Décomposer les décisions défensives des Bleus : qui est partant, qui pourrait être absent et pourquoi ?

Les fans des Blues de St. Louis peuvent se demander si le directeur général Doug Armstrong aurait pu apporter des changements à son alignement défensif cet été, mais si cela est dû à l’échec de l’échange avec Torey Krug, à un intérêt limité pour Colton Parayko et Nick Leddy, ou au facteur âge de Robert. Bortuzzo (34 ans) ou encore Marco Scandella (33 ans), le club revient sur la ligne bleue cette saison.

Il n’y a pas un seul ajout.

Cela peut être difficile à comprendre pour ceux qui ont vu la défense des Blues abandonner terriblement la sixième occasion la plus dangereuse (855) et le quatrième but le plus dangereux (115) à cinq contre cinq la saison dernière, selon à Astuce de statistiques naturelles.

Mais nous voici, un peu plus d’une semaine avant le match d’ouverture de la saison régulière à Dallas le 12 octobre, et les Blues espèrent que les choses seront différentes avec un nouvel entraîneur adjoint et quelques changements dans le système.

En juin, Mike Weber a été embauché pour prendre la relève en défense, en remplacement de Mike Van Ryn. Weber, 35 ans, a disputé 351 matchs dans la LNH en tant que défenseur. Il a passé deux saisons comme assistant avec les Spitfires de Windsor de la Ligue de hockey de l’Ontario et les trois dernières années comme assistant avec les Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey.

Jusqu’à présent, les rapports sur Weber, qui, selon les règles du club, n’est pas autorisé à parler aux médias, ont été positifs.

«Il a été bon», a déclaré le défenseur des Blues Justin Faulk. « Il est prêt. Il vient tous les jours, connaît la tâche à accomplir et il la réalise. Il sait ce qu’il veut et il le transmet. Il est assez direct. Il est intense. Il n’y a pas de zone grise avec lui et il a été bon avec nous.

Les Blues ont passé la majeure partie du camp d’entraînement à travailler sur la façon dont ils veulent jouer dans leur zone défensive cette saison. L’accent a été mis sur la limitation du nombre d’occasions à haut risque qu’ils ont abandonnées la saison dernière.

« Je ne sais pas s’il y a trop de différences au cœur du système », a déclaré Faulk. « Nous essayons simplement de le garder hors de notre filet et de protéger le milieu. Nous avons laissé passer beaucoup d’occasions là-bas l’année dernière, nous devons donc resserrer le jeu et trouver des moyens d’y parvenir en tant que groupe de cinq. Nous essayons d’avoir plusieurs niveaux de soutien et essayons de tout garder à l’extérieur.

À l’entraînement et lors des matchs préparatoires, les Blues ont beaucoup plus placé les joueurs au milieu de la zone défensive.

« Si tout le monde le fait comme (Weber) le souhaite, il n’y a pas vraiment beaucoup de lacunes que vous pouvez franchir, et cela devrait plutôt bien se verrouiller », a déclaré le défenseur des Blues Scott Perunovich. « Il s’agit simplement de bons bâtons, d’une bonne position, de communication et de devenir une grande unité à l’arrière. Tous les systèmes sont différents, donc cela prend du temps, mais chaque jour, nous réexaminons des choses et apprenons petit à petit.

L’entraîneur des Blues, Craig Berube, s’est dit satisfait des améliorations apportées à la protection de l’emplacement.

« Oh oui, quand vous faites du bon travail là-bas, cela réduit les chances de marquer et les buts », a déclaré Berube. « La plupart des buts proviennent de ces occasions de niveau A dans ce domaine. Je suis vraiment content de la façon dont nous avons fait du bon travail jusqu’à présent au camp.

Avec le retour du même effectif, cette saison, l’accent sera mis sur les quatre premiers, Parayko, Leddy, Faulk et Krug, qui a disputé son premier match préparatoire lundi à Columbus après avoir raté le début du camp d’entraînement en raison d’une blessure au pied.

Pourquoi devrait-on s’attendre à quelque chose de différent de leur part ?

« Je vois beaucoup plus d’urgence et d’intensité chez eux, bien sûr, à l’entraînement », a déclaré Berube. « Je pense qu’ils se sont très bien adaptés aux nouveaux changements que nous avons apportés et qu’ils font preuve du leadership dont nous avons besoin de leur part. C’est ce que je vois. »

Cela reste à voir par les autres.

En attendant, regardons comment se présente le reste de la défense.

Qui est dans le mix ?

Armstrong a déclaré cette intersaison que les Blues garderaient probablement huit défenseurs sur l’alignement au début de la saison. C’est en partie dû au fait que les Blues ont huit joueurs sous contrat à sens unique, ce qui signifie qu’ils recevront un salaire de la LNH même s’ils sont affectés à la AHL. Mais plus encore, c’est parce que deux de leurs jeunes défenseurs, Perunovich et Tyler Tucker, devront obtenir des dérogations cette saison, et l’équipe ne veut peut-être pas prendre ce risque.

Donc, essentiellement, cela se résume à cinq défenseurs – Bortuzzo, Scandella, Perunovich, Tucker et Calle Rosen – en compétition pour quatre places si le club en conserve huit, ou trois places s’il en conserve sept.

Bortuzzo est le joueur le plus ancien des Blues avec neuf saisons depuis son échange avec Pittsburgh en 2015. Armstrong a déclaré dans le passé qu’il s’appuyait fortement sur Bortuzzo hors de la glace pour mesurer la température de l’équipe. Il peut aider une unité en désavantage numérique qui s’est classée 30e la saison dernière (72,4 pour cent), il peut encadrer Tucker et il est dans la dernière année de son contrat (950 000 $ AAV).

« Vous avez un vétéran très expérimenté en Bortuzzo », a déclaré Berube. « Vous savez ce que vous allez avoir tous les soirs. Il joue le jeu de la bonne manière – il le joue dur.

Scandella n’a disputé que 20 matchs de saison régulière en 2022-2023. Il s’est blessé pendant l’intersaison 2022 et après son retour dans l’alignement en février, il a terminé l’année sur la liste des blessés. Mais il est en bonne santé maintenant et, comme Bortuzzo, peut aider sur le PK. Il en est à la dernière année de son contrat de quatre ans d’une valeur de 13,1 millions de dollars (3,275 millions de dollars AAV).

Et puis il y a Perunovitch. Choix de deuxième ronde en 2018 et aujourd’hui âgé de 25 ans, il a raté toute la saison dernière à la suite d’une opération à l’épaule et tente de se débarrasser de son étiquette sujette aux blessures. Lorsqu’il est en bonne santé, il est un potentiel défenseur new age de la LNH qui, malgré sa petite taille (5 pieds 10 pouces, 175 livres), peut déplacer la rondelle rapidement et terroriser les équipes en avantage numérique.

« ‘Perun’ est un bon joueur avec la rondelle », a déclaré Berube. « Il fait des jeux, il a la tête haute, il est trompeur. Le problème pour lui, du côté défensif, c’est de s’assurer que vous revenez dans votre région et que vous faites votre travail. Quand vous n’êtes pas aussi grand que d’autres gars, il est difficile de vraiment se battre et de boxer les gars tout le temps, c’est donc un domaine dans lequel vous devez utiliser votre tête et votre position est très importante. Si vous devez manger des rondelles parce que vous ne pouvez pas éliminer le gars, alors c’est ce qu’ils doivent faire.

Perunovich a disputé quatre des six matchs préparatoires des Blues, les Blues lui donnent donc beaucoup d’opportunités. Après quelques matchs aux côtés de Parayko, il a joué avec Bortuzzo lundi à Columbus, signifiant peut-être la volonté de l’équipe de l’avoir dans la troisième paire en début de saison. Il a un contrat d’un an (775 000 $ AAV), mais encore une fois, il doit obtenir des dérogations pour être affecté à la AHL.

« Je continue d’essayer de montrer mes talents et ce que je peux apporter à l’équipe », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas parler de la liste – c’est une question pour eux – mais j’essaie de faire en sorte qu’il soit très difficile pour eux de ne pas me mettre dans l’alignement. »

Tucker, 23 ans, choix de septième ronde en 2018 et maintenant âgé de 23 ans, a été une agréable surprise depuis son arrivée au camp il y a quelques années. Il a disputé 26 matchs dans la LNH la saison dernière et écopé de 31 minutes de pénalité, ce qui lui a valu la réputation d’un défenseur physique. Il a un contrat de deux ans (800 000 $) et doit également obtenir des dérogations pour jouer dans la AHL.

Tucker a eu un hoquet au début de la pré-saison, mais est redevenu lui-même ces derniers temps. Il faut juste le lui rappeler parfois.

« Tucks doit être ce qu’il est : un défenseur qui reste à la maison, physique, lourd autour du filet, acheminer la rondelle vers les attaquants », a déclaré Berube. « Jouez cette marque de hockey. Soyez vraiment fiable défensivement. Ayez un bon bâton. Bonnes lacunes et attaquez-vous aux gens.

Enfin et surtout, il y a Rosen, 29 ans, qui était sans doute le meilleur défenseur des Blues la saison dernière en action limitée. Il a disputé 49 matchs et inscrit huit buts et 18 points et a mené le entier équipe avec une cote plus-moins de plus-19. Il en est à la dernière année d’un contrat de 1,525 million de dollars sur deux ans (762 500 $ AAV).

« Vous pouvez regarder les statistiques et tout ça, et j’ai joué beaucoup de matchs, ce qui était bien, mais à la fin, je faisais partie d’une équipe qui n’a pas assez gagné et nous n’avons pas atteint les séries éliminatoires », a déclaré Rosen. dit. « Évidemment, je suis fier de la façon dont je me suis comporté l’année dernière, mais ce n’était qu’un an et maintenant je dois prouver que je peux le faire à nouveau. »

Bérubé partage le même sentiment.

« L’année dernière c’est l’année dernière, c’est cette année – chaque place doit être méritée », a-t-il déclaré. «S’il joue assez bien, alors il sera bien placé pour être dans l’alignement tous les soirs, et si vous ne le faites pas, alors vous ne le serez pas. Il a fait un excellent travail l’année dernière. En disant cela, il doit quand même être responsable défensivement, se battre dans notre zone et sortir les rondelles. C’est quelque chose de vraiment important. »

Comment cela va-t-il se dérouler ?

Il reste aux Blues deux matchs préparatoires, et il faudra peut-être les deux avant de découvrir comment se comporte la défense.

Sauf échange imprévu, Bortuzzo semble être un verrou. Perunovich et Tucker semblent également être sur des bases solides en raison de la situation de dérogation. Même si Perunovich a été amoché et que son jeu à cinq contre cinq n’est peut-être pas encore là où il devrait être, ils ne peuvent pas l’abandonner. Tucker, quant à lui, possède des caractéristiques que l’équipe n’a chez aucun autre jeune défenseur.

Il semble donc que cela se résume à Scandella et Rosen. Tous deux sont plus âgés et en sont à la dernière année de leur contrat avec les Bleus, cela pourrait donc être leur dernière année avec le club. Les Bleus sont en pleine réorganisation et ne peuvent peut-être pas donner la priorité à leur avenir par rapport aux autres.

Les Bleus pourraient-ils échanger Scandella ? Peut-être, mais il a une liste de sept équipes sans échange qui pourrait compliquer son déplacement, si ce n’est déjà fait. Ils pourraient le mettre en dérogation, et peut-être qu’il serait réclamé, mais peut-être pas avec un plafond de 3,275 millions de dollars. Et alors ?

Pourraient-ils échanger Rosen ? Aussi bon qu’il ait été la saison dernière, il n’y aurait probablement pas beaucoup de retour pour un gars en profondeur. Des renonciations ? C’est un risque, et vous survivrez si vous le perdez, mais vous perdez quand même une pièce solide.

« Nous avons ces gars qui se battent, et je pense que cela va se résumer à celui qui a le mieux joué, pour être honnête avec vous », a déclaré Berube. « Vous me posez une question à laquelle je n’ai pas encore de réponse. Ils sont différents. Cela dépendra de ce que nous voulons conserver. Nous verrons comment ça se passe.

(Photo de Marco Scandella : Jason Mowry / Getty Images)