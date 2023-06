Décomposer le drame commercial à succès de la NBA autour de Kristaps Porzingis, Marcus Smart et plus

Ceci est la version numérique de The Bounce.

Le jour du repêchage signifie célébrer un joyeux Wembsday un jeudi !

Mais commençons par quelques nouvelles du jour au lendemain de Shams.

Les dernières nouveautés de Shams

Tard dans la nuit, trois équipes

Si vous vous êtes endormi tôt la nuit dernière, vous avez manqué beaucoup d’activités à la veille du repêchage de la NBA.

Voici ce que vous devez savoir :

L’accord à trois équipes qui L’athlétisme signalé était sur le point d’être fait tôt mercredi après-midi s’est effondré en raison d’une inquiétude concernant les informations médicales de Malcolm Brogdon, provoquant le retrait des Clippers.

Le commerce initial aurait envoyé Kristaps Porziņģis à Boston, Marcus Morris, Amir Coffey et une compensation de repêchage, y compris le choix n ° 30 du repêchage de ce soir, à Washington et Brogdon à Los Angeles.

Boston et Washington, confrontés à un délai de minuit pour que Porziņģis décide s’il accepterait ou non son contrat pour qu’un échange fonctionne, se sont concentrés sur les Grizzlies pour conclure un accord qui incluait Marcus Smart quittant Boston pour Memphis.

Un schéma dans les mouvements les plus récents des Wizards a émergé : l’accent mis sur le dépassement du plafond de l’équipe. Voici à quoi ressemblent les premières étapes d’un démontage de la liste, @JoshuaBRobbins écrit.https://t.co/pyuQcwijNE pic.twitter.com/O87WP0bVsz – La NBA athlétique (@TheAthleticNBA) 22 juin 2023

Les deux derniers vainqueurs du prix du joueur défensif de l’année de la NBA sont Memphis Grizzlies 🔒 pic.twitter.com/dHpmGGxdBB – L’athlétisme (@TheAthletic) 22 juin 2023

L’affaire conclue :

À noter également, avant la date limite de minuit, la star des Bucks, Khris Middleton, a décidé de se retirer de son accord, comme prévu, et il est devenu un agent libre sans restriction. Il reste une forte probabilité qu’il reste à Milwaukee, mais il aura des prétendants sur le marché.

Si c’est ainsi que nous sommes entrés dans la journée du repêchage de la NBA, alors attachez votre ceinture pour ce qui sera certainement un autre jeudi amusant et chargé.

Emporte-le, Zach !

S’il casse, ne le réparez pas – ou quelque chose

Mercredi était très stressant si vous envisagiez d’acheter un maillot Porziņģis Celtics.

Le commerce presque ruiné ressemblait à un gagnant-gagnant digne de nous amuser à disséquer. Puis, c’est devenu calme… un peu trop calme. Porziņģis a risqué de marcher dans les eaux précaires de l’agence libre s’il avait raté la fenêtre de minuit pour son option de joueur de 36 millions de dollars.

Heureusement pour les amateurs de commerce du monde entier, les Grizzlies se sont précipités pour sauver l’affaire. Rappelons-nous au cas où : Brogdon est resté à Boston, Marcus Smart s’est dirigé vers Memphis, Porziņģis est allé à Boston et Brad Stevens a même fini par obtenir deux choix de première ronde.

Mais cela fait maintenant deux échanges pour Michael Winger dans lesquels il a abandonné les deux meilleurs joueurs des Wizards tout en ne donnant aucun choix de premier tour en retour (les échanges de choix ne comptent pas). Heureusement, le calme du courant d’air nous mettra au lit ce soir.

Vous pouvez lire mes notes commerciales ici.

Tu l’as deviné!

Cinq ébauches de prédictions audacieuses

Découvrez notre couverture en direct du repêchage de la NBA. Avec autant d’offres possibles ce soir, il est temps de lancer des prédictions folles et audacieuses que vous n’êtes pas autorisé à tenir contre moi si elles se trompent.

(Chers agrégateurs, ce sont des prédictions aléatoires, pas des rapports.)

5. Nous obtenons un minimum de 15 métiers. Beaucoup d’entre eux pourraient déplacer des choix, mais préparez-vous à ce que votre tête tourne avec de nombreuses discussions de choix.

4. Scoot Henderson porte un chapeau Blazers sans raison. J’aime que les joueurs soient obligés de porter le mauvais chapeau parce que ces échanges sont juste signalés et pas encore finalisés.

Mise à jour du NBA Mock Draft 2023 du jour au lendemain, où j’explique pourquoi je me moque de Scoot Henderson au n ° 2 à Charlotte pour commencer ce qui va être un sauvage NBA Draft Day 2023. Cela, plus des choix mis à jour après l’accord Wizards / Celtics / Grizzlies du jour au lendemain.https://t.co/hS13LZgMR5 pic.twitter.com/kssPfsBZ7d — Sam Vecenie (@Sam_Vecenie) 22 juin 2023

3. Brandon Miller corrige son devis. Il a dit aux médias que LeBron James n’était pas son joueur GOAT – c’est Paul George. Nous lui donnerons environ une journée pour corriger cela, ce qui doit être fait lors de son projet d’entretien. Nous sommes censés vivre dans une société correcte.

2. Cam Whitmore est le gars maladroit de la salle verte. Je ne pense pas qu’il soit disponible dans les années 20, mais certains se sont demandé s’il irait n ° 4 à Houston. Il pourrait tomber aux alentours du n ° 10 à moins que ce ne soit que des mensonges.

1. Je pense que Zion Williamson est en mouvement jeudi ou dans les semaines à venir. Je sais que les choses se sont calmées et que les Pélicans disent toutes les bonnes choses, mais il y a trop de fumée pas avoir du feu. Une perspective de haut niveau (Scoot Henderson?) Est un retour nécessaire pour abandonner un talent comme Zion. La Nouvelle-Orléans ne peut pas l’attendre éternellement.

Simulation 1 : Le brouillon simulé de John Hollinger du début de la semaine.

Simulation 2 : Sam Vecenie nous a bénis avec une nouvelle maquette menant à ce soir.

Simulation 3 : Je me suis joint au plaisir et je me suis moqué des 58 choix !

Remarque connexe : Ne laissez personne vous dire que le film de Kevin Costner « Draft Day » est mauvais. C’est bon. Vontae Mack, quoi qu’il arrive.

Aux gardes !

Meilleurs espoirs de garde 2023

Cette semaine dans The Bounce, nous vous avons donné mes grands hommes et ailes / attaquants préférés du repêchage. Maintenant, terminons avec les meilleurs gardes et une perspective sur laquelle je ne suis tout simplement pas convaincu.

(Assurez-vous de consulter l’impressionnant guide de brouillon 2023 de Sam Vecenie.)

5. Kobe Bufkin (n°11 du Big Board de Vecenie), Michigan : J’ai eu du mal avec lui ou Cason Wallace pour cette place, mais je pense que l’efficacité offensive de Bufkin pourrait être spéciale.

4. Ausar Thompson (9), élite des prolongations : Je ne sais pas s’il s’agit du Robin to Amen’s Brook Lopez – ou s’il y a un plafond très haut – mais je pense qu’il a le potentiel pour être un excellent gardien.

3. Jordan Hawkins (18 ans), Connecticut : C’est un tireur exceptionnel, donc je pense qu’il peut devenir un bon buteur.

« Juste de la vieille école, on pourrait dire que c’est une autre époque. » Le 2023 #NBADraft les perspectives discutent des choix de mode de la classe de repêchage emblématique de 2003 !#NBADraft présenté par State Farm, demain à 20h/et sur ABC & ESPN. pic.twitter.com/4jEwK9BwVp – NBA (@NBA) 21 juin 2023

2. Amen Thompson (5), Élite Prolongation : Je sais que son tir est suspect, mais tout le reste de son jeu en tant que grand garde de tête est trop attrayant pour ne pas aimer.

1. Scoot Henderson (2), G-League Ignite : Nous n’avons pas besoin d’être mignons avec ça. Henderson est la vraie affaire et sera un monstre.

Je ne comprends tout simplement pas : Keyonte George (26 ans), Baylor. Les trucs d’avant-projet ne sonnent pas bien, et il n’a pas tiré sur Baylor. Je ne sais pas s’il en fait assez d’autre.

Wembsday un jeudi!

Pensées amusantes avant que Wemby ne devienne n ° 1

Nous sommes à des heures de Victor Wembanyama embrassant son destin en tant que choix n ° 1 au classement général de ce repêchage pour les Spurs.

Voici du bon vieux contenu « Happy Wembsday » pour célébrer ce moment :

Heureusement, ce n’est pas un espoir de baseball

Wembanyama a fait le tour de New York avant le repêchage, qui comprenait le lancement du premier lancer au Yankee Stadium. Tout d’abord, regardez comment la taille de sa main fait ressembler une balle de baseball à une balle de golf.

Quand à New York… Victor Wembanyama (@vicw_32) voyage au Yankee Stadium ! ⚾️ Regarder le 2023 #NBADraft Présenté par State Farm le jeudi 22 juin à 20 h HE sur ABC/ESPN. pic.twitter.com/Yb6Foxw6cw – NBA (@NBA) 21 juin 2023

Deuxièmement, disons simplement le regarder lancer le terrain vous donne l’impression qu’il a choisi correctement avec le basket-ball. Toujours mieux que 50 Cent.

C’est la perspective exacte que vous voulez qu’il ait

Regardez ce clip illustrant L’illumination de Wembanyama à 19 ans lors d’une conversation sur le podcast The Old Man and the Three avec JJ Redick et Tommy Alter. Alors rappelez-vous ce que toi étaient comme à 19 ans. J’abandonnais l’État de San Diego et je téléchargeais n’importe quoi sur Limewire.

C’est une quantité parfaite de lui mentant

Enfin, Wembanyama est apparu dans une école primaire et s’est fait griller pour avoir finalement révélé sa taille par l’un des élèves.

Ce qui est incroyable dans ce clip, c’est Je suis sûr que Wembanyama et ce petit enfant ont tous deux menti sur leur taille. Elle ne mesure pas 5 pieds 3. Il mesure plus de 7 pieds 3. Ne le gardez jamais 100. Gardez toujours 85 et laissez un peu de place pour mentir.

