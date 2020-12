Par Matthew Green

LONDRES, 12 décembre (Reuters) – Les dirigeants mondiaux devraient déclarer les états d ‘ »urgence climatique » dans leurs pays pour inciter à l’action pour éviter un réchauffement climatique catastrophique, a déclaré samedi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans le discours d’ouverture d’un sommet sur le climat.

Plus de 70 dirigeants mondiaux doivent prendre la parole lors de la réunion virtuelle d’une journée visant à créer une dynamique pour des réductions beaucoup plus importantes des émissions liées au réchauffement de la planète à l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat de 2015.

« Quelqu’un peut-il encore nier que nous sommes confrontés à une urgence dramatique? » Guterres a déclaré via vidéo. « C’est pourquoi aujourd’hui, j’appelle tous les dirigeants du monde entier à déclarer l’état d’urgence climatique dans leurs pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte. »

Guterres a déclaré que les programmes de relance économique lancés à la suite de la pandémie de coronavirus représentaient une opportunité d’accélérer la transition vers un avenir sobre en carbone – mais a averti que cela ne se produirait pas assez rapidement.

« Jusqu’à présent, les membres du G20 dépensent 50% de plus dans leurs plans de relance et de sauvetage dans les secteurs liés à la production et à la consommation de combustibles fossiles que dans les énergies à faible émission de carbone », a déclaré Guterres.

« C’est inacceptable. Les billions de dollars nécessaires pour la récupération du COVID sont de l’argent que nous empruntons aux générations futures », a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas utiliser ces ressources pour verrouiller des politiques qui accablent les générations futures d’une montagne de dettes sur une planète brisée.

Vendredi, la Grande-Bretagne, co-hôte du sommet, a annoncé qu’elle s’engagerait à mettre fin au soutien direct du gouvernement aux projets de combustibles fossiles à l’étranger lors du sommet, dans le but de stimuler des initiatives similaires de la part d’autres pays pour accélérer le passage à une énergie plus propre.

Les diplomates regardent les discours au sommet pour déceler tout signe d'engagement climatique significativement plus fort de la part de pays dont la Chine, ce qui a surpris de nombreux observateurs en annonçant un objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2060 en septembre, en Inde et au Japon.