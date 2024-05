Décoder l’empathie : identification d’un circuit cérébral pour reconnaître les émotions

Résumé: Les chercheurs ont identifié un circuit cérébral impliqué dans la reconnaissance des émotions chez les animaux et chez les humains. Ce circuit relie le cortex préfrontal et le cortex rétrosplénial, et son activité est en corrélation avec la capacité de percevoir les émotions chez les autres.

Cette découverte pourrait conduire au développement de traitements plus ciblés et plus efficaces contre les troubles neurodéveloppementaux comme la schizophrénie et l’autisme.

Faits marquants:

Un circuit cérébral récemment découvert est responsable de la reconnaissance des émotions.

Le circuit relie le cortex préfrontal et le cortex rétrosplénial.

Cette découverte pourrait conduire à des thérapies plus ciblées pour les troubles neurodéveloppementaux.

Le groupe de recherche en génétique de la cognition coordonné par Francesco Papaleo de l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT-Institut italien de technologie) a découvert un réseau cérébral présent chez les animaux et les humains qui leur permet de reconnaître les émotions des autres.

Ces résultats, publiés dans la revue Neurosciences naturellesouvrent la voie au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques plus efficaces pour les maladies neurodéveloppementales, telles que la schizophrénie ou l’autisme, dans lesquelles ces fonctions sociales sont altérées.

Reconnaître et réagir de manière appropriée aux émotions exprimées par les autres est une compétence fondamentale des animaux, car cela améliore leur capacité à interagir efficacement avec leurs homologues, augmentant ainsi la probabilité de survie.

Malgré son importance, les mécanismes cérébraux qui sous-tendent ce processus restent largement inconnus, même chez l’homme.

Grâce à des techniques de pointe, l’équipe de Papaleo a découvert un circuit cérébral impliqué dans ces processus socio-cognitifs et qui n’avait jamais été étudié auparavant. Il est constitué d’un groupe de cellules neuronales spécifiques qui relient deux zones cérébrales éloignées l’une de l’autre : le cortex préfrontal et le cortex rétrosplénial.

Chez l’homme, la fonction de cette connexion a été testée grâce à une expérience impliquant plus de 1 000 participants volontaires. Chaque sujet devait regarder un écran où étaient projetés des visages aux expressions colériques, heureuses ou neutres.

Au cours du test, les chercheurs ont enregistré leur activité cérébrale à l’aide de techniques d’imagerie par résonance magnétique pour voir quelles zones du cerveau étaient activées.

Les résultats ont confirmé une corrélation entre l’activité des deux zones du circuit cérébral, le cortex préfrontal et le cortex rétrosplénial, et la reconnaissance des émotions.

« Nous sommes enthousiasmés par ces nouveaux résultats car ils approfondissent notre compréhension des circuits cérébraux qui codent et, par conséquent, nous font réagir aux émotions des autres », a déclaré Francesco Papaleo, coordinateur du laboratoire de génétique de la cognition à l’IIT. « Nous aimerions avoir une vision plus large du fonctionnement de ces mécanismes, notamment de la manière dont ils sont altérés dans les troubles psychiatriques et neurodéveloppementaux ».

« Les médicaments actuels pour traiter les affections neurodéveloppementales ne sont pas sélectifs et affectent de nombreux types de neurones sans distinction – a déclaré Anna Monai, chercheuse au laboratoire Génétique de la Cognition – l’idée est de développer des stratégies thérapeutiques ciblées sur des circuits cérébraux spécifiques, afin de diminuer les effets secondaires. tout en augmentant l’efficacité du traitement ».

L’étude a été menée en collaboration avec le laboratoire de neuroimagerie fonctionnelle coordonné par Alessandro Gozzi du Centre de neurosciences et systèmes cognitifs IIT de Rovereto, en Italie ; le laboratoire d’approches optiques de la fonction cérébrale coordonné par Tommaso Fellin du Centre des technologies humaines IIT de Gênes, en Italie ; le Département des sciences biomédicales et biotechnologiques de l’Université de Catane, Italie ; et le Centre de neurosciences des populations et de médecine stratifiée, Institut de science et technologie de l’intelligence inspirée du cerveau de l’Université de Fudan (Shanghai).

La reconnaissance des émotions et les réponses qui en résultent sont importantes pour la survie et le fonctionnement social. Cependant, la manière dont les informations d’origine sociale sont traitées pour une reconnaissance fiable des émotions n’est pas complètement comprise.

Ici, nous révélons un réseau cérébral inhibiteur/excitateur à longue portée conservé au cours de l’évolution, médiateur de ces processus socio-cognitifs.

Le traçage anatomique chez la souris a révélé l’existence d’une sous-population de neurones GABAergiques de la somatostatine (SOM) se projetant du cortex préfrontal médial (mPFC) vers le cortex rétrosplénial (RSC).

Grâce à des manipulations optogénétiques et au Ca2+ en imagerie photométrie par fibre chez la souris et imagerie fonctionnelle chez l’homme, nous démontrons la participation spécifique de ces projections SOM à longue portée du mPFC au RSC, et d’une boucle de rétroaction excitatrice du RSC au mPFC, dans la reconnaissance des émotions.

Nous montrons notamment que les projections mPFC-RSC SOM sont dysfonctionnelles dans les modèles de souris pertinents pour la vulnérabilité psychiatrique et peuvent être ciblées pour remédier aux déficits de reconnaissance des émotions chez ces souris.

Nos résultats démontrent un circuit cortico-cortical sous-jacent à la reconnaissance des émotions.