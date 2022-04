Décomposer le mouvement qui a conduit à la sublime passe décisive de Sadio Mane pour Mohamed Salah

Liverpool est arrivé en tête de la Premier League pour la première fois depuis septembre après avoir infligé mardi une irrépressible raclée 4-0 à Manchester United à Anfield.

Les Reds sont désormais invaincus en 13 matches de championnat alors qu’ils s’affrontent dans la course au titre avec Manchester City, sur lequel ils ont pris une avance de deux points avant le match des champions en titre contre Brighton & Hove Albion mercredi.

United est arrivé à Anfield embourbé dans l’incohérence, n’ayant gagné que deux fois lors de ses neuf dernières sorties, et les choses se sont dégradées assez rapidement pour eux lorsque Luis Díaz a ouvert le score pour les hôtes après seulement cinq minutes.

Après avoir fourni l’aide pour le tap-in de Diaz pour capitaliser sur une défense poreuse de United, Salah a ensuite doublé l’avance de Liverpool à la 26e minute en mettant la touche finale à un magnifique mouvement d’équipe fluide qui comprenait 25 passes lisses échangées sans effort entre 10 joueurs de Liverpool (dont gardien de but Alisson) au cours d’une minute envoûtante.

En effet, le défenseur central Virgile van Dijk était le seul joueur à ne pas être directement impliqué dans le passage du jeu qui a conduit à marquer un but qui résume le gouffre de qualité entre ces deux grands rivaux en ce moment. Ici on décompose le jeu, passe par passe.

1. Le mouvement a commencé avec Diaz interceptant un dégagement défensif de la tête de Victor Lindeloff, l’un des trois défenseurs centraux de Manchester United avec qui l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick a commencé ce match dans l’espoir de repousser la menace offensive de Liverpool. Diaz s’est ensuite déplacé vers la ligne de touche gauche et a envoyé une simple balle dans le champ intérieur aux pieds de Fabinho.

2. À environ 30 mètres du but de United, Fabinho a tourné à 180 degrés avec le ballon sous contrôle étroit avant de lever les yeux et de faire une courte passe vers son partenaire du milieu de terrain. Thiago Alcántara.

3. Thiago a rapidement fait la navette pour la première fois du pied droit dans une poche d’espace qu’il avait repérée sur l’aile gauche où Andy Robertson attendait en prévision dans une position avancée.

4. Sous une pression minimale, Robertson a pris quelques touches pour se stabiliser et a scanné le terrain à la recherche d’options avant de décider de simplement renvoyer le ballon à Thiago, qui avait suivi sa passe d’origine afin de combler l’écart entre les deux joueurs.





5. Avec Marcus Rashford s’appuyant soudainement sur lui, Thiago a manœuvré son corps entre le ballon et l’avant de United alors qu’il réussissait à se libérer de la presse. Il a ensuite joué une simple passe jusqu’au gardien Alisson afin de soulager la pression.

6-7. Alisson avait donné le ton du match dès la deuxième minute, lorsqu’il s’est tranquillement échappé Bruno Fernandes avec le ballon à ses pieds à l’intérieur de sa propre surface de réparation. Ici, après avoir pris un moment pour évaluer ses options plus loin sur le terrain, le gardien de but a remis le ballon en mouvement en échangeant un rapide une-deux avec le défenseur central. Joël Matip à droite de sa surface de réparation.

8-9. Allisson a ensuite rendu le ballon à Matip, qui s’est retourné et l’a rapidement déplacé plus loin sur le flanc droit avec une courte passe à Trent Alexandre-Arnold.

10-11-12. Alexander-Arnold a ensuite contourné la pression de Anthony Elanga en ouvrant son corps et en jouant une courte passe directement sur la ligne de touche pour trouver Fabinho. Le Brésilien a ensuite fait de même en faisant rouler le ballon au-dessus de la ligne médiane et dans la trajectoire de Mohamed Salahqui à son tour a étourdi le ballon en possession de Jordan Henderson avant de se décoller et de remonter l’aile.

13-14. Plutôt que d’utiliser la course offensive de Salah, Henderson s’est retourné à l’intérieur et a entièrement changé de jeu avec un long ballon lobé vers Robertson en position d’arrière gauche. Le défenseur écossais – qui, comme Henderson, Fabinho et Diaz, a complété plus de 90% de ses passes dans le dernier tiers au cours du match – a ensuite gardé les choses simples avec une passe soignée à Thiago à proximité.

15. Faisant quelques pas vers le point central, Thiago leva les yeux et fit dériver une belle passe précise qui tomba directement aux pieds de Salah, qui était toujours stationné à droite. Après un début difficile à Liverpool, Thiago est maintenant en plein essor et a réalisé une performance d’homme du match contre United. Le milieu de terrain espagnol a tiré les ficelles et a pris plus de touches de balle que tout autre joueur sur le terrain (132), terminant son quart de travail de 80 minutes avec un taux de réussite de 95,6 % sur les 113 qu’il a tentées.

16. Salah – qui a réussi un tour du chapeau alors que Liverpool gagnait 5-0 à Old Trafford en octobre – a récupéré la passe pondérée de Thiago et a fait quelques pas depuis la ligne de touche avant d’inverser le jeu avec une passe effrontée en talonnade sur la ligne vers Henderson, qui avait dépassé l’Egyptien pour occuper une large position dans le dernier tiers.

17-18-19-20-21. Incapable de traverser, Henderson a échangé un simple une-deux avec Alexander-Arnold avant de faire de même avec Fabinho, puis de terminer son implication dans le mouvement avec un ballon plus long pour trouver Matip dans l’espace alors que le jeu revenait progressivement vers la ligne médiane.

22-23. Injectant un nouvel élan dans le mouvement, Matip a ensuite bondi de plusieurs mètres avec le ballon à ses pieds avant de faire un échange agile de passes avec Diaz, qui lui avait attiré deux défenseurs dos au but sur le bord de la surface de United.

24. Le ballon de retour de Diaz a été renvoyé à Matip, qui à son tour a effectué une passe basse et inclinée dans Sadio Manéqui avait serpenté dans une poche d’espace aux côtés de Diaz juste à l’extérieur de la zone.

25. En mouvement et sans même lever les yeux, Mane a enroulé un superbe ballon pour la première fois dans le coin et au-dessus de la ligne défensive de United, passant sa passe au-dessus de la tête de Harry Maguire et directement dans le chemin de Salah, qui avait éclaté passé Diogo Dalot et dans la boîte. Salah a ensuite pris une touche au rythme et a retenu le défenseur avant de glisser une finition basse devant David de Gea.

Le but de Salah a mis fin à une séquence de huit matchs sans but pour le club et le pays, sa plus longue course stérile depuis qu’il a disputé huit matchs sans but en mars 2019. Il a ensuite marqué son deuxième et le quatrième de Liverpool dans les phases finales pour porter son total contre United à huit. buts lors de ses quatre dernières apparitions contre eux.

Mane s’est également inscrit sur la feuille de match en inscrivant le troisième but de Liverpool, ce qui signifie que lui et Salah avaient tous deux marqué dans le même match de Premier League pour la 32e fois – plus que toute autre paire dans l’histoire de la ligue.

Liverpool a réussi à battre United et Tottenham Hotspur lors de la signature de Diaz de Porto en janvier, et il s’est parfaitement intégré au reste de l’équipe de Jurgen Klopp. Ici, le joueur de 25 ans, Mane et Salah ont tous marqué et aidé au moins un but chacun.

Quant à United, ils n’ont pu réussir qu’un seul tir cadré, avec un remplaçant à la mi-temps Jadon SanchoL’effort apprivoisé de loin au début de la seconde mi-temps a été facilement récupéré par Alisson.

Fernandes était le joueur le plus impliqué de United, selon les statistiques. Le milieu de terrain n’a eu que 61 touches de balle – toujours moins que tous les joueurs du onze de départ de Liverpool à l’exception de Diaz – et a terminé la soirée avec un taux de réussite de seulement 71,1% sur 45 passes tentées.

Comme pour souligner davantage le fossé grandissant entre les deux équipes, la séquence continue et impressionnante de huit matchs sans défaite de Liverpool contre United en Premier League est la plus longue depuis 1927 – l’année précédant la construction du toit au sommet du Kop à Anfield.

Alors que Liverpool poursuit toujours un quadruple historique en remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions pour ajouter au triomphe de la Coupe Carabao en février, United est – incroyablement – ​​toujours en lice pour une place parmi les quatre premiers. Mais, si ce deuxième but à Anfield est quelque chose, il faudra beaucoup de temps avant qu’ils ne puissent même penser à concourir à nouveau au niveau de Liverpool.

