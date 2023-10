Déclaration surprise de PGMOL sur le hors-jeu controversé de Liverpool

Après avoir reçu des réactions négatives pour avoir jugé par erreur le but de Luis Diaz pour Liverpool comme hors-jeu contre Tottenham, le PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) s’est excusé.

Voir une autre injustice en Premier League, qui est devenue pratiquement une routine dans l’élite anglaise, n’a pas rendu le week-end facile pour les supporters de Liverpool. Après avoir été réduits à neuf hommes après des cartons rouges contre Curtis Jones et Diogo Jota, les Reds ont perdu 2-1 dans un effondrement déchirant en fin de match contre Tottenham, dans le nord de Londres.

L’équipe de Jurgen Klopp avait l’intention de capitaliser sur la défaite inattendue de Manchester City face aux Wolves plus tôt samedi. Cependant, ce qu’ils ont vu était un match entaché d’appels discutables.

Plusieurs décisions discutables ont gâché le match

Avant toute chose, un examen VAR de l’incident de Curtis Jones avec Yves Bissouma a abouti à l’émission d’un carton rouge à Jones. Les Reds ont été réduits à neuf plus tard dans la seconde période et ont été contraints de terminer le match de cette façon.

Bien qu’il ne semble pas que Diogo Jota ait commis une faute sur Destiny Udogie lors de son premier avertissement, l’arbitre l’a néanmoins expulsé du terrain après avoir reçu deux cartons jaunes en l’espace d’une minute. Et puis il y a eu la controverse du hors-jeu VAR qui s’est produite au milieu de tout.

L’attaquant colombien des Reds, Luis Diaz, pensait avoir marqué dès le début, mais le but a été refusé pour hors-jeu. L’arbitre assistant vidéo (VAR) a examiné la décision mais a finalement décidé de ne pas la modifier.

Aucune ligne visible n’avait été placée par les officiels pour indiquer aux supporters si l’attaquant de Liverpool était ou non hors-jeu. Mais ensuite, juste au moment où les choses ne pouvaient pas empirer, les Spurs ont marqué leur propre but.

Qu’a dit PGMOL À PROPOS DE LA DÉCISION DE HORS-JEU DE LIVERPOOL ?

Le Professional Game Match Officials Board (PGMOL), l’organisation en charge des arbitres en Angleterre, a admis avoir commis une erreur en refusant le but de Diaz, après avoir reçu de nombreuses critiques.

« PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première mi-temps de Tottenham Hotspur contre Liverpool. Le but de Luiz Diaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des arbitres sur le terrain.

« Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à l’attribution du but grâce à l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu. PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Deux des hommes responsables de l’erreur, Darren England et Dan Cook, quitteront leurs fonctions pour les prochains matches.

Photo : IMAGO / Action Plus