Déclencher la récession pour maîtriser l’inflation, disent les économistes – alors que la Banque s’apprête à relever ses taux

La Banque d’Angleterre n’a d’autre choix que de déclencher une récession comme moyen de maîtriser l’inflation, ont averti les meilleurs économistes, dont l’un des propres conseillers du chancelier Jeremy Hunt.

La banque centrale devrait augmenter ses taux d’intérêt pour la 13e fois consécutive aujourd’hui après que les chiffres de l’inflation de choc ont montré que les hausses précédentes n’ont pas réussi à réduire les hausses persistantes des prix.

Certains des conseillers de M. Hunt ont attaqué la Banque pour avoir été trop prudente dans l’augmentation du taux de base – disant qu’il était temps d’accepter l’inévitabilité d’une récession.

Karen Ward, membre du conseil consultatif économique du chancelier, a déclaré: «La difficulté pour la Banque est qu’elle doit créer une récession pour créer de l’incertitude et de la fragilité.

Elle a ajouté: « Ce n’est que lorsque les entreprises se sentent nerveuses face à l’avenir qu’elles pensent qu’elles ne subiront pas de hausses de prix … Il n’y a pas d’autre moyen de contourner cela. »

Adam Posen – un ancien membre du comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d’Angleterre qui fixe le taux de base – a également déclaré qu’une récession était désormais nécessaire. « En l’absence de récession, l’inflation ne reviendra pas durablement à l’objectif », a-t-il déclaré.

M. Posen a accusé la Banque de « parler avec enthousiasme d’une baisse de l’inflation » après que les chiffres de mercredi aient montré une inflation gelée à 8,7%.

Sushil Wadhwani, un ancien membre du MPC qui siège également au conseil consultatif économique de M. Hunt, a ajouté : « La Banque a essayé d’être trop mignonne et, à de fréquentes occasions, lorsqu’elle a augmenté les taux, elle a annulé les avantages en parlant de manière accommodante.

Une augmentation de 4,5% à 4,75% est très probable lorsque le gouverneur Andrew Bailey annoncera la décision à midi – mais une augmentation plus importante à 5% est une possibilité après le chiffre décevant de l’inflation.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, critiqué par les conseillers de Hunt (fil de sonorisation)

La 13e augmentation consécutive signifiera davantage de souffrances pour les titulaires de prêts hypothécaires confrontés à une flambée des taux, Rishi Sunak et M. Hunt étant sous pression pour agir pour aider les propriétaires en difficulté.

Le Premier ministre – sur le point de prononcer un discours après l’annonce – dira qu’il ressent une « profonde responsabilité morale » de tenir sa promesse de réduire de moitié l’inflation, et reste « complètement convaincu » que cela peut encore être réalisé.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak et M. Hunt d’être restés les bras croisés alors que des millions de personnes souffrent. Le parti de Keir Starmer a déclaré qu’il souhaitait que les banques soient obligées d’aider les titulaires de prêts hypothécaires aux prises avec des paiements.

L’opposition exhorte le gouvernement à contraindre les prêteurs à autoriser les emprunteurs à passer temporairement aux paiements d’intérêts uniquement ou à allonger la durée de leur prêt hypothécaire.

Les banques devraient également attendre au moins six mois avant d’entamer une procédure de reprise de possession dans le cadre d’un plan en cinq points présenté jeudi par la chancelière fantôme Rachel Reeves.

« Au lieu de se chamailler sur les pairies et les partis et d’exclure toute action sur les hypothèques, les conservateurs devraient prendre leurs responsabilités et agir maintenant », a déclaré Mme Reeves.

Rishi Sunak et Jeremy Hunt sous pression pour aider les titulaires de prêts hypothécaires (AFP via Getty Images)

Selon les économistes de la Resolution Foundation, les remboursements hypothécaires annuels devraient augmenter de 2 900 £ pour le ménage moyen réhypothéquant l’année prochaine.

L’IFS a déclaré que 1,4 million de propriétaires – dont la moitié ont moins de 40 ans – verront un cinquième de leur revenu disponible anéanti par la flambée des taux hypothécaires.

M. Hunt est sur le point de rencontrer les banques pour les exhorter à offrir plus de soutien, mais le gouvernement a rejeté les appels des députés conservateurs d’arrière-ban à apporter un allégement fiscal sur les taux d’intérêt hypothécaires et a rejeté un plan libéral démocrate de 300 £ par mois pour les titulaires d’hypothèques en difficulté. .

Rejetant de telles mesures comme « inflationnistes », M. Hunt a déclaré que le gouvernement « s’en tiendrait à ses armes, quelle que soit la pression de la gauche, de la droite ou du centre ».

L’ancien régulateur des taux de la Banque d’Angleterre, Andrew Sentance, a déclaré L’indépendant il y a « un grand danger » à penser que le gouvernement « interviendra pour résoudre tous les problèmes connus ».

La chancelière fantôme Rachel Reeves déclare que les banques doivent être obligées d’offrir plus d’aide (fil de sonorisation)

L’ancien chancelier Philip Hammond a déclaré qu’il était encore possible d’éviter une récession – si le gouvernement Sunak envisageait d’assouplir les règles d’immigration post-Brexit pour aider à stimuler l’économie.

« Je ne pense pas que la Banque [of England] a beaucoup de choix [but to tip the country into recession] à moins que le gouvernement ne fasse quelque chose d’assez important en intervenant différemment sur le marché du travail », a déclaré M. Hammond à LBC.

L’ancien chancelier a ajouté: « Je pense que le gouvernement a considéré tout assouplissement des règles de migration comme étant politiquement toxique ». Mais la hausse des taux hypothécaires à l’échelle que nous constatons est également politiquement toxique.

Ajoutant aux critiques de la Banque d’Angleterre, Anna Valero, un autre membre du groupe consultatif Hunt, a déclaré que le MPC n’avait auparavant pas agi de manière suffisamment décisive pour augmenter les taux.

Mais elle a mis en garde contre une surcorrection maintenant et contre le discours catastrophique actuel sur une récession «inévitable». « Si nous poussons trop fort, nous pourrions plonger l’économie dans une récession et ne pas obtenir les investissements commerciaux dont nous avons besoin. Si cela se produit, nous n’allons finalement pas voir la productivité augmenter. »

Charles Goodhart, un ancien membre du MPC, a déclaré que M. Bailey et les chefs de la Banque étaient confrontés à un « vilain dilemme » lorsqu’il se réunit ce matin pour décider de la hausse des taux.

M. Goodhart a déclaré que le MPC pourrait « soit augmenter le taux d’escompte d’un demi pour cent et être attaqué pour des hypothèques et conduire le Royaume-Uni en récession, soit augmenter d’un quart de pour cent et perdre sa crédibilité en tant que résistant à l’inflation, et sembler autoriser un salaire spirale des prix à renforcer ».

Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a démenti les suggestions selon lesquelles le Royaume-Uni devrait intentionnellement viser à entrer en récession avec des taux d’intérêt élevés pour lutter contre une inflation toujours élevée.

S’adressant à Sky News, il a déclaré que le gouvernement restait déterminé à réduire l’inflation, mais que déclencher une récession n’était pas la solution. « Ce que nous devons faire, c’est que nous devons faire croître l’économie », a-t-il déclaré. « Les taux d’intérêt élevés n’aident pas à cela. »

Le professeur Abhinay Muthoo, économiste et membre de l’Institut national de recherche économique et sociale, a mis en garde contre de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

« L’inflation est un problème, mais elle est maîtrisée… Nous n’avons vraiment pas besoin d’augmenter encore les taux. Il y a un risque de mettre l’économie en récession, ce qui blessera plus profondément.