c’est que, selon Barcelone, le club n’est pas en mesure d’enregistrer le contrat en raison des règles de la ligue espagnole sur l’enregistrement des joueurs, bien qu’il ait conclu un accord pour un nouvel accord de cinq ans avec Messi. Ils n’entrent pas dans les détails, mais on peut supposer qu’ils font référence à la version de la Liga du « plafond salarial » qui limite les dépenses en salaires et les coûts d’acquisition des joueurs en fonction des revenus et des coûts projetés du club. Et puisque Barcelone est dans une situation financière désespérée – avec plus d’un milliard de dollars de dettes, dont jusqu’à 800 millions de dollars sont décrits comme à court terme – le nouveau contrat de Messi n’obtiendra pas le feu vert. Ce qui veut dire qu’il partira.

Q : Mais comment cela s’est-il produit ? Ils savaient sûrement quelles étaient les limites de l’été et des négociations de Messi…

UNE: Oui, c’est l’un des mystères ici. D’autant plus qu’ils ont dépensé 9,6 millions de dollars pour Emerson du Real Betis et ont également signé trois signatures d’agents libres – Memphis Depay de Lyon, et Sergio Aguero et Eric Garcia de Manchester City – et les deux premiers viennent avec de gros salaires. La question évidente est la suivante : si Messi était votre priorité (et il l’était évidemment), pourquoi engageriez-vous environ 50 millions de dollars de salaires et les frais d’Emerson pour signer ces quatre autres joueurs si cela vous mettait au-dessus du plafond ? C’est pourquoi beaucoup pensent qu’il se prépare autre chose.

Messi veut rester à Barcelone, mais des forces indépendantes de sa volonté pourraient signifier que cette scission est permanente. David Ramos/Getty Images

Q : Comme ?

UNE: Certains rapports suggèrent qu’il y a eu un problème de dernière minute dans l’accord avec Messi, en termes de commissions à payer et qu’il n’était pas entièrement satisfait de certaines transactions de transfert du club cet été (même s’ils ont signé son copain et l’Argentine coéquipier, Aguero). Et, parce que le club ne pourrait jamais blâmer Messi, il blâme plutôt les règles de la Liga. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais une explication beaucoup plus plausible pourrait être la relation tendue avec la Liga et le fait qu’il s’agit d’un jeu de pouvoir entre le président du Barça Joan Laporta et le patron de la Liga Javier Tebas.

Q : De quoi s’agit-il ?

UNE: En un mot : contrôler. Barcelone est, avec le Real Madrid et la Juventus, l’un des trois seuls clubs qui n’ont pas abandonné la Super League et, en fait, engagent des poursuites judiciaires pour défendre leur cause. Tebas, comme vous vous en doutez, est fermement opposé à la Super League car il pense que cela nuirait à l’équilibre compétitif de la Liga. Peut-être plus important que cela est l’accord que Tebas a conclu avec une société de capital-investissement, CVC Capital Partners, qui verrait LaLiga recevoir une injection de liquidités d’environ 3,2 milliards de dollars en échange de 10 % des revenus futurs et d’une participation de 10 % dans une nouvelle société commerciale. compagnie. Barcelone, comme le Real Madrid (qui, peut-être pas par hasard, a publié sa propre déclaration déplorant l’accord de jeudi) sont fermement opposés à l’accord CVC.

Q : Pourquoi n’aiment-ils pas l’affaire ? Ne veulent-ils pas de l’argent ?

UNE: J’en suis sûr, mais ils disent aussi que Tebas a négocié l’accord à leur insu et qu’il confie l’avenir des clubs à des investisseurs privés. Ils sont probablement également mécontents de la façon dont LaLiga et CVC pourraient redistribuer les fonds à l’avenir. L’accord doit maintenant être approuvé par les clubs et le Real Madrid et Barcelone sont susceptibles de mener le front du « non ».

Q : Je comprends, mais comment Messi y participe-t-il ?

UNE: En termes simples, la Liga, en tant que produit, a moins de valeur sans Messi. Son départ, ou même simplement la possibilité de son départ, pourrait retourner l’opinion publique contre Tebas et ses plans. Barcelone et le Real Madrid génèrent l’essentiel des revenus de la Liga et une partie importante de ces revenus se répercute sur d’autres clubs. Le départ de Messi ne ferait pas que blesser Barcelone, cela blesserait la Liga. Et pas seulement en termes d’image, mais en termes commerciaux. C’est une autre des théories qui circulent. Mais il existe un troisième scénario un peu plus simple qui peut être le plus plausible.

Messi a d’excellentes relations avec le président de retour, Joan Laporta, mais cette négociation a été bien plus compliquée que prévu. José Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Q : Qu’est-ce que c’est ?

UNE: Il est difficile de croire qu’après avoir eu des mois pour parler à Messi et à sa famille, Barcelone n’obtiendrait pas ses comptes et se rendrait soudainement compte qu’ils ne pouvaient pas se le permettre. La structure de l’accord de cinq ans qu’ils ont conclu suggère qu’ils ont pris soin de rester dans le plafond. De plus, les fenêtres de transfert sont toujours ouvertes jusqu’en septembre. Ils pourraient, en théorie, déplacer d’autres joueurs pour le garder. Ce ne serait pas facile, car les gars qu’ils aimeraient transférer hors du Barça ont des salaires élevés et peu de clubs peuvent se les permettre, mais il existe des moyens de le faire. Sans parler du fait que si Messi était aussi déterminé à rester qu’ils le suggèrent, il pourrait réduire ses exigences salariales ou inclure plus de bonus dans son package ou autre. Au lieu de cela, ils annoncent qu’ils jettent l’éponge maintenant.

DERNIÈRES NOUVELLES | Leo #Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone – FC Barcelone (@FCBarcelona) 5 août 2021

Q : Et qu’est-ce que cela suggère ?

UNE: Que c’est un geste stratégique pour effrayer Tebas. Soit dans le cadre du CVC ou de la Super League, soit, plus simplement, en termes de leur réduire un peu le plafond salarial. C’est comme abandonner sans combattre. Et je ne peux pas voir Barcelone – ou Messi – faire ça.

Q : OK, supposons que vous vous trompez. Supposons que ce soit vraiment terminé. Où pourrait-il aller ensuite ?

UNE: Les suspects habituels seront évoqués : Paris Saint-Germain, Manchester City, peut-être Manchester United, peut-être un passage à la Major League Soccer. Mais le fait est que Messi est devenu agent libre le 1er juillet et, légalement, à partir du 1er janvier, il aurait pu signer un pré-contrat avec n’importe qui. Et, bien qu’il y ait peut-être eu un intérêt de City il y a 12 mois, à l’époque de Burofax, ce n’est pas comme si les clubs se fraient un chemin jusqu’à sa porte au cours des six derniers mois. Pourquoi? Parce que beaucoup pensaient qu’il était déterminé à rester à Barcelone. Maintenant, la plupart des clubs ont fait d’autres plans. City poursuit Harry Kane. Le PSG essaie de prolonger l’accord de Kylian Mbappe avant qu’il ne devienne agent libre en juin prochain (et ils ont engagé d’énormes montants de salaire sur des agents libres de renom comme Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos). Signer Messi serait une entreprise énorme, vous ne vous contentez pas de gagner près d’un demi-milliard de dollars au cours des cinq prochaines années de nulle part.

Q : Alors, que va-t-il se passer ?

UNE: Je ne fais que spéculer ici, nous en saurons peut-être plus lorsque Laporta s’adressera aux médias vendredi et, en passant, nous n’avons pas encore eu de nouvelles de Messi lui-même. Mais fondamentalement, nous avons une situation où – du moins selon la déclaration du Barça – Messi veut rester et le club veut le garder, mais la ligue ne le permettra pas, même si son départ ferait du mal à tout le monde, ligue incluse. Cela vous semble-t-il juste ou logique ? Non, ce n’est pas le cas. Parce que ce n’est pas le cas. Je suppose que le 1er septembre, il sera toujours un joueur de Barcelone. Soit parce qu’il aura restructuré le contrat qu’ils avaient convenu, soit parce que le Barça aura récupéré certains frais de transfert, soit parce que la Liga aura révisé son plafond salarial pour accueillir le club. Ou une combinaison des trois.