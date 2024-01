Décoder les frappes de missiles et de drones iraniens

Téhéran vient d’envoyer un message important sur le stratagème de Washington consistant à créer une coalition de groupes terroristes dans la région, writes Le député Bhadrakumar.

Par Le député Bhadrakumar

UNaprès m’étourdissantfrappes d’missiles et de drones contre trois pays – la Syrie, l’Irak et le Pakistan – sur une période de 24 heures, Téhéran a alors pris la décision extraordinaire de revendiquer la responsabilité des attaques.

Cela a transmis un message très important à Washington : son stratagème consistant à créer une coalition de groupes terroristes dans la région entourant l’Iran sera résolument contré.

Le fait que la stratégie américaine contre l’Iran prenait de nouvelles formes a commencé à apparaître après l’attaque du 7 octobre contre Israël et l’érosion qui en a résulté de sa position de suprémo régional.

Le rapprochement irano-saoudien négocié par la Chine et l’intégration de l’Iran, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Égypte dans les BRICS ont plongé les stratèges américains en mode panique. (Voir mon analyse”Les États-Unis se lancent dans une guerre par procuration contre l’Iran», le 20 novembre 2023.)

Dès la seconde moitié de l’année 2023, des signes montraient que l’axe américano-israélien prévoyait d’utiliser le terrorisme comme seul moyen viable pour affaiblir l’Iran et rétablir l’équilibre régional en faveur de Tel-Aviv.

Cela est d’une importance cruciale pour la priorité donnée par Washington à la région Asie-Pacifique, alors qu’il continue de devoir contrôler le Moyen-Orient, riche en pétrole. En effet, une guerre conventionnelle avec l’Iran n’est plus réalisable pour les États-Unis, car elle risquerait de détruire Israël.

Les futurs historiens étudieront, analyseront certainement et tireront des conclusions sobres concernant les attaques contre Israël par des groupes de résistance palestinienne le 7 octobre.

Dans la doctrine militaire classique, il s’agissait essentiellement d’une frappe préventive menée par des groupes de résistance avant que le poids lourd des groupes terroristes américano-israéliens – tels que l’Etat islamique et les Moudjahidines-e-Khalq – ne se transforme en une plate-forme rivale à la hauteur de l’Axe de la Résistance.

Téhéran est conscient de la nécessité urgente de créer une profondeur stratégique avant que les loups ne se rapprochent. Il a fait pression sur Moscou pour qu’elle accélère un pacte stratégique bilatéral, mais les Russes, sans surprise, ont mis du temps à y parvenir.

Un point clé de l’ordre du jour pendant la présidence La « visite de travail » d’Ebrahim Raïssi à Moscou le 7 décembre, pour rencontrer le président Vladimir Poutine, c’était la finalisation du pacte.

Enfin, lundi, le ministère russe de la Défense a révélé dans un rare déclaration selon laquelle le Ministre de la Défense Sergueï Choïgou avait appelé son Iranien son homologue Mohammad-Reza Ashtiani pour faire savoir que Moscou a accepté de signer l’accord. Le Déclaration du ministère de la Défense déclaré:

“Les deux parties ont souligné leur attachement aux principes fondamentaux des relations russo-iraniennes, notamment le respect inconditionnel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, qui seront confirmés dans le traité intergouvernemental majeur entre la Russie et l’Iran, alors que ce document est déjà en cours de finalisation.”

Selon l’agence de presse iranienne IRNA, Shoigu a transmis que l’engagement de la Russie envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran sera explicitement énoncé dans l’accord.

Le rapport ajoute que « les deux ministres ont également souligné l’importance des questions liées à la sécurité régionale et souligné que Moscou et Téhéran poursuivront leurs efforts conjoints pour établir un ordre mondial multipolaire et nier l’unilatéralisme des États-Unis.» [Emphasis added.]

Mercredi, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes à Moscou que le nouveau traité consoliderait le partenariat stratégique entre la Russie et l’Iran et couvrirait l’ensemble de leurs liens. “Ce document arrive non seulement à point nommé, mais il est également attendu depuis longtemps”, a déclaré Zakharova.

“Depuis la signature du traité actuel, le contexte international a changé et les relations entre les deux pays connaissent un essor sans précédent”, a-t-elle déclaré. Zakharova a ajouté que le nouveau traité devrait être signé lors d’un prochain contact entre les deux présidents.

Par ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été cité par l’agence de presse officielle TASS, affirmant qu’une date exacte d’une rencontre entre Poutine et Raïssi devait être déterminée. De toute évidence, quelque chose d’une profonde signification pour la géopolitique du Moyen-Orient se produit sous nos yeux.

Un nouveau milieu

Les frappes de missiles et de drones de l’Iran contre des cibles terroristes mercredi sont une démonstration éclatante de sa détermination à agir en légitime défense dans le nouveau contexte régional et international.

Les soi-disant mandataires de l’Iran – qu’il s’agisse du Hezbollah ou des Houthis – ont atteint l’âge adulte avec leur propre esprit, qui décide de leur propre positionnement stratégique au sein de l’Axe de la Résistance. Ils n’ont pas besoin d’un système de survie de Téhéran.

Il faudra peut-être un certain temps aux stratèges anglo-saxons pour s’habituer à cette nouvelle réalité, mais ils finiront par y parvenir.

De toute évidence, considérer les frappes de missiles et de drones iraniens comme de simples opérations antiterroristes est une sous-estimation. Même en ce qui concerne le grève au BaloutchistanIl est intéressant de noter que cela a eu lieu moins d’un mois après le voyage d’une semaine à Washington à la mi-décembre du chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général Asim Munir.

Munir rencontré de hauts responsables américains, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le chef d’état-major interarmées des forces américaines, le général Charles Q. Brown, et le conseiller adjoint américain à la sécurité nationale Jonathan Finer – et, bien sûr – le redoutable secrétaire adjoint par intérim. de l’État Victoria Nuland, la force motrice derrière les politiques néoconservatrices de l’administration Biden.

Une déclaration officielle à Islamabad le 15 décembre sur la tournée de haut vol de Munir a déclaré que le Pakistan et les États-Unis « ont l’intention d’augmenter les interactions » pour des engagements « mutuellement bénéfiques ». Il indique que les deux parties ont discuté des conflits en cours dans la région et « sont convenues d’accroître les interactions entre Islamabad et Washington ».

Le communiqué disait :

« Les questions d’intérêts bilatéraux, les questions de sécurité mondiale et régionale et les conflits en cours ont été discutés au cours des réunions. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur engagement pour explorer les voies potentielles de collaboration bilatérale dans la poursuite d’intérêts communs.

Le communiqué ajoute que lors de la réunion entre les hauts responsables de la défense des deux pays, « la coopération antiterroriste et la collaboration en matière de défense ont été identifiées comme des domaines essentiels de coopération ».

Pour sa part, Munir a souligné l’importance de « comprendre les perspectives de chacun » sur les questions de sécurité régionale et les développements affectant la stabilité stratégique en Asie du Sud, selon le communiqué pakistanais.

Pakistan [which launched retaliatory strikes on Iran on Thursday] a toute une histoire de service des intérêts américains dans la région et le quartier général de l’armée pakistanaise à Rawalpindi a été le conducteur de cette collaboration.

Nous avons uniquement ciblé le groupe terroriste iranien présent sur le sol pakistanais. Nous respectons la souveraineté et l’intégrité territoriale du Pakistan, mais nous ne permettons pas que la sécurité nationale soit compromise ou manipulée, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, à Dovas, à propos des frappes iraniennes au Pakistan. pic.twitter.com/akdZIiR4XO – Sidhant Sibal (@sidhant) 17 janvier 2024

Ce qui est évident aujourd’hui, c’est que les prochaines élections au Pakistan n’ont pas découragé l’administration Biden de dérouler le tapis rouge à Munir. Mais le bon côté est que l’Iran et le Pakistan sont suffisamment intelligents pour connaître leurs lignes rouges respectives.

Les intentions américaines sont claires : déborder Téhéran à l’ouest et à l’est avec des États défaillants faciles à manipuler. Les réunions organisées à la hâte à Davos entre le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et de hauts responsables irakiens (ici et ici) en aval des frappes iraniennes souligné

« l’importance (du Kurdistan) de reprendre les exportations de pétrole (vers Israël) et le soutien de Washington au « partenariat fort de la région du Kurdistan avec les États-Unis » ;

l’importance de mettre fin aux attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie ;

L’engagement des États-Unis à « renforcer la coopération en matière de sécurité dans le cadre d’un partenariat de défense durable et à long terme » ;

le soutien des États-Unis à la souveraineté irakienne ; et,

L’invitation de Biden au Premier ministre irakien Mohammed Shyaa Soudani se rendra « bientôt » à la Maison Blanche.

En un mot, Sullivan a exprimé l’intention des États-Unis de renforcer leur présence en Irak – et ils ont également des objectifs similaires à poursuivre au Pakistan. Washington fait confiance à Munir pour garantir qu’Imran Khan croupisse en prison quel que soit le résultat des élections pakistanaises.

[See: US Urged Ouster of Khan, Cable Shows]

Ce réalignement stratégique intervient à un moment où l’Afghanistan a définitivement glissé hors de l’orbite anglo-américaine et où l’Arabie Saoudite ne montre aucun intérêt à être un rouage dans la roue de Washington ou à se mêler des forces de l’extrémisme et du terrorisme.

Le député Bhadrakumar est un ancien diplomate. Il a été ambassadeur de l’Inde en Ouzbékistan et en Turquie. Les opinions sont personnelles.

Les opinions exprimées sont uniquement celles de l’auteur et peuvent ou non refléter celles de Actualités du Consortium.

