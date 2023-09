Décomposer ce que la WGA a gagné

Après près de 150 jours de grève, le Guilde des écrivains d’Amérique et l’Association des producteurs de films et de télévision sont finalement parvenus à un accord. Les membres de l’unité ont célébré à travers le pays, et maintenant la WGA a publié un Protocole d’accordainsi que quelques documents complémentaires pour informer les membres de ce que près de cinq des mois de travail suspendu, de solidarité syndicale et de défense de leur valeur les ont gagnés. Vous pouvez lire l’intégralité Mémorandum ici.

D’abord, intelligence artificielle. On a supposé qu’il s’agissait d’un point de contrôle clé pour l’AMPTP, qui pourrait vouloir conserver les droits sur l’IA afin de remplacer les écrivains. Ce MBA empêche désormais cela et promulgue des règles communes.Je sens les restrictions de l’IA qui donnent beaucoup de pouvoir aux rédacteurs sur la façon dont ils souhaitent utiliser l’IA ou faire en sorte que l’IA soit utilisée dans leurs projets.

Du résumé sur le site WGA :

L’IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire, et le matériel généré par l’IA ne sera pas considéré comme un matériel source dans le cadre du MBA, ce qui signifie que le matériel généré par l’IA ne peut pas être utilisé pour porter atteinte au crédit d’un écrivain ou à ses droits séparés.

Un écrivain peut choisir d’utiliser l’IA lors de l’exécution de services d’écriture, si l’entreprise y consent et à condition que l’écrivain suive les politiques applicables de l’entreprise, mais l’entreprise ne peut pas exiger que l’écrivain utilise un logiciel d’IA (par exemple, ChatGPT) lors de l’exécution de services d’écriture.

La Société doit divulguer à l’écrivain si des documents fournis à l’écrivain ont été générés par l’IA ou intègrent du matériel généré par l’IA.

La WGA se réserve le droit d’affirmer que l’exploitation du matériel des écrivains pour former l’IA est interdite par le MBA ou toute autre loi.

Cette dernière partie, où la WGA se réserve le droit d’affirmer que l’utilisation de l’IA va dans tous les cas à l’encontre du MBA ou de toute loi, laisse la place à la WGA pour forcer l’AMPTP à retourner dans les négociations ou à se présenter devant un tribunal afin de protéger les écrits des gens. au sein de l’unité. Toutes ces restrictions sont raisonnables et veillent à ce que les rédacteurs de la WGA restent au centre de l’attention, en dictant ce que l’entreprise peut et ne peut pas demander aux rédacteurs de faire.

Deuxièmement, on a beaucoup parlé des écrits des écrivains. chambres, et le nouvel accord garantit non seulement aux écrivains pièces minimums, mais augmente également le salaire minimum auquel les scénaristes peuvent s’attendre lorsqu’ils sont retenus par une série après le pré-développement, ce qui constitue un pas en avant incroyable et soutiendra véritablement l’avenir des scénaristes de l’industrie. C’était une partie extrêmement nécessaire du contrat, car il contribue au développement des écrivains et permet à chacun de construire une carrière durable.

De plus, afin de renforcer le soutien au sein de l’industrie pour l’écriture de scénarios en tant que carrière, les retraites et les cotisations aux caisses de santé ont été augmentées. Les soins de santé ont également été étendus à l’ensemble de l’unité pour le mois suivant, les membres perdu le nombre minimum de jours de qualification en raison de la grève.

Avant ce contrat, les rédacteurs étaient souvent traités comme des travailleurs de chantier : payé très peu pendant le pré-développement, obligé de « interrompre » une saison en une semaine ou deux, puis on lui a dit de partir et d’écrire scripts seuls, en évitant essentiellement l’écrivains’ chambre honoraires et accords minimaux. Il existe de nombreux témoignages à la première personne d’écrivains soutenant cela sur X/Twitter chaque fois que ce sujet est abordé.

Bien que la guilde n’ait pas pu obtenir de résidus pour le streaming, elle a amené l’AMPTP à accepter des « bonus de streaming basés sur l’audience » basés sur numéros de streaming au cours des 90 premiers jours suivant la sortie. En ce qui concerne la transparence des données, le résumé indique que les sociétés communiqueront à la WGA « le nombre total d’heures diffusées, tant au niveau national qu’international, de programmes de streaming autoproduits à gros budget (par exemple, une série originale Netflix). » La WGA sera autorisée à partager ces données avec l’unité sous une « forme agrégée ».

L’unité va maintenant voter pour savoir si elle ratifie ou non le nouvel accord. Dans l’ensemble, l’accord obtenu par la WGA semble être une énorme augmentation pour les scénaristes. Les revendications initiales de la WGA auraient coûté à l’AMPTP 488 millions de dollars par an (argent qu’elle a absolument). L’accord présenté par l’AMPTP en mai ne lui aurait coûté que 86 millions de dollars par an. L’accord actuel présenté aux membres s’élève à 233 millions de dollars. Le premier accord de la WGA était certes ambitieux, mais il ont obtenu tellement de ce qu’ils voulaient que c’est pleinement un succès pour le syndicat et cela contribuera à assurer l’avenir de l’écriture de scénarios et d’émissions de télévision pendant des années.

SAG-AFTRA est toujours sur les piquets de grève et la WGA s’engage à se tenir aux côtés des acteurs qui ont soutenu les membres de la WGA. pendant toute la durée de la grève.

