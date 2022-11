Décoloniser le ciel à l’aide des connaissances autochtones et des nouvelles technologies

Non réservé45:26Décoloniser le ciel

De nombreuses communautés autochtones éloignées du Canada comptent sur l’industrie aérospatiale pour tout, du transport de marchandises, du courrier et des fournitures médicales depuis des décennies.

L’évolution de la technologie, comme l’utilisation des drones, crée des opportunités pour les communautés autochtones de devenir plus autonomes en utilisant le ciel comme une autoroute.

“C’est vraiment un effort décolonial où il remet le pouvoir entre nos mains afin que nous puissions à nouveau affirmer notre propre autodétermination, déterminer comment cela se déroule dans notre région”, a déclaré Jacob Taylor.

Taylor est membre de la Première Nation de Curve Lake, à environ 150 kilomètres au nord-est de Toronto, et est le fondateur et PDG d’Indigenous Aerospace.

Sa vision est d’aider les communautés autochtones à prendre le contrôle du transport de marchandises et de médicaments grâce à l’utilisation de drones.

Aider les Premières Nations à s’aider elles-mêmes

Le voyage de Taylor dans l’industrie a commencé alors qu’il se trouvait à Moose Factory, en Ontario, où il travaillait sur des programmes d’éducation pour les communautés éloignées.

Il a dit avoir beaucoup appris sur les défis logistiques des communautés éloignées des Premières Nations du Nord de l’Ontario qui sont principalement accessibles par avion.

En 2016, un article par le regretté journaliste de la CBC, Jody Porter, à propos d’une femme décédée dans une Première nation de Webequie après une panne d’oxygène au poste de soins infirmiers de la communauté, l’a incité à agir.

“Le réservoir d’oxygène le plus proche était à 70 kilomètres, à vol d’oiseau”, a déclaré Taylor. Comme il faisait nuit lorsque le char s’est épuisé, les hélicoptères ne pouvaient pas voler, mais un drone aurait pu le faire.

“Les systèmes d’avions télépilotés sont devenus un concept fascinant pour résoudre une partie de la logistique des soins intensifs dans la région.”

Cela a commencé les efforts de Taylor essayant de résoudre comment apporter un afflux régulier de fournitures essentielles à une communauté qui avait désespérément besoin de ces services. Mais il souhaitait également trouver un moyen d’aider les communautés à s’aider elles-mêmes.

L’industrie des drones était, et est toujours, une industrie émergente. Et Taylor a déclaré qu’il ne voulait pas que les communautés autochtones ratent la chance d’émerger en tant que leaders de l’industrie.

En juillet 2021, Indigenous Aerospace a été lancé dans le but d’aider les communautés des Premières Nations à développer des programmes de drones en offrant une éducation et des emplois.

Jacob Taylor imagine que les peuples autochtones utilisent la technologie des drones pour résoudre les problèmes logistiques auxquels sont confrontées les communautés éloignées. (Jacob Taylor/Facebook)

“Je profite de la livraison de cela et la communauté en profite – et en tandem, ensemble, nous pouvons réaliser de plus grandes choses que n’importe qui pourrait faire de manière isolée”, a déclaré Taylor.

“Aucun traité n’a été signé pour le ciel, donc les peuples autochtones ont un droit inhérent à participer à l’industrie aérospatiale.”

Il a dit que les drones se sont déjà avérés utiles dans certaines communautés avec lesquelles il a travaillé ; ils utilisent la technologie pour des missions de recherche et de sauvetage.

“Ce type de travail effectué par la population locale est assez héroïque, et il y a donc une vraie fierté à cela”, a déclaré Taylor.

“Il n’y a pas de panacée, des solutions à l’emporte-pièce qui fonctionnent vraiment dans [all] nos communautés – nous devons trouver la bonne personne pour le bon endroit et les meilleures personnes pour le faire sont celles qui en sont originaires. »

Unir les communautés côtières

Le long de la côte est de Terre-Neuve-et-Labrador, une petite compagnie aérienne fait une grande différence pour les communautés inuites isolées.

Air Borealis assure le transport vital de passagers et de marchandises vers les collectivités du Nunatsiavut qui ne sont accessibles que par air, par eau ou par glace en hiver. La compagnie aérienne est également entrée dans l’histoire récemment avec le vol d’un équipage inuit entièrement féminin.

Zoie Michelin est premier officier chez Air Borealis et a fait partie du moment historique.

Zoie Michelin est copilote chez Air Borealis et est très fière de pouvoir relier les communautés par l’intermédiaire du Nunatsiavut. (Zoie Michelin/Facebook)

Elle est très fière de pouvoir aider à servir et à connecter les communautés sur son territoire traditionnel.

La flotte aérienne est composée d’avions Twin Otter, qui ont dix-neuf sièges. Les petits avions rassemblent les passagers et les pilotes, ajoutant une touche très personnelle.

Michelin a déclaré que le fait d’avoir des équipages de conduite inuits fait une grande différence pour les passagers.

« Il y a souvent des commentaires de gens qui nous disent à quel point ils sont fiers et inspirés de voir des femmes pilotes inuites opérer sur nos terres », a-t-elle déclaré. “Entendre que nous sommes des modèles pour les jeunes enfants autochtones est vraiment inspirant.”

Aviation avec une vision du monde autochtone

Teara Fraser est une fière Métisse et un chef de file de l’industrie aéronautique au Canada.

Elle est passée de pilote à la création d’une entreprise de photographie aérienne, puis au lancement de sa propre compagnie aérienne appelée Iskwew Air basée à l’aéroport international de Vancouver.

Iskwew signifie femme en cri. Fraser a déclaré que le choix de ce nom pour sa compagnie aérienne était un acte délibéré de revendication de la langue et du matriarcat dans une industrie dominée par les hommes avec une sous-représentation des peuples autochtones.

Elle croit qu’une vision du monde autochtone révolutionnera l’industrie de l’aviation en aidant à tracer la voie vers un avenir plus durable et une relation plus saine avec la terre, le ciel et les autres.

“Quand je pense à la décolonisation, je pense à la façon dont nous démantelons les systèmes qui ne fonctionnent plus”, a déclaré Fraser.

Teara Fraser a fondé Iskwew Air dans le but de connecter les gens à la terre et d’amener les voyageurs dans les communautés autochtones. (Jeffrey Bosdet)

Une vision du monde autochtone centre la responsabilité humaine dans toutes nos relations, entre nous et la terre, le ciel et l’eau.

“Je pense à nous en train de recréer des systèmes centrés sur l’humain et je pense aux peuples autochtones en tête dans cet espace innovant.”

La vision de Fraser pour l’avenir de l’aviation voit également les femmes autochtones spécifiquement à la tête du leadership.

“Cela signifie honorer le leadership matriarcal et les façons uniques que les femmes dirigent, en mettant l’accent sur les soins et la communauté.”