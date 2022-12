Décomposer la valeur commerciale de Sean Payton pour les Saints s’il revient en 2023

Il semble bien que Sean Payton reviendra à l’entraînement en 2023, mais s’il le fait, les Saints de la Nouvelle-Orléans ne le laisseront pas les mains vides.

On ne sait pas exactement ce qui se passera lorsque Sean Payton reviendra inévitablement à l’entraînement en 2023, ce qui semble se rapprocher de plus en plus d’une chose sûre.

Payton rassemble déjà un personnel à emmener avec lui partout où il est embauché, Adam Schefter rapportant que Vic Fangio a déjà été désigné pour être son coordinateur défensif. Au-delà des nouvelles récentes, des rumeurs sur l’endroit où il pourrait atterrir tourbillonnent depuis des mois.

Mais que se passe-t-il à son retour ?

Payton a pris sa retraite du travail des Saints, il n’a pas été viré. Cela signifie que la Nouvelle-Orléans peut obtenir quelque chose en retour de l’équipe qui embauche son ancien entraîneur-chef sous la forme d’un échange. L’exemple le plus célèbre d’échange d’entraîneur remonte peut-être à 2002, lorsque Oakland a échangé Jon Gruden à Tampa Bay, ce qui a abouti à un Super Bowl pour ce dernier.

Il y a également eu des exemples récents de métiers ou de quasi-métiers impliquant des entraîneurs-chefs changeant d’équipe sans qu’un licenciement ne joue un rôle.

Rumeurs commerciales de Sean Payton : quel serait le juste retour pour les Saints ?

Bill Barnwell d’ESPN a présenté quelques-uns de ces incidents récents, tout en soulignant ce qui pourrait être un retour réaliste pour les fans des Saints à attendre de la non-retraite de Payton.

En ce qui concerne la valeur commerciale de l’entraînement et ce que les Saints * devraient * être en mesure d’obtenir pour Sean Payton, j’ai écrit ceci à propos de Jim Harbaugh il y a dix ans lorsque les Browns tentaient d’échanger contre l’entraîneur des 49ers de l’époque. pic.twitter.com/eoeoa0MBgl – Bill Barnwell (@billbarnwell) 24 décembre 2022

La valeur commerciale de ces entraîneurs impliquait qu’ils étaient parmi les personnes les plus sous-payées de la ligue (https://t.co/0kVqLy3RCa) et je ne pense pas que Payton serait très différent. Si les Saints veulent maximiser leur valeur, ils devraient pouvoir obtenir plus qu’une première en retour. – Bill Barnwell (@billbarnwell) 24 décembre 2022

Un choix de première ronde semble être une assez bonne valeur pour ce que Payton fera probablement pour sa prochaine équipe. Des rumeurs ont circulé à propos de Payton prenant le relais à Los Angeles et faisant passer Justin Herbert au niveau supérieur. D’autres ajustements potentiels incluent Indianapolis, Denver et Arizona – toutes des équipes avec un énorme avantage pour quelqu’un comme Payton.

Une option plus importante pourrait être les Buccaneers, qui ont une excellente défense et un gars que Payton aurait voulu entraîner en 2022 au quart-arrière (bien que Tom Brady soit un agent libre en 2023 et pourrait suivre Payton à Indy ou en Arizona).

Peu importe où il va, les Saints seraient sages d’avoir un prix élevé sur Payton. La Nouvelle-Orléans recule et Payton fait ce qu’il pourrait faire pour les Saints mais pour quelqu’un d’autre est quelque chose qui mérite une compensation.

Bien que la perspective du retour de Payton et que les Saints obtiennent un choix de premier tour pour lui semble excellente, cela ne signifie pas que cela se produira. Barnwell fait remarquer que lorsque Bruce Arians n’a pas pris sa retraite – ironiquement pour prendre un emploi avec les Buccaneers – Arizona n’a reçu qu’un choix tardif pour lui.

Cela étant dit, les Saints contrôlent le plateau. Il y a un scénario où ils empruntent la route des Ariens et le laissent aller où il veut sans jouer au hardball pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour la franchise. Mais la NFL est une entreprise et les Saints sont une équipe dans une situation désespérée qui se dirige vers un avenir incertain. La Nouvelle-Orléans n’a pas de quart-arrière de franchise, pas de réelle marge de manœuvre pour naviguer en agence libre et aucun choix de premier tour à exploiter de quelque manière que ce soit pour l’avenir.

Là où les Saints pourraient laisser Payton marcher pour peu de retour en signe de bonne foi, le cadeau d’adieu de Payton à la franchise qui le mettra un jour à Canton pourrait être de leur donner