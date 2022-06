Déclarations de Johnny Depp et Amber Heard sur les verdicts

Amber Heard et Johnny Depp ont tous deux été reconnus coupables de diffamation dans leurs poursuites l’un contre l’autre mercredi, un jury accordant des dommages-intérêts aux deux.

Depp a poursuivi Heard, son ex-femme, pour diffamation à propos d’un éditorial de 2018 qu’elle a écrit pour le Washington Post dans lequel elle se décrit comme une “personnalité publique représentant la violence domestique”.

Bien que Depp n’ait pas été nommé dans l’article, il affirme que cela lui a coûté des rôles d’acteur lucratifs. Heard a contre-attaqué son ex-mari pour diffamation suite aux déclarations de l’avocat de Depp au sujet de ses allégations d’abus.

Le jury a commencé à délibérer le 27 mai après avoir entendu plus de 100 heures de témoignages de témoins.

En pesant les réclamations, le jury a conclu que les deux ex s’étaient diffamés et avaient accordé à Depp 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Heard a reçu 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et aucun dommage-intérêt punitif. (Les dommages-intérêts punitifs dans l’État de Virginie sont plafonnés à 350 000 $, de sorte que le juge a réduit les dommages-intérêts punitifs de Depp à ce montant.)

Depp a demandé 50 millions de dollars de dommages et intérêts et Heard 100 millions de dollars.



Ci-dessous, lisez leurs réactions complètes au verdict.

DÉCLARATION DE JOHNNY DEPP

“Il y a six ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes proches, et aussi la vie des gens qui depuis de très nombreuses années m’ont soutenu et cru en moi ont changé à jamais.

Le tout en un clin d’oeil.

Des allégations fausses, très graves et criminelles ont été portées contre moi via les médias, ce qui a déclenché un barrage sans fin de contenu haineux, bien qu’aucune accusation n’ait jamais été portée contre moi. Il avait déjà fait deux fois le tour du monde en une nanoseconde et il a eu un impact sismique sur ma vie et ma carrière.

Et six ans plus tard, le jury m’a rendu ma vie. Je suis vraiment humble.

Ma décision de poursuivre cette affaire, sachant très bien la hauteur des obstacles juridiques auxquels je serais confronté et l’inévitable spectacle mondial dans ma vie, n’a été prise qu’après mûre réflexion.

Dès le début, l’objectif de porter cette affaire était de révéler la vérité, quelle que soit l’issue. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui m’ont soutenu avec fermeté. Je me sens en paix en sachant que j’ai enfin accompli cela.

Je suis, et j’ai été, submergé par l’effusion d’amour et le soutien et la gentillesse colossaux du monde entier. J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonneront jamais. J’espère également que la position reviendra désormais à innocent jusqu’à preuve du contraire, tant devant les tribunaux que dans les médias.

Je tiens à souligner le noble travail du juge, des jurés, du personnel du tribunal et des shérifs qui ont sacrifié leur propre temps pour en arriver là, ainsi qu’à mon équipe juridique diligente et inébranlable qui a fait un travail extraordinaire en m’aidant à partager la vérité.

Le meilleur reste à venir et un nouveau chapitre commence enfin.

Veritas numquam perit.

La vérité ne périt jamais.”

DÉCLARATION D’AMBER HEARD

“La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots. J’ai le cœur brisé que la montagne de preuves n’ait toujours pas été suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari.

Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement honteuse et humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence à l’égard des femmes doit être prise au sérieux.

Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à amener le jury à négliger la question clé de la liberté d’expression et à ignorer les preuves qui étaient si concluantes que nous avons gagné au Royaume-Uni.

Je suis triste d’avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d’avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu’Américaine : parler librement et ouvertement.”