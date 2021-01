L’actrice de Bollywood Anushka Sharma et son mari, le joueur de cricket indien Virat Kohli, ont accueilli une petite fille lundi après-midi. Le skipper s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle via une déclaration et a également assuré aux fans qu’Anushka et le bébé étaient en sécurité.

Depuis que le couple a annoncé sa grossesse en août 2020, Anushka a redéfini le terme « mode maternité ». Le sens du style de l’actrice se reflétait bien dans les tenues qu’elle portait pendant sa grossesse.

Par conséquent, en cette heureuse occasion, revisitons les déclarations de style qu’Anushka a faites pendant sa grossesse:

Commençons par son annonce de grossesse. En août 2020, Anushka a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec Virat avec un adorable post Instagram. Elle portait une robe noire chic à pois.

L’esthétique de grossesse d’Anushka a été principalement définie par des tenues décontractées-chics. Par conséquent, lorsqu’elle a partagé une photo berçant sa bosse de bébé sur la plage en septembre 2020, nous ne pouvions pas nous empêcher de remarquer à quel point elle était confortable et intelligente en blanc et bleu.

Le choix des tenues d’Anushka est peut-être toujours excellent, mais ce qui nous coupe toujours le souffle, c’est la façon dont elle brille quand elle est heureuse. Ici, la future actrice a bercé un maillot de bain noir.

L’un de nos looks préférés qu’Anushka a emportés pendant sa grossesse était cette salopette pêche qu’elle a associée à un t-shirt blanc et des baskets. Elle incarnait également sa légende, qui était «une poche pleine de soleil».

La séance photo d’Anushka Sharma pour le magazine Vogue, qui l’a vue exhiber son baby-bump en couverture, était tout à fait magique. Elle a partagé un tas de looks allant du décontracté aux affaires en passant par le glamour.

Le Diwali 2020, Anushka portait un magnifique costume Salwar blanc cassé et l’associait à de lourdes boucles d’oreilles. Elle a également plaisanté sur le fait de s’habiller pour aller nulle part.

Tout en souhaitant à ses fans une bonne année, elle a partagé quelques photos avec Virat. Dans celui-ci, elle portait une robe noire avec des imprimés audacieux et des volants.

Dans un moment de boucle, la dernière photo qu’Anushka a partagée avant la naissance de son bébé était dans une robe noire à pois. Cela nous a rappelé la robe qu’elle portait lorsqu’elle a annoncé sa grossesse en août 2020.

Sur le plan du travail, Anushka a produit une émission et un film acclamés par la critique sur deux plateformes OTT. Tout d’abord, elle a produit une web-série Amazon Prime intitulée Paatal Lok en mai 2020. L’émission, dirigée par Avinash Arun et Prosit Roy était basée sur L’histoire de mes assassins de Tarun Tejpal. L’émission mettait en vedette Jaideep Ahlawat, Abhishek Banerjee, Neeraj Kabi et Swastika Mukherjee, entre autres.

Elle a également produit un film intitulé Bulbbul sur Netflix en juin 2020. Le film Anvita Dutt Guptan mettait en vedette Tripti Dimri, Rahul Bose, Paoli Dam et Parambrata Chatterjee dans des rôles importants.