Décodage de Hathoda Tyagi avec l’acteur Abhishek Banerjee, qui était également directeur de casting de «  Pataal Lok  »

L’acteur Abhishek Banerjee, qui a gagné beaucoup de cœur avec sa performance stellaire dans « Pataal Lok » d’Amazon Prime Video, produit par Clean Slate Films d’Anushka Sharma et mettant en vedette Jaideep Ahlawat dans le rôle principal, a récemment parlé de la renommée et de la reconnaissance après la série Web, sa meilleure performance à ce jour, s’il voulait changer quoi que ce soit à l’impitoyable Hathoda Tyagi et plus encore dans un tête-à-tête exclusif avec l’ADN.

Voici quelques experts de l’interview:

Q. C’est plus d’un an de Pataal Lok. Seriez-vous d’accord que la série Web a changé la donne pour votre carrière? Comment votre graphique de carrière a-t-il changé après cela?

R. La partie qui change la donne concerne le type d’attention que je reçois et le type de rôles que j’obtiens. Donc, oui, cela a définitivement changé le jeu pour moi. Auparavant, j’étais classé dans un espace très comique ou décalé qui me faisait un peu peur. En tant que directeur de casting, je sais qu’en tant qu’acteur, je peux facilement être typé, donc c’était un peu effrayant à propos de cette tendance. Mais heureusement, Paatal Lok est sorti au bon moment et tout a changé. Les gens ont commencé à proposer différents personnages, divers cinéastes m’ont envoyé un message et ils m’ont dit à quel point ils aimaient ma performance. Alors me voilà … Je suis heureux et j’espère que je continuerai à avoir des occasions de jouer des parties différentes et intéressantes et espérons que je pourrai bientôt changer la donne.

Q. Être célèbre – comment le décririez-vous maintenant après l’immense succès de Pataal Lok et de votre personnage Hathoda Tyagi?

A. Être célèbre est intéressant. J’ai toujours été quelqu’un de célèbre à l’école et au collège, mais cela s’est toujours limité à ce cercle. C’est le genre de célébrité auquel j’étais habitué. Mais soudain, tout a changé. Les gens me suivaient en fait sur leurs vélos, quand je suis dans la voiture, ils me repèrent ou ils viennent vers moi dans les restaurants et dans d’autres endroits où j’irais, ils m’appellent Hathoda, ils m’appellent Tyagi et pas par mon nom ! C’est tout à fait unique et très satisfaisant aussi. Etre aux yeux du public a aussi ses propres inconvénients. Vous ne pouvez pas perdre votre sang-froid (rires) même lorsque vous êtes troublé dans n’importe quelle situation et que vous ne pouvez pas vous comporter d’une certaine manière et parfois vous voulez l’intimité comme quand je suis avec ma femme ou quand je suis avec mes amis à un lieu public mais peut-être que je n’ai plus d’intimité donc il y a aussi des inconvénients mais en même temps je ne peux pas me plaindre parce que c’est ce que je suis ici pour faire quand je suis dans le show business. J’en suis content.

Q. Hathoda Tyagi est un tueur impitoyable et un personnage sombre, cependant, cela vous a apporté beaucoup de reconnaissance. Diriez-vous que c’était votre meilleure performance et que cette «méchanceté» vous convient à l’écran? Voudriez-vous jouer plus de ces personnages?

R. Non. J’ai toujours le sentiment que ma meilleure performance en tant que personnage pervers était dans le film Ajji qui est sur Netflix. Pourquoi je dis ça? C’est parce que je pense que c’était un personnage très diabolique et que je déteste vraiment Dhavpe dans Ajji et que cela doit être ma meilleure performance à ce jour en tant que personnage diabolique. Pour Hathoda Tyagi, j’ai pris beaucoup d’expérience de Dhavle. Donc, si je n’avais pas bien interprété Dhavle, je ne pense pas que j’aurais été équipé pour jouer le rôle de Tyagi.

Q. Après un an de la série Webs, quand vous regardez en arrière, voudriez-vous changer quelque chose à propos de Pataal Lok ou de votre personnage en particulier?

R. Non, je n’aimerais pas beaucoup changer. Mais, en tant qu’acteur, si vous me donnez le rôle maintenant, je le ferais différemment. Je pense que c’est ce que la plupart des acteurs feraient. Chaque fois que vous voyez une performance, vous avez vos propres problèmes avec la performance et j’ai le mien aussi. Mais, après avoir dit que je ne veux rien changer parce que je pense que cela m’a tellement aimé que je ne veux pas changer cela.

Q. Vous avez également doublé en tant que directeur de casting pour la série. Vous souvenez-vous d’avoir auditionné pour Hathoda Tyagi?

R. J’étais directeur de casting pour Paatal Lok et je voulais jouer Ansari. Mais ils (les créateurs) ont ri en disant que je n’ai pas le genre d’innocence à mes yeux dont ils avaient besoin pour le personnage. C’est quand Sudeep Sir a vu Stree dans les théâtres, il a dit … «Je pense que vous pouvez jouer Hathoda Tyagi, pourquoi n’essayez-vous pas pour ça». J’ai donné l’audition et j’étais très nerveuse parce que je ne voulais pas être rejetée car cela aurait été très gênant pour moi d’écouter mon propre rejet à travers mes réalisateurs. Mais heureusement, l’audition s’est bien déroulée. J’ai toujours l’audition avec moi et je pense que c’est l’une des meilleures auditions de ma carrière.

Q. A-t-il été difficile de sortir d’un personnage aussi impitoyable?

A. Yaa! Il était facile de sortir de l’espace de tête, c’est plus difficile d’entrer dans l’espace de tête. Sortir est très facile et pour moi, le travail acharné a été de comprendre Tyagi émotionnellement, socio-politiquement et d’essayer d’accepter ses chagrins, sa douleur et d’essayer de s’identifier avec lui comme quelqu’un qui est opprimé dans la société. Je n’ai jamais été opprimé dans ma société, donc je ne saurais pas ce que ça fait d’être opprimé. Donc, obtenir une partie était la chose la plus difficile, s’en sortir toujours facile. En fait, pendant les tournages, j’avais l’habitude de plaisanter et de rire avec mes amis et nous partagions des blagues et c’est le genre d’ambiance que nous avions pendant les tournages, à l’exception de quelques scènes difficiles où j’aimais être plus concentré.

Q. Diriez-vous que Paatal Lok a mis fin à vos jours de lutte et que votre travail acharné a porté ses fruits? Comment repensez-vous à ces jours où vous auditionniez pour des rôles et que vous étiez rejeté? Était-ce déchirant? Avez-vous eu envie d’arrêter à un moment donné?

R. Je n’ai pas vraiment fait de longues auditions. Honnêtement, je n’aimais pas le processus d’audition quand j’étais à Bombay il y a 10-11 ans. Je pensais que le processus n’était vraiment pas organisé, il y avait des gens qui passeraient des auditions et ne savaient probablement rien des auditions. Et bien sûr les files d’attente! Donc, je détestais aller aux auditions. J’avais l’habitude de le trouver pas digne de mon temps. J’étais vraiment arrogant (rires) quand je suis arrivé à Bombay. J’étais un gars de Delhi, plein d’énergie et de feu donc j’ai trouvé très humiliant en tant qu’acteur d’aller à une audition et le genre de traitement que les gens utilisent pour obtenir et c’est exactement pourquoi je pense que je suis devenu directeur de casting. Quelque part sur la ligne, j’ai réalisé que s’il y a une chose que je peux comprendre, c’est que les castings sont faciles pour moi parce que je suis un acteur, je connais des acteurs, je connais des personnages et je sais comment les garder, je sais comment agir avec eux – C’était donc une situation gagnant-gagnant pour moi et cela m’a également aidé à perfectionner mes propres compétences, alors j’ai continué.

Q. Comment les films sont-ils arrivés?

R. J’espérais qu’un jour, un réalisateur prendra note de mes signaux et me donnera l’opportunité, mais cela ne s’est jamais produit. C’est le genre de jeu équitable qui a été joué avec moi. Personne ne m’a rien donné de facile. J’ai continué à jouer de petits rôles et à présenter des rôles chaque fois que je pouvais juste pour rester motivé. Il y a eu un moment où après 6-7 ans de casting, je n’ai toujours pas eu de rôle et j’ai aussi été rejeté à Ghanchakkar … C’est le jour, c’est la première fois que je me suis rendu compte que peut-être que je ne l’ai pas moi parce que je connais très bien ce réalisateur, mon patron est mon directeur de casting et encore, je ne suis pas capable de jouer un rôle qui fait que je ne suis pas un bon acteur et qui m’a fait me sentir très mal dans ma peau.

La réalisation de moi n’étant pas assez bon mais je n’ai toujours jamais pensé à arrêter. Je pensais que j’avais besoin de travailler plus sur moi-même, alors j’ai continué et j’ai commencé à faire des courts métrages. D’un court métrage, Debashish Makhija m’a donné un rôle dans Aaji et quand cela est sorti, Amar Kaushik a pensé à moi comme un meilleur acteur qu’avant et m’a laissé passer l’audition pour Stree. J’ai craqué l’audition.

Q. En tant que directeur de casting, vous avez donné des pauses à plusieurs stars, mais qui diriez-vous que vous êtes vraiment fier de donner une pause?

R. Je pense que Siddhant Chaturvedi doit être mon moment le plus fier parce que je l’ai vu grandir en tant qu’acteur. D’un jeune garçon que nous avons choisi dans Inside Edge à MC Sher dans Gully Boy, quel voyage! Aussi, il a toujours eu de la profondeur dans son parcours, il a toujours été poète, je savais qu’avant que le monde le sache et le voir grandir en tant qu’acteur me procure un immense plaisir.