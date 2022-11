Déclencheur capillaire de l’OTAN : l’incident du missile polonais a été de près l’annihilation nucléaire

La ferveur avec laquelle la Pologne et d’autres ont cherché à entraîner l’OTAN dans une guerre avec la Russie devrait sonner l’alarme pour tout le monde

Le monde a esquivé une balle cette semaine, certains membres de l’OTAN essayant, mais sans succès, de déclencher l’article 4 comme moyen d’affronter la Russie en Ukraine. Nous n’aurons peut-être pas autant de chance la prochaine fois.

Le récent scandale entourant ce que la plupart des pays reconnaissent désormais être un missile sol-air ukrainien errant atterrissant sur le sol polonais, tuant deux citoyens polonais dans le processus, a révélé une affreuse réalité sur les confins orientaux de l’OTAN aujourd’hui : position réservée de l’ancien établissement de l’OTAN (États-Unis, Royaume-Uni, France et Allemagne), les nouveaux arrivants en Europe de l’Est semblent déterminés à trouver un mécanisme qui justifiera l’intervention de l’OTAN en Ukraine.

Cette prédilection pour l’anéantissement nucléaire (personne ne devrait avoir le moindre doute qu’un conflit OTAN-Russie se terminerait autrement) devrait sonner l’alarme dans les couloirs du pouvoir à travers l’OTAN et le reste du monde, car laissés à eux-mêmes, les responsables russophobes qui dominent les gouvernements de la Pologne et des trois républiques baltes agissent comme des lemmings, courant vers la falaise ukrainienne, inconscients de leur sort alors qu’ils poursuivent le fantasme de l’OTAN battant la Russie sur un champ de bataille européen.

La précipitation au jugement qui a accompagné l’arrivée du missile sol-air ukrainien sur le sol polonais rappelle brutalement comment les caractéristiques prétendument défensives de la Charte de l’OTAN peuvent être utilisées pour promouvoir, plutôt que dissuader, un conflit.

Qu’il n’y ait aucun doute – l’OTAN savait que le missile qui a touché près du village de Przewodów en Pologne, tuant deux citoyens polonais, était un missile sol-air ukrainien au moment où il a été lancé. L’espace aérien au-dessus de l’Ukraine est l’un des endroits les plus surveillés au monde. Sans révéler les sources et les méthodes, il suffit de dire qu’il ne se passe rien au-dessus de l’Ukraine qui ne soit enregistré en temps réel sur un affichage de l’OTAN dans les quartiers généraux de toute l’Europe – y compris la Pologne.

Et pourtant… La Pologne a jugé bon de convoquer l’ambassadeur de Russie et de protester.

De plus, la Pologne a déclaré qu’elle augmenterait sa préparation militaire tout en envisageant l’activation de l’article 4 du traité de l’OTAN, un mécanisme qui permet à l’alliance de discuter des menaces à la sécurité des États membres en vue d’éventuellement utiliser la force militaire de l’OTAN pour rectifier la situation. L’article 4 est derrière chaque déploiement de combat de l’OTAN depuis sa création, de la Serbie à la Libye, en passant par l’Afghanistan.

Au bon moment, le président lituanien Gitanas Nausėda, dont le pays borde la Pologne, a tweeté que « Chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN doit être défendu ! »

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala s’est également adressé à Twitter pour s’exclamer : « Si la Pologne confirme que les missiles ont également touché son territoire, ce sera une nouvelle escalade de la part de la Russie. Nous soutenons fermement notre allié de l’UE et de l’OTAN.

Pour sa part, l’Estonie a qualifié la nouvelle “le plus préoccupant” avec son ministre des Affaires étrangères déclarant via Twitter, « Nous consultons étroitement la Pologne et d’autres alliés. L’Estonie est prête à défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN.

Alors que toutes les parties s’accordaient à dire qu’il n’y avait aucune raison de déclencher l’article 5 de l’OTAN (c’est-à-dire la clause de sécurité collective), l’article 4 était très présent. La Pologne était catégorique : le missile “attaque” contre la Pologne était clairement un crime, qui ne pouvait rester impuni. Ainsi, en vertu de l’article 4, la Pologne pousserait « que les membres de l’OTAN et la Pologne s’accordent sur la fourniture d’une défense antiaérienne supplémentaire, y compris sur une partie du territoire de l’Ukraine ».

Et voila: “Y compris dans une partie du territoire de l’Ukraine.”

Entrez en Allemagne, côté cour : “En réaction immédiate à l’incident en Pologne, nous proposerons de renforcer la police aérienne avec des patrouilles aériennes de combat au-dessus de son espace aérien avec des Eurofighter allemands”, a-t-il ajouté. a déclaré un porte-parole du ministère allemand de la Défense.

Cue le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a convoqué une réunion d’urgence des ambassadeurs de l’OTAN à Bruxelles pour discuter de l’incident polonais. Selon le ministre finlandais des affaires étrangères (la Finlande, bien que non membre de l’OTAN, a été invitée à la réunion), “Fermer l’espace aérien [above Ukraine] sera certainement discuté. Diverses options sur la façon dont nous pouvons protéger l’Ukraine sont sur la table.

Alors que l’Allemagne aurait rejeté l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, notant qu’une telle action constituerait une menace de confrontation directe entre la Russie et l’OTAN, on se demande comment une telle discussion a pu avoir lieu en premier lieu : l’Ukraine a tiré un missile sol-air, qui a été suivi par l’OTAN lors de son impact sur le sol polonais. Et, par conséquent, les membres de l’OTAN finissent par discuter de la possibilité d’invoquer l’article 4 de la Charte de l’OTAN, cherchant à étendre la défense aérienne de l’OTAN dans l’espace aérien ukrainien de concert avec l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne imposée par les avions de l’OTAN.

“Même si c’était un bleu sur bleu [incident] avec une fusée ukrainienne qui a atterri en Pologne, je pense qu’il y a encore suffisamment de terrain pour que la Pologne invoque l’article 4 », a déclaré Fabrice Pothier, ancien directeur de la planification politique de l’OTAN.

Juste pour clarifier ce que dit M. Pothier : parce que l’Ukraine a tiré un missile sol-air qui a fini par atterrir sur le sol polonais, l’OTAN est justifiée d’invoquer l’article 4, ouvrant la voie à un éventuel conflit OTAN-Russie en Ukraine qui pourrait conduire à l’anéantissement nucléaire mondial.

S’il y a jamais eu le moindre doute sur la menace que l’OTAN fait peser sur le monde entier, il n’y en a plus.

Que cela soit promulgué au nom d’un dirigeant ukrainien qui, malgré le consensus universel selon lequel le missile qui a frappé la Pologne était ukrainien, nie cette possibilité, tout en blâmant la Russie dans l’espoir que l’OTAN interviendra, ne fait qu’ajouter à la folie de cette crise .

Bien qu’il semble que le monde ait cette fois esquivé la condamnation à mort potentielle déclenchée par l’article 4 de l’OTAN, l’aspect déclencheur du mécanisme de réponse pavlovien de l’OTAN lorsqu’il s’agit de rechercher une justification causale d’une intervention militaire en Ukraine devrait mettre tout le monde en état d’alerte.