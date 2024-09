Décomposer chaque moment obscur de Manchester City contre Arsenal

C’était une rencontre entre les deux meilleures équipes de Premier League, une bataille de maîtres tactiques, un choc de génie technique et de pur drame.

Après seulement cinq matchs dans la saison, Manchester City et Arsenal ont été à la hauteur de leur réputation à bien des égards et ont offert une fin mémorable.

Mais cela a aussi prouvé qu’aucune compétition de poids lourds ne peut être améliorée par un peu de m***e de logement (ou, pour être plus précis, beaucoup de m***e de logement).

Il y avait largement assez de temps pour cela. Le match a duré 109 minutes et 17 secondes, ce qui dépasse les 109 minutes et 8 secondes de la veille entre Aston Villa et Wolves, le match le plus long de la saison jusqu’à présent.

Et malgré quelques vaillants efforts pour perdre du temps (nous en parlerons plus tard), le ballon est resté en jeu pendant 63 minutes et 28 secondes au total — le cinquième total le plus long dans un match jusqu’à présent cette saison — et 58,1 pour cent du temps disponible, ce qui se compare favorablement à la moyenne de 56,8 pour cent pour la saison jusqu’à présent.

Mais avec City ayant presque 88 % de possession de balle en seconde période, les dix hommes d’Arsenal ont dû employer toutes les astuces qu’ils connaissaient pour résister au barrage.

Alors oubliez un instant les nuances des formations et l’analyse des compétences sublimes. Voici une analyse des arts obscurs.

« Donnez le ton dès le début, les gars. » « Ouais, peut-être pas tout à fait comme ça. »

Il n’a fallu que trois secondes après le coup d’envoi à Kai Havertz d’Arsenal pour pousser Rodri au sol alors que City renvoyait le ballon au gardien Ederson et Rodri essayait de bloquer la route de Havertz vers le but de City.

Les médecins étaient sur le terrain et les joueurs étaient immédiatement dans l’oreille de l’arbitre Michael Oliver, qui se demandait probablement déjà pourquoi il avait accepté de manquer un dimanche après-midi sur le canapé pour ça.

La VAR a vérifié cet incident et, même s’il aurait pu mériter une faute sur le terrain, il ne méritait pas une intervention – ce qui n’arriverait qu’en cas d’incident avec carton rouge.

« Notre attaquant est plus grand que le tien. » Havertz n’est pas vraiment un petit joueur, mais il ne faut pas se mettre en travers du chemin d’Erling Haaland en plein vol.

William Saliba a réussi à le faire en quatre minutes, car, pour reprendre le jargon de la vieille école, le Norvégien a « laissé un peu de marge » au Français. Le résultat, comme on pouvait s’y attendre, a été que Saliba a été écrasé, même s’il s’est admirablement dépoussiéré.

Comme Havertz sur Rodri, cela a également été vérifié par la VAR.

Alors qu’un match de football menaçait d’éclater, les bousculades ont repris à la 16e minute lorsque le « take one » d’un corner de Manchester City a été annulé après que Thomas Partey ait suivi l’exemple de Havertz en faisant claquer Rodri hors du ballon, cette fois avec un genou sur la partie supérieure de la jambe de l’Espagnol.

Tout cela s’est passé alors que Manuel Akanji (City) et Jurrien Timber (Arsenal) se livraient à une petite lutte gréco-romaine à quelques mètres de là. Un rare moment de double art noir, et qui a eu de graves conséquences, puisque Rodri a dû quitter le terrain en raison d’une blessure.

Six minutes plus tard, c’est l’effort d’Oliver pour mettre un couvercle sur les choses qui a fait monter la température à un nouveau niveau.

Après avoir convoqué les capitaines Kyle Walker et Bukayo Saka pour discuter de la manière de contrôler leurs coéquipiers, Oliver a permis à Arsenal de tirer un coup franc rapide pendant que Walker cherchait encore ses repères. Le centre de Gabriel Martinelli a été repoussé jusqu’à Riccardo Calafiori et l’Italien a tiré dans la lucarne.

Inutile de dire que Walker n’était pas content. Pas plus que le manager de City, Pep Guardiola, comme le confirmait son siège sur le banc des remplaçants.

Si Walker pouvait remporter le prix de l’homme le plus lésé de l’après-midi, il pourrait ajouter celui du partisan le plus malheureux des arts obscurs.

Son étrange coup de coude sur le défenseur d’Arsenal Gabriel alors qu’ils attendaient l’arrivée d’un corner dans le temps additionnel de la première mi-temps aurait pu être assez drôle si le défenseur brésilien ne s’était pas facilement éloigné de l’Anglais pour bondir et marquer de la tête le deuxième but de son équipe au deuxième poteau.

Je l’ai eu, je l’ai eu, je l’ai eu…

… ouais, je l’ai perdu.

Leandro Trossard n’a pas été en reste et a semblé vouloir prouver qu’il pouvait aussi être mauvais dans le domaine du jeu. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, il a été sanctionné pour une faute mais a continué en bottant le ballon. Il a déclaré que le coup de sifflet était arrivé trop tard pour l’empêcher d’agir selon son instinct.

Oliver n’était pas d’accord et Trossard écopa d’un carton jaune. C’était le deuxième carton de la mi-temps pour Trossard et un carton rouge suivit immédiatement.

Il y a eu une période de calme obscur au début de la seconde période alors que les 10 hommes d’Arsenal ont tenu bon face aux vagues de pression de City, mais 19 minutes après la reprise, la guerre des ruses a repris lorsque le gardien d’Arsenal, David Raya, est tombé et a dû être soigné.

Il est possible que l’Espagnol ait réellement souffert, mais l’arrêt qui a suivi a permis à l’entraîneur visiteur Mikel Arteta de mener une discussion d’équipe impromptue.

Pour couronner le tout, le jeune joueur d’Arsenal Myles Lewis-Skelly a été averti pour comportement antisportif : il a couru le long de la ligne de touche et derrière le but. À l’époque, il était remplaçant et n’avait jamais joué en Premier League auparavant, ce qui lui a valu son premier carton jaune avant sa première apparition. Lewis-Skelly a fait ses débuts en Premier League plus tard dans le match.

Et ce retard était conforme à l’approche générale d’Arsenal, qui a mis en moyenne 42,7 secondes pour relancer le match après avoir obtenu un corner, un coup de pied de but, un coup franc ou une touche, le deuxième temps le plus élevé de toutes les équipes dans n’importe quel match cette saison.

A la 83e minute, Arsenal a tenté par tous les moyens de grignoter de précieuses secondes, Declan Rice étant averti pour avoir retardé la reprise du jeu. Deux minutes plus tard, Martinelli s’est écroulé au milieu du terrain. Il boitait à cause de crampes dans des zones moins critiques du terrain.

Et juste pour prouver que tout ce que Martinelli pouvait faire, Timber pouvait faire mieux, Arsenal a ensuite envoyé des médecins sur le terrain pour soigner le Néerlandais, malgré le coup de pied de touche du gardien Raya qui n’a pas réussi à sortir du terrain, obligeant Oliver à arrêter le jeu alors que City tentait de lancer une attaque.

Timber a été aidé à se relever après être tombé devant le but.

Il s’éloigna en boitant en faisant signe à un remplaçant de se diriger vers la ligne de touche.

Après avoir vu Timber tomber à nouveau, un médecin s’est préparé à entrer sur le terrain une fois que Raya avait attrapé le ballon.

Et, lorsque Raya n’a pas réussi à trouver le contact, le médecin a quand même continué à courir.

Martinelli a finalement été remplacé par son compatriote Gabriel Jesus, qui s’est immédiatement impliqué dans une escroquerie en recevant un carton jaune pour avoir bloqué un corner depuis un mètre alors qu’il était allongé sur le sol.

Et puis, après l’égalisation spectaculaire de John Stones à la huitième minute du temps additionnel, City n’a apparemment pas pu résister à l’envie de renverser la situation. Guardiola et l’un de ses entraîneurs ont été avertis pour avoir enfreint le règlement sur le comportement dans la zone technique.

Haaland a récupéré le ballon dans le filet et l’a envoyé sur la tête d’un Gabriel sans méfiance alors que le défenseur d’Arsenal cachait son visage dans son maillot.

Pour s’assurer que Gabriel était vraiment en colère, Haaland a reproduit l’attaque de Havertz sur Rodri lorsque le match a repris. Les deux incidents de Haaland auraient été vérifiés par la VAR.

Et Haaland a continué le théâtre après le coup de sifflet final dans un affrontement apparemment inutile et pourtant étrangement divertissant avec Arteta dans lequel le patron d’Arsenal semblait aussi déconcerté que les téléspectateurs de se voir dire à plusieurs reprises de « rester humble », ce qui a montré qu’il n’y a pas de compétition entre deux équipes de poids lourds qui ne puisse être améliorée par un peu d’aggro aléatoire.

