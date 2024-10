Décollage! Europa Clipper de la NASA navigue vers l’océan, la lune de Jupiter

Europa Clipper de la NASA a entamé son long voyage vers Jupiter, où il étudiera Europe, une lune dotée d’un énorme océan souterrain susceptible de présenter des conditions propices à la vie. Le vaisseau spatial a été lancé lundi à 12 h 06 HAE à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis la rampe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Le plus grand vaisseau spatial jamais construit par la NASA pour une mission vers une autre planète, Europe Clipper C’est également la première mission de la NASA dédiée à l’étude d’un monde océanique au-delà de la Terre. Le vaisseau spatial parcourra 1,8 milliard de milles (2,9 milliards de kilomètres) sur une trajectoire qui exploitera la puissance des assistances gravitationnelles, d’abord vers Mars dans quatre mois, puis de retour sur Terre pour un autre survol assisté par gravité en 2026. Après avoir commencé à orbiter autour de Jupiter en avril En 2030, le vaisseau spatial survolera Europe 49 fois.

« Félicitations à notre équipe Europa Clipper pour avoir commencé le premier voyage vers un monde océanique au-delà de la Terre », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « La NASA est à la pointe du monde en matière d’exploration et de découverte, et la mission Europa Clipper n’est pas différente. En explorant l’inconnu, Europa Clipper nous aidera à mieux comprendre s’il existe un potentiel de vie non seulement dans notre système solaire, mais parmi les milliards de lunes et de planètes au-delà de notre Soleil.

Environ cinq minutes après le décollage, le deuxième étage de la fusée a démarré et le carénage de la charge utile, ou le cône avant de la fusée, s’est ouvert pour révéler Europa Clipper. Environ une heure après le lancement, le vaisseau spatial s’est séparé de la fusée. Les contrôleurs au sol ont reçu un signal peu de temps après et une communication bidirectionnelle a été établie à 13 h 13 avec l’installation Deep Space Network de la NASA à Canberra, en Australie. Les équipes de mission ont célébré le fait que les premiers rapports de télémétrie ont montré qu’Europa Clipper était en bonne santé et fonctionnait comme prévu.

« Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par la science incroyable et sans précédent que la mission Europa Clipper de la NASA apportera aux générations à venir », a déclaré Nicky Fox, administrateur associé de la direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington. « Tout dans la science de la NASA est interconnecté, et les découvertes scientifiques d’Europa Clipper s’appuieront sur l’héritage que nos autres missions explorant Jupiter – notamment Juno, Galileo et Voyager – ont créé dans notre recherche de mondes habitables au-delà de notre planète natale. »

L’objectif principal de la mission est de déterminer si Europe possède des conditions propices à la vie. Europe a à peu près la taille de notre Lune, mais son intérieur est différent. Les informations fournies par la mission Galileo de la NASA dans les années 1990 ont montré que sous la glace d’Europe se trouve un énorme océan salé contenant plus d’eau que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques ont également découvert qu’Europe pourrait abriter sous sa surface des composés organiques et des sources d’énergie.

Si la mission détermine qu’Europe est habitable, cela pourrait signifier qu’il y a plus de mondes habitables dans notre système solaire et au-delà qu’on ne l’imaginait.

« Nous sommes ravis d’envoyer Europa Clipper explorer un monde océanique potentiellement habitable, grâce à nos collègues et partenaires qui ont travaillé si dur pour nous amener à ce jour », a déclaré Laurie Leshin, directrice du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. en Californie du Sud. « Europa Clipper fournira sans aucun doute une science époustouflante. Même si c’est toujours doux-amer d’envoyer quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant des années dans son long voyage, nous savons que cette équipe et ce vaisseau spatial remarquables élargiront nos connaissances de notre système solaire et inspireront de futures explorations.

En 2031, le vaisseau spatial commencera à effectuer ses survols scientifiques d’Europe. Se rapprochant à 25 kilomètres de la surface, Europa Clipper est équipé avec neuf instruments scientifiques et une expérience gravitationnelle, dont un radar de pénétration des glaces, des caméras et un instrument thermique pour rechercher les zones de glace plus chaude et toute éruption d’eau récente. En tant que suite d’instruments scientifiques la plus sophistiquée que la NASA ait jamais envoyée sur Jupiter, ils travailleront de concert pour en apprendre davantage sur la coquille glacée, la fine atmosphère et l’intérieur profond de la Lune.

Pour alimenter ces instruments sous la faible lumière du soleil qui atteint Jupiter, Europa Clipper transporte également les plus grands panneaux solaires que la NASA ait jamais utilisés pour une mission interplanétaire. Avec les réseaux étendus, le vaisseau spatial s’étend sur 100 pieds (30,5 mètres) d’un bout à l’autre. Avec le propulseur chargé, il pèse environ 13 000 livres (5 900 kilogrammes).

Au total, plus de 4 000 personnes ont contribué à la mission Europa Clipper depuis son approbation formelle en 2015.

« Alors qu’Europa Clipper entreprend son voyage, je penserai aux innombrables heures de dévouement, d’innovation et de travail d’équipe qui ont rendu ce moment possible », a déclaré Jordan Evans, chef de projet au JPL de la NASA. « Ce lancement n’est pas seulement le prochain chapitre de notre exploration du système solaire ; c’est un pas vers la découverte des mystères d’un autre monde océanique, motivé par notre curiosité commune et notre recherche continue pour répondre à la question « sommes-nous seuls ? »

Les trois principaux objectifs scientifiques d’Europa Clipper sont de déterminer l’épaisseur de la coquille glacée de la Lune et ses interactions avec l’océan en dessous, d’étudier sa composition et de caractériser sa géologie. L’exploration détaillée d’Europe par la mission aidera les scientifiques à mieux comprendre le potentiel astrobiologique des mondes habitables au-delà de notre planète.

Géré par Caltech à Pasadena, en Californie, le JPL de la NASA dirige le développement de la mission Europa Clipper en partenariat avec le laboratoire de physique appliquée (APL) Johns Hopkins à Laurel, dans le Maryland, pour le compte de la direction des missions scientifiques de la NASA à Washington. Le corps principal du vaisseau spatial a été conçu par APL en collaboration avec le JPL de la NASA et le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, le Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, et le Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie. Le bureau du programme des missions planétaires de Marshall exécute la gestion du programme de la mission Europa Clipper.

Le programme de services de lancement de la NASA, basé à NASA Kennedy, gérait le service de lancement du vaisseau spatial Europa Clipper.

