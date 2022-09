Déclarations liminaires prévues pour le procès contre un proche allié de Trump

NEW YORK (AP) – Lorsque Donald Trump s’est porté candidat à la présidence en 2016, un milliardaire californien du nom de Tom Barrack s’est assuré d’être de la partie.

Les deux hommes étaient des amis proches depuis des décennies avant que Barrack ne devienne un conseiller de campagne informel. Il est ensuite devenu le président du comité inaugural de Trump.

Le problème, selon les procureurs fédéraux, est que Barrack travaillait aussi secrètement en même temps comme agent des Émirats arabes unis, un allié américain riche en énergie. L’allégation a conduit le défendeur devant un tribunal fédéral à Brooklyn. Le procès devrait éclairer sa relation avec Trump et comment Barrack a cherché à tirer parti de cette relation pour protéger les intérêts des Émirats arabes unis et leur fournir des renseignements.

Avant d’être inculpé, Barrack a attiré l’attention en levant 107 millions de dollars pour la célébration inaugurale de Trump après les élections de 2016. L’événement a été scruté à la fois pour ses dépenses somptueuses et pour attirer des fonctionnaires étrangers et des hommes d’affaires cherchant à faire pression sur la nouvelle administration.

Le juge de district américain Brian Cogan et les avocats devraient terminer la sélection du jury mercredi matin. Des déclarations liminaires suivraient.

Le juge a demandé aux jurés potentiels qui ont exprimé des sentiments anti-Trump s’ils pouvaient les mettre de côté et rester neutres. Certains ont été licenciés lorsqu’ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas.

Au cours de son interrogatoire, le juge a déclaré aux jurés potentiels qu’ils pourraient entendre des témoignages d’anciens responsables de l’administration Trump, et peut-être même de Trump lui-même.

Barrack, âgé de 75 ans – qui a été arrêté l’année dernière et libéré sous caution de 250 millions de dollars – a plaidé non coupable des accusations l’accusant d’agir en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger, d’entrave à la justice et de fausses déclarations.

Le gestionnaire de capital-investissement basé à Los Angeles était une figure clé des investissements des Émirats arabes unis dans un fonds technologique et des biens immobiliers totalisant 374 millions de dollars. Les procureurs disent que pendant qu’il entretenait ces accords commerciaux, Barrack a aidé les dirigeants des Émirats arabes unis à influencer Trump pendant sa campagne présidentielle et après son élection.

Ces efforts comprenaient la rédaction d’un discours pour Trump faisant l’éloge d’un membre de la famille royale du pays, la transmission d’informations aux Émiratis sur ce que les hauts responsables américains pensaient d’un boycott du Qatar et la promesse de faire avancer les intérêts des Émirats arabes unis s’il était nommé comme un ambassadeur ou un envoyé au Moyen-Orient.

Une telle nomination « donnerait plus de pouvoir à ABU DHABI ! Barrack a écrit dans un message obtenu par les procureurs fédéraux, faisant référence à la capitale des Émirats arabes unis, qui commande des dizaines de milliards de dollars en fonds de richesse provenant de ses gisements de pétrole et de gaz.

Le gouvernement américain cherche à présenter des preuves au procès que Barrack était en communication étroite avec le directeur du renseignement national des Émirats arabes unis, Ali al-Shamsi.

“Al Shamsi était l’un des responsables gouvernementaux les plus importants des Émirats arabes unis avec lesquels les accusés ont communiqué dans le cadre du stratagème inculpé, en particulier compte tenu de son rôle de premier plan dans les opérations de renseignement des Émirats arabes unis, et les témoignages concernant son rôle et ses responsabilités sont au cœur de cette affaire”, ont écrit les procureurs. dans les documents judiciaires.

La défense a cherché à exclure les preuves du style de vie somptueux de Barrack, arguant dans des documents judiciaires qu’elle inviterait le jury à condamner Barrack “sur la base d’appels émotionnels inappropriés et crée un risque substantiel de préjugé de classe”.

Barrack a nié tout acte répréhensible. Ses avocats ont déclaré que ses contacts avec les Émirats n’étaient pas un secret et avaient été divulgués à la campagne et à l’administration de Trump. Il a déclaré aux journalistes alors qu’il quittait le palais de justice mardi que le fait de regarder le processus de sélection du jury lui avait donné l’espoir qu’il serait innocenté.

“C’est un système incroyable”, a-t-il déclaré.

Tom Hays, l’Associated Press