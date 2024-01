Déclin rapide des eaux souterraines et quelques cas de récupération dans les aquifères à l’échelle mondiale

Konikow, LF & Kendy, E. L’épuisement des eaux souterraines : un problème mondial. Hydrol. J. 13317-320 (2005).

Wada, Y. et al. Épuisement mondial des ressources en eaux souterraines. Géophysique. Rés. Lett. 37L20402 (2010).

Gleeson, T., Wada, Y., Bierkens, MF et Van Beek, LP Bilan hydrique des aquifères mondiaux révélé par l’empreinte des eaux souterraines. Nature 488197-200 (2012).

Werner, AD et coll. Un premier inventaire et une indexation des cas de méga-épuisement des eaux souterraines. Ressource en eau. Gérer. 27507-533 (2013). Google Scholar

Famiglietti, JS La crise mondiale des eaux souterraines. Nat. Clim. Changement 4945-948 (2014).

Döll, P., Müller Schmied, H., Schuh, C., Portmann, FT & Eicker, A. Évaluation à l’échelle mondiale de l’épuisement des eaux souterraines et des captages d’eau souterraines associés : combiner la modélisation hydrologique avec les informations provenant des observations de puits et des satellites GRACE. Ressource en eau. Rés. 505698-5720 (2014).

Richey, AS et coll. Quantifier le stress des eaux souterraines renouvelables avec GRACE. Ressource en eau. Rés. 515217-5238 (2015).

Alley, WM et Alley, R. Hautes et sèches : relever les défis de la dépendance mondiale croissante aux eaux souterraines (Yale Univ. Presse, 2017).

Rodell, M. et coll. Tendances émergentes en matière de disponibilité mondiale d’eau douce. Nature 557651-659 (2018).

Scanlon, BR et coll. Ressources mondiales en eau et rôle des eaux souterraines dans un avenir résilient en matière d’eau. Nature Rév. Terre Environ. 487-101 (2023).

Werner, AD et coll. Processus, investigation et gestion des intrusions d’eau de mer : avancées récentes et défis futurs. Av. Eau Rés. 513-26 (2013). Google Scholar

Shirzaei, M. et al. Mesurer, modéliser et projeter l’affaissement des terres côtières. Nat. Révérend Earth Environ. 240-58 (2021).

Herrera-García, G. et al. Cartographier la menace mondiale d’affaissement des terres. Science 37134-36 (2021).

Barlow, PM & Leake, SA Épuisement du débit par les puits : comprendre et gérer les effets du pompage des eaux souterraines sur le débit. Circulaire 1376 de l’US Geological Survey. https://doi.org/10.3133/cir1376 (2012).

Döll, P. et al. Impact des prélèvements d’eau des eaux souterraines et des eaux de surface sur les variations du stockage des eaux continentales. J. Géodyn. 59143-156 (2012). Google Scholar

de Graaf, IE, Gleeson, T., Sutanudjaja, EH & Bierkens, MF Limites du débit environnemental au pompage mondial des eaux souterraines. Nature 57490-94 (2019).

Jasechko, S. & Perrone, D. Les puits d’eau souterraine mondiaux risquent de s’assécher. Science 372418-421 (2021).

Margat, J. et van der Gun, J. Les eaux souterraines dans le monde : un aperçu géographique (CRC, 2013).

Rodell, M. & Reager, JT La science du cycle de l’eau rendue possible par les missions satellites GRACE et GRACE-FO. Nat. Eau 147-59 (2023). Google Scholar

Cuthbert, MO et coll. Contrôles observés sur la résilience des eaux souterraines à la variabilité climatique en Afrique subsaharienne. Nature 572230-234 (2019).

Shamsudduha, M. et al. The Bengal Water Machine : captage quantifié d’eau douce au Bangladesh. Science 3771315-1319 (2022).

Scanlon, BR, Reedy, RC, Faunt, CC, Pool, D. & Uhlman, K. Améliorer la résilience à la sécheresse grâce à une utilisation conjonctive et à une recharge gérée des aquifères en Californie et en Arizona. Environ. Rés. Lett. 11035013 (2016).

Long, D. et coll. (2020). Dérivation des eaux du sud vers le nord stabilisant les niveaux des eaux souterraines de Pékin. Nat. Commun. 113665 (2020).

Ayres, AB, Meng, KC & Plantinga, AJ Les marchés environnementaux s’améliorent-ils grâce au libre accès ? Preuve des droits sur les eaux souterraines de Californie. J. Économie politique. 1292817-2860 (2021). Google Scholar

Buapeng, S. & Foster, S. Contrôle du captage des eaux souterraines et de la dégradation environnementale associée dans la région métropolitaine de Bangkok – Thaïlande. Collection de profils de cas de la Banque mondiale n° 20. https://documents1.worldbank.org/curated/en/750761468304831965/pdf/518250BRI0Box31GWMATE1CP1201Bangkok.pdf (Banque mondiale, 2008).

Tang, W. et al. Affaissement et rebond des terres dans le bassin de Taiyuan, nord de la Chine, dans le contexte du transfert d’eau entre bassins et de la gestion des eaux souterraines. Télédétection Environ. 269112792 (2022). Google Scholar

Taylor, RG et coll. Eaux souterraines et changement climatique. Nat. Clim. Changement 3322-329 (2013).

Baig, MB, Alotibi, Y., Straquadine, GS et Alataway, A. dans Politiques de l’eau dans les pays MENA (éd. Zekri, S.) 135-160 (Springer, 2020).

Karimi, H. & Alimoradi, S. Impacts du transfert d’eau du barrage de Karkheh sur la montée des eaux souterraines dans la plaine de Dasht-e-Abass, province d’Ilam. Rés. Science de la Terre. 833-44 (2017). Google Scholar

Winter, TC, Harvey, JW, Franke, OL & Alley, WM Eaux souterraines et eaux de surface : une seule ressource. Circulaire 1139 de l’US Geological Survey. https://doi.org/10.3133/cir1139 (1998).

Li, MG et coll. Effets de l’exploitation et de la recharge des eaux souterraines sur l’affaissement des terres et les modèles d’établissement des infrastructures à Shanghai. Ing. Géol. 282105995 (2021). Google Scholar

Rotzoll, K. & Fletcher, CH Évaluation de l’inondation des eaux souterraines suite à l’élévation du niveau de la mer. Nat. Clim. Changement 3477-481 (2013).

Qureshi, AS, McCornick, PG, Qadir, M. & Aslam, Z. Gestion de la salinité et de l’engorgement dans le bassin de l’Indus au Pakistan. Agricole. Gestion de l’eau. 951–10 (2008). Google Scholar

Foster, SSD & Chilton, PJ Groundwater : les processus et l’importance mondiale de la dégradation des aquifères. Philos. Trans. R. Soc. Londres. B Biol. Sci. 3581957-1972 (2003).

Allison, GB et coll. Défrichement et salinisation des rivières dans l’ouest du bassin de Murray, Australie. J. Hydrol. 1191–20 (1990).

Favreau, G. et al. Le défrichement des terres, la variabilité climatique et l’augmentation des ressources en eau dans le sud-ouest semi-aride du Niger : une revue. Ressource en eau. Rés. 45W00A16 (2009). Google Scholar

Wendt, DE, Van Loon, AF, Scanlon, BR & Hannah, DM Gestion de la recharge des aquifères comme stratégie d’atténuation de la sécheresse dans les aquifères fortement stressés. Environ. Rés. Lett. 16014046 (2021).

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Arbres, forêts et utilisation des terres dans les zones arides : la première évaluation mondiale. Document de la FAO sur les forêts n° 184. https://www.fao.org/dryland-assessment/en/ (FAO, 2019).

Zomer, RJ, Trabucco, A., Bossio, DA, van Straaten, O. & Verchot, LV Atténuation du changement climatique : une analyse spatiale de l’aptitude des terres mondiales au boisement et au reboisement au titre du mécanisme de développement propre. Agricole. Écosystème. Environ. 12667-80 (2008). Google Scholar

Buchhorn, M. et coll. Copernicus Global Land Service : Land Cover 100m : collection 3 : époque 2015 : Globe (V3.0.1). Zénodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3939038 (2020).

Berghuijs, WR, Luijendijk, E., Moeck, C., van der Velde, Y. & Allen, ST L’ensemble de données de recharge mondiale indique une connexion renforcée des eaux souterraines aux flux de surface. Géophysique. Rés. Lett. 49e2022GL099010 (2022).

Opie, S., Taylor, RG, Brierley, CM, Shamsudduha, M. & Cuthbert, MO Dynamique climat-eaux souterraines déduite de GRACE et rôle de la mémoire hydraulique. Système de terre. Dynam. 11775-791 (2020).

Konikow, LF & Leake, SA Épuisement et captage : revisiter « la source d’eau dérivée des puits ». Eaux souterraines 52100-111 (2014).

Tapley, BD et coll. Contributions de GRACE à la compréhension du changement climatique. Nat. Clim. Changement 9358-369 (2019).

Rodell, M. & Li, B. Intensité changeante des événements hydroclimatiques extrêmes révélés par GRACE et GRACE-FO. Nat. Eau 1241-248 (2023). Google Scholar

Liu, PW et al. L’épuisement des eaux souterraines dans la vallée centrale de Californie s’accélère pendant la mégasécheresse. Nat. Commun. 137825 (2022).