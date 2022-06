Déclarez vos revenus aux prêteurs, cela pourrait augmenter votre pointage de crédit

Cette histoire fait partie de la série CNBC Make It’s One-Minute Money Hacks, qui fournit des conseils et astuces simples et simples pour vous aider à comprendre vos finances et à prendre le contrôle de votre argent.

Si vous avez récemment obtenu une augmentation, envisagez de communiquer cette information à vos banques et à vos prêteurs de carte de crédit – cela pourrait augmenter votre pointage de crédit.

En déclarant votre revenu accru, vous serez probablement admissible à une augmentation automatique de la limite de crédit sur vos prêts ou cartes de crédit existants. Si ce n’est pas automatique, vous pouvez en faire la demande auprès de votre banque ou de votre prêteur. De plus, vous augmenterez vos chances d’être admissible à d’autres cartes de crédit et prêts.

Votre limite de crédit est importante, car 30 % de votre pointage de crédit est basé sur ce que l’on appelle « l’utilisation du crédit », qui mesure la quantité totale de crédit que vous utilisez par rapport à la quantité dont vous disposez. Plus vous avez de crédit, mieux c’est pour votre pointage de crédit, car cela indique que vous êtes un emprunteur responsable pour les prêteurs.

En déclarant votre revenu nouvellement augmenté, vous pourriez augmenter votre limite de crédit existante, ce qui réduirait votre taux d’utilisation du crédit et augmenterait votre pointage de crédit.

L’avantage d’un pointage de crédit plus élevé est qu’il peut vous donner droit à des taux d’intérêt plus bas sur les nouvelles cartes de crédit et les nouveaux prêts. Bien que le taux d’intérêt que vous payez pour les prêts et les cartes de crédit existants ne change probablement pas automatiquement, vous pouvez également essayer d’appeler votre prêteur et demander un taux réduit en fonction de l’augmentation de vos revenus ou de votre pointage de crédit. Ils pourraient dire non, mais cela en vaut la peine, car cela réduira les paiements d’intérêts sur les soldes impayés facturés à la carte.

Et la mise à jour de vos revenus est facile : appelez simplement votre banque ou votre prêteur directement et signalez les informations mises à jour. De nombreux prêteurs vous permettent également de mettre à jour vos revenus sur leurs sites Web.

Mettre à jour vos revenus auprès des prêteurs, surtout si vous ne l’avez pas fait depuis des années, est l’un des moyens les plus simples d’améliorer votre pointage de crédit et d’obtenir des taux d’intérêt plus bas. La meilleure partie est que cela ne nécessite pas beaucoup d’efforts, car cela ne prend que quelques minutes.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Comment déclasser votre carte de crédit sans réduire votre pointage de crédit