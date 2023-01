Décomposer le commerce à succès Twins-Marlins

Briser le commerce à succès Twins and Marlins qui a envoyé Luis Arraez à Miami et Pablo Lopez au Minnesota.

Tout au long de l’intersaison, les Twins ont engagé des conversations avec les Marlins de Miami sur un échange qui enverrait le droitier Pablo Lopez au Minnesota. Le prix demandé était élevé, mais avec les Twins écoutant les demandes de renseignements sur le joueur de champ intérieur vedette Luis Arraez, il y avait un cadre potentiel pour qu’un accord soit conclu.

Vendredi après-midi, les Twins ont accepté d’acquérir Lopez, le meilleur espoir d’arrêt-court Jose Salas et le voltigeur Byron Chourio des Marlins pour Arraez.

Décomposons le commerce.

Jumeaux du Minnesota

Se séparer d’Arraez serait toujours difficile et pourquoi beaucoup dans le baseball étaient sceptiques quant au fait que les Twins finiraient par l’échanger.

Depuis ses débuts en mai 2019, Arrived a réduit .314/.374/.410. Il a obtenu une moyenne de 0,316 cette saison, devançant légèrement Aaron Judge et empêchant le voltigeur superstar de remporter la Triple Couronne. Il était le champion au bâton de la Ligue américaine et l’un des meilleurs frappeurs purs du baseball. Mais il y a toujours eu des inquiétudes à propos d’Arraez sur la défensive – il n’a pas de véritable position – et comme l’a écrit Dan Hayes de The Athletic, des inquiétudes concernant sa santé à long terme, en particulier ses jambes.

A Lopez, les Twins acquièrent un joueur qu’ils convoitent depuis des années. Il a un potentiel de rotation de première ligne et comme Lopez n’a que 26 ans, c’est un joueur autour duquel l’organisation peut se construire pendant des années. L’ajout de Lopez signifie également que les Twins pourraient faire preuve de créativité avec leur rotation, peut-être en écoutant les demandes commerciales sur les futurs agents libres Sonny Gray et Tyler Mahle.

Les éclaireurs pensent que Salas, le jeune joueur de champ intérieur, a un potentiel de star. Il a été classé comme l’espoir n ° 5 dans l’organisation des Marlins et son inclusion dans l’accord a «étourdi» un dépisteur.

Note : B+

Marlins de Miami

La principale question après l’échange était de savoir ce que les Marlins allaient faire de leur surplus intérieur, un groupe qui comprend : Arraez, Jean Segura, Jazz Chisolm, le meilleur espoir Jordan Groshans, Jon Berti et Joey Wendle.

Le directeur général des Marlins, Kim Ng, a apporté quelques éclaircissements, affirmant qu’Arraez jouerait au deuxième but et que Chisolm passerait au champ extérieur. Peut-être que les Marlins font un autre échange pour dégager la profondeur du terrain – Berti et Wendle ont attiré l’intérêt commercial, selon des sources – mais leur priorité était d’échanger à partir de leur surplus de lanceurs de départ pour améliorer leur attaque.

Après que les Marlins aient signé Johnny Cueto, ils étaient en mesure de le faire. Et en acquérant Arraez, ils ont débarqué peut-être le plus gros poisson non nommé Bryan Reynolds sur le marché commercial. Il reste à voir si les inquiétudes des Twins avec Arraez finiront par se révéler, mais l’impact d’Arraez sur l’attaque des Marlins ne doit pas être sous-estimé. C’est une superstar légitime et c’est précisément ce dont les Marlins avaient besoin.

Catégorie B-