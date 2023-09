Déclaration rare – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Kyle Chrisley a publié une déclaration rare suite à la mort subite de Nicolas Kerdiles, Savane Chrisleyl’ancienne fiancée de.

« Il n’y a vraiment pas de mots. Nic a été tué tôt ce matin dans un accident de moto. C’est dévastateur pour notre famille et j’ai mal au cœur pour le sien », a écrit Kyle, 32 ans, via Instagram le 23 septembre. Il a posté un selfie souriant de lui et Nic avec son père, Todd Chrisleyplus jeune demi-frère, Grayson Chrisley.

Kyle a poursuivi: «Nic était une bonne âme à tous points de vue. Il travaillait incroyablement dur et était toujours là pour vous. Il n’était pas seulement l’ex-fiancé de Savannah, il faisait partie de notre famille. Mon père l’aimait, ma nounou l’adorait et je sais que Savannah est hors d’elle. C’est juste absolument déchirant. Veuillez prier pour le réconfort de tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Nic conduisait sa moto aux premières heures du 23 septembre dans un quartier résidentiel de Nashville, Tennessee, lorsqu’il a eu un accident mortel. Il aurait heurté le côté conducteur d’une BMW et serait décédé peu de temps après dans un hôpital voisin des suites des blessures qu’il a subies lors de l’accident, selon TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle. L’ancien joueur de hockey avait 29 ans.

Savannah, 26 ans, a pleuré la mort de son ancien fiancé quelques heures plus tard via ses histoires Instagram.

« Le ciel a gagné le plus bel ange aujourd’hui. Tu me manques et je t’aime… Je garderai pour toujours notre dernier message de « Je t’aime » », a-t-elle légendé une photo du couple se tenant la main sur la plage. « S’il vous plaît, envoyez-moi un signe indiquant que vous allez bien. Peut-être que ce sera [through] une crêpe jambon-fromage… ou des pâtes à la sauce blanche… ou peut-être même votre gâteau aux carottes préféré.

Elle a ajouté: « Nous avons beaucoup aimé… et j’ai hâte de faire du vélo le long des plages paradisiaques avec vous un jour. »

Chase Chrisley a également publié un message en l’honneur de Nic, admettant que sa mort ne «semblait pas réelle».

« J’ai perdu un frère aujourd’hui. Je sais que Dieu a un plan, mais mec, je ne le comprends pas aujourd’hui. Vole haut, mon frère, et repose-toi tranquille », a légendé le joueur de 27 ans une photo avec Nic sur ses histoires Instagram.