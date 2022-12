Déclencheurs de myasthénie grave à éviter et que faire quand vous ne pouvez pas

Par Bob Averack, raconté à Hope Cristol

Je suis devenu un défenseur de la myasthénie grave (MG) à la dure. J’ai été diagnostiqué en 2006, une époque avant que la technologie ne connecte les gens comme elle le fait aujourd’hui. Donc, j’ai traversé beaucoup d’essais et d’erreurs en ce qui concerne la gestion de MG.

Pendant un certain temps, chaque fois que je me heurtais à une gâchette, j’avais l’impression d’être frappé à la tête avec un 2×4. Je suis un mec fort qui ne voulait pas que MG dicte comment je vivrais ma vie. Mais MG m’a dit : « Oh ouais ? Eh bien, je suis plus fort que toi.

Le moment où l’ampoule s’est finalement allumée pour de bon, c’est quand j’ai traversé une crise myasthénique et que je me suis retrouvé à la clinique de Cleveland lors d’un voyage en Floride. Après 6 jours aux soins intensifs, j’ai finalement réalisé que je devais travailler avec MG au lieu de le combattre.

Je suis co-administrateur d’un groupe Facebook axé sur une alimentation saine pour MG. Pendant un certain temps, j’ai été le modérateur d’un groupe de soutien en milieu hospitalier sous les auspices de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). Je suis toujours l’une des personnes de référence de la MGFA pour parler aux gens de la maladie. Certaines des choses dont je parle, en plus des trucs médicaux de base, sont des déclencheurs courants de MG et comment les gérer. Ce sont cinq des plus grands.