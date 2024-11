Déclencheur d’une maladie neurodégénérative mortelle identifié

Les scientifiques ont identifié une enzyme qui pourrait jouer un rôle crucial dans le déclenchement de la maladie de Huntington, une maladie rare et mortelle qui provoque la dégradation des cellules cérébrales.

De nouvelles recherches chez les rongeurs et les humains ont montré que les niveaux d’une enzyme spécifique – la glutathion S-transférase oméga 2 (GSTO2) – augmentent dans le temps. cerveau avant le début des symptômes de Huntington.

Ces résultats, publiés le 28 octobre dans la revue Métabolisme naturel pourraient indiquer de nouvelles façons de prévenir la maladie d’Huntington avant qu’elle ne se développe, affirment les auteurs de l’étude. Les futurs traitements pourraient inclure des médicaments qui bloquent GSTO2, afin d’arrêter ou de ralentir la progression de la maladie.

La maladie de Huntington est une maladie héréditaire causée par une mutation d’un gène appelé HTT, qui transporte les instructions d’une protéine appelée huntingtine. Un parent porteur de ce gène mutant a 50 % de chances de transmettre la maladie de Huntington à chaque enfant.

La mutation incite les cellules à produire trop de dopamine – un messager chimique clé dans le cerveau –, ce qui entraîne la dégradation de certains neurones. Cette dégradation est particulièrement prononcée dans une partie du cerveau appelée striatum ce qui amène les patients à développer symptômes cognitifs et liés au mouvement . Ceux-ci peuvent inclure des difficultés à marcher, des mouvements saccadés involontaires et des difficultés à se concentrer.

Les symptômes de Huntington commencent généralement à apparaître chez une personne 30 à 50 ans . Cette maladie altère progressivement la capacité fonctionnelle du patient, entraînant éventuellement la mort environ 10 à 30 ans après le début des symptômes.

Jusqu’à présent, les scientifiques n’étaient pas en mesure d’expliquer pourquoi la mutation HTT entraînait une production excessive de dopamine. C’est l’une des raisons pour lesquelles il n’existe aucun remède contre la maladie de Huntington : seuls les médicaments disponibles sont disponibles. aider à soulager les symptômes une fois le mal fait. Le gène HTT est également actif dans tout le corps, ce qui rend difficile le développement de traitements ciblés qui combattent ses effets sur le cerveau.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont adopté une approche différente : « Au lieu d’examiner la mutation de ce gène particulier qui cause la maladie de Huntingon, nous avons examiné les signaux que cette mutation affecte et ce qu’ils font. » Liliana Minichiello auteur principal de l’étude et professeur de neurosciences cellulaires et moléculaires à l’Université d’Oxford, a déclaré à Live Science.

Les patients atteints de la maladie de Huntington présentent souvent des mouvements involontaires, appelés chorée. (Crédit image : Shutterstock)

Cellules cérébrales se transmettre des produits chimiques afin de communiquer. De plus, au sein de chaque cellule cérébrale, des réactions chimiques en chaîne aident les neurones à survivre, à croître et à maintenir leur intégrité. Par exemple, il existe des signaux nécessaire pour maintenir les neurones en vie et ces signaux sont connus pour dysfonctionnement dans la maladie de Huntington . Des neurones spécifiques du striatum sont les plus vulnérables à leur la signalisation a déraillé de cette façon.

Pour approfondir cette idée, les chercheurs ont élevé des souris génétiquement modifiées dont les cellules du striatum ne pouvaient pas produire ces signaux clés de survie. Ils ont remarqué que les niveaux de dopamine dans le cerveau des rongeurs augmentaient des mois avant que les rongeurs ne développent des symptômes de mouvement ressemblant à ceux de Huntington au début.

En mesurant l’activité génétique des neurones du striatum, les chercheurs ont découvert que la perturbation des signaux de survie des cellules semblait augmenter la quantité de GSTO2 dans les cellules. En fin de compte, cette augmentation de GSTO2 est ce qui a stimulé la production de dopamine et conduit à un dysfonctionnement moteur progressif chez les souris.

Le blocage de GSTO2 a empêché l’ensemble de ce processus de se produire, a découvert l’équipe.

Dans des expériences distinctes, les chercheurs ont constaté une augmentation similaire de GSTO2 dans le cerveau de rats atteints d’une maladie similaire à celle de Huntington, ainsi que dans les tissus cérébraux de patients atteints de la maladie de Huntington. Les rats et les humains ont montré cette augmentation de GSTO2, mais n’ont pas encore développé de symptômes notables de ces conditions.

Pris ensemble, ces résultats révèlent des changements cellulaires distincts qui pourraient déclencher l’apparition de la maladie de Huntington.

Les chercheurs doivent maintenant examiner de plus près le rôle de GSTO2 chez les rongeurs porteurs de la mutation HTT, afin de vérifier que le lien est causal. Si tel est le cas, GSTO2 pourrait être une nouvelle cible potentielle pour les médicaments conçus pour arrêter ou ralentir la progression de la maladie de Huntington, a suggéré Minichiello.