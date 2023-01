Déclarez le CGRI groupe terroriste après le meurtre d’Alireza Akbari, exhorte le Parti travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont demandé que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien soit qualifié d’organisation terroriste après l’exécution d’Alireza Akbari.

David Lammy, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, et Yvette Cooper, la secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, ont déclaré que la force, qui est une branche des forces armées iraniennes, « se comporte comme une organisation terroriste » et devrait être interdite.

Akbari, un ressortissant anglo-iranien et ancien responsable de la défense de Téhéran, a été arrêté en 2019 et accusé d’espionnage pour le MI6, une accusation qu’il a niée. Les médias officiels iraniens ont confirmé son exécution.

Le Premier ministre Rishi Sunak a condamné l’exécution et l’a qualifiée d ‘«acte impitoyable et lâche» qui, selon lui, a été commis par un régime sans «respect des droits humains de son propre peuple».

Les travaillistes ont déclaré que l’exécution était “barbare” et que le CGRI représente désormais une “menace croissante” sur le sol britannique.

Le parti a également cité l’emprisonnement injuste de ressortissants britanniques en Iran, les inquiétudes de longue date concernant les menaces de l’Iran contre Israël et son soutien aux groupes violents dans toute la région comme raisons de qualifier officiellement les gardes de groupe terroriste.

Cette décision pourrait bénéficier d’un large soutien politique national après que les députés ont voté la semaine dernière en faveur de l’ajout des gardiens de la révolution à une liste d’organisations terroristes interdites au Royaume-Uni.

La motion d’arrière-ban, déposée par le député conservateur Bob Blackman, n’est pas contraignante pour le gouvernement et les ministres étudient toujours la question.

Les travaillistes ont déclaré que les ministres pourraient suivre le processus de proscription existant. Alternativement, le parti a proposé d’apporter un amendement au projet de loi sur la sécurité nationale qui créerait un pouvoir parallèle pour proscrire des organes de l’État comme le CGRI sur la base de leur activité.

Dans une déclaration conjointe, M. Lammy et Mme Cooper ont déclaré : « Les actions du régime iranien contre les manifestants courageux à la recherche d’un avenir meilleur, ainsi que contre les ressortissants britanniques emprisonnés en Iran et ses menaces pour la sécurité du Royaume-Uni, signifient qu’une action vigoureuse est nécessaire maintenant.

« Le CGRI se comporte comme une organisation terroriste et doit désormais être proscrit en tant que telle.

“Les travaillistes soutiennent la proscription du CGRI soit par le biais du processus existant, soit en modifiant le projet de loi sur la sécurité nationale pour créer un nouveau processus de proscription pour les acteurs étatiques hostiles.”

Les responsables du parti ont souligné la dernière mise à jour sur les menaces du directeur du MI5, Ken McCallum, faisant référence à 10 complots d’enlèvement et de mort par le régime iranien sur le sol britannique, dans le cadre de l’affaire contre le CGRI.

Les hauts conservateurs, dont l’ancien ministre Robert Jenrick, ont exhorté les ministres à adopter une ligne plus dure à l’égard du CGRI ces derniers mois.

La présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, Alicia Kearns, a appelé les ministres à fermer une base londonienne qui serait utilisée par la branche spéciale.

La députée conservatrice a déclaré qu’elle souhaitait la fermeture du “bureau du Corps des gardiens de la révolution islamique à Maida Vale”.

Cependant, un organisme de surveillance a averti que proscrire le CGRI en tant qu’organisation terroriste pourrait déstabiliser la définition britannique du terrorisme.

Jonathan Hall KC, l’examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme, a déclaré L’indépendant la semaine dernière : « Proscrire une entité étatique en vertu du Terrorism Act 2000 s’écarterait d’une politique britannique cohérente et vieille de plusieurs décennies, et remettrait en question la définition du terrorisme qui, à ce jour, s’est avérée pratique et efficace.

« Si des forces étatiques sont susceptibles d’être « concernées par le terrorisme », il faudra se poser la question de savoir comment la définition du terrorisme s’applique aux autres forces étatiques, au risque de bouleverser le sens établi du terrorisme en droit interne.

Rapports supplémentaires par AP