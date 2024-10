Décoder le monde de l’art à Frieze London

Chaque mois d’octobre, l’une des plus grandes foires d’art au monde se déroule sous un immense chapiteau aux abords de Regent’s Park. Pendant cinq jours, la population du parc toute l’année – joggeurs, parents poussant des poussettes, adolescents jouant au football – s’ajoute à des milliers de personnes à Frieze London en quête d’une rencontre avec l’art contemporain – ou du moins d’une rencontre avec l’art contemporain. mondequi est tout autant un spectacle, à sa manière.

Certaines de ces personnes portent du noir, d’autres s’habillent comme les riches méchants de « The Hunger Games » et d’autres portent des sacs fourre-tout LL Bean cabossés portant l’inscription « GAGOSIAN ». En entrant dans la tente le jour de l’avant-première ce mercredi, ils parlaient avec plus ou moins d’enthousiasme de ce qu’ils allaient voir et de qui. J’ai entendu deux femmes utiliser les mots « nouvel enfer » et j’ai vu un jeune homme si excité qu’il était pratiquement en larmes.

Même pour les vétérans du circuit des foires d’art, il y a une quantité effrayante à voir à Frieze London : cette année, plus de 160 stands provenant de 43 pays dans la tente principale et un événement jumeau, Frieze Masters, consacré aux œuvres d’art d’avant le 21e siècle, à travers le monde. parc. Pour un étranger, le défi est encore plus grand. En plus d’examiner autant d’art que possible et de tenter de se forger une poignée d’opinions défendables, il y a la difficulté de décoder le système lui-même, ses règles et ce qui le fait fonctionner.