« Les divorces ne sont jamais faciles », a déclaré jeudi Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg membre de l’UE. «J’ai fait beaucoup de mariages quand j’étais maire. Mais en tant qu’avocate, j’ai aussi fait des divorces, ce qui est toujours difficile. «

Le fossé désordonné entre l’UE et le Royaume-Uni est en cours depuis des années.

QU’A ÉTÉ DÉCIDÉ EN 2016?

Le référendum britannique sur l’adhésion à l’UE en 2016 tournait autour de la question de savoir si le pays devait mettre fin au bloc auquel il avait adhéré en 1973. Ce qui s’est passé ensuite a reçu moins d’attention.

«Le Brexit était un mandat pour quitter l’Union européenne. Il n’y a jamais eu de modèle pour ce à quoi ressemblait le départ », a déclaré Jill Rutter, directrice du programme du groupe de réflexion de l’Institute for Government.

Les dirigeants de la campagne pro-Brexit – dont Boris Johnson, qui est désormais Premier ministre de Grande-Bretagne – ont déclaré qu’il serait facile de commencer une nouvelle relation avec le bloc après avoir quitté le Royaume-Uni, bien qu’ils quelques détails. Certains grands militants du Brexit ont suggéré que la Grande-Bretagne pourrait avoir une relation comme la Norvège ou l’Islande, qui ont un accès économique important à l’UE, et en retour acceptent de suivre de nombreuses règles et normes du bloc.

Depuis le référendum, le Brexit est devenu plus étroitement défini, en grande partie en raison de la politique britannique.

La Première ministre conservatrice Theresa May, sous la pression de la forte aile eurosceptique de son parti, a déclaré en 2017 que le Royaume-Uni quitterait le marché intérieur et l’union douanière de l’UE et mettrait fin à la libre circulation des personnes du bloc vers La Grande-Bretagne.

Cela a mis la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour une relation distante avec ses voisins que beaucoup avaient réalisé lors du vote. Ce n’était toujours pas suffisant pour les Brexiteers inconditionnels du Parlement, qui ont rejeté l’accord de divorce négocié par May avec l’UE parce qu’ils estimaient qu’il maintenait la Grande-Bretagne trop étroitement liée au bloc. Les politiciens pro-européens qui voulaient maintenir des liens étroits étaient trop divisés pour atteindre leur objectif.

May a finalement été vaincue après que son accord sur le Brexit ait été rejeté par le Parlement à trois reprises. Elle a été remplacée par Johnson, qui a adopté une position encore plus ferme, définissant le Brexit comme la restauration de la souveraineté britannique et la «reprise du contrôle» de Bruxelles.

Cela a laissé la marge de manœuvre des deux parties pour rendre un accord encore plus limité.

QUELLES SONT LES VANNES D’UNE AFFAIRE?

Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier, mais reste dans le marché intérieur sans droits de douane et l’union douanière de l’Union jusqu’à la fin de l’année, a convenu d’une période de transition afin que les deux parties puissent négocier une nouvelle relation commerciale.

Après des mois de discussions de plus en plus intenses, il n’y a pas d’accord sur trois sujets: la concurrence, la résolution des futurs litiges et les droits de pêche.

La pêche est un problème symboliquement important, quoique économiquement mineur. Pour les partisans britanniques du Brexit, le contrôle des eaux du pays est essentiel. Des pays comme la France et l’Espagne ont de puissants lobbies de pêche qui ne veulent pas perdre l’accès dont ils disposent actuellement.

Pourtant, les deux côtés suggèrent qu’ils peuvent faire des compromis sur le poisson. Les autres questions – qu’est-ce qu’une concurrence loyale et que se passe-t-il en cas de violation – sont plus délicates, car elles résument le dilemme du Brexit: le désir de liberté du Royaume-Uni est en contradiction avec le besoin d’unité de l’UE. protéger.

L’UE craint que la Grande-Bretagne abaisse les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans les industries britanniques et devienne un rival économique peu réglementé aux portes du bloc, elle exige donc des garanties strictes de conditions égales pour l’accès à son immense marché unique.

Le gouvernement britannique considère le Brexit comme une question de souveraineté et de «reprendre le contrôle» des lois et des frontières du pays. Il affirme que l’UE essaie de lier la Grande-Bretagne aux règles du bloc indéfiniment, plutôt que de la traiter comme une nation indépendante.

Les deux parties ne se sont jamais vraiment comprises et sont désormais dans les virages, ce qui rend difficile le compromis.

« Le problème pour le Premier ministre est que tout son discours sur la souveraineté a été assez absolutiste », a déclaré Rutter. « Il est assez difficile de faire des compromis sur la souveraineté. »

QUELLE EST LA PROBABILITÉ D’UNE OFFRE MAINTENANT?

Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont entretenues mercredi pendant le dîner et ont émergé avec pessimisme, soulignant les grandes différences entre elles. Ils ont donné à leurs négociateurs quelques jours de plus et ont dit qu’ils décideraient d’ici dimanche de renoncer aux pourparlers.

Mujtaba Rahman, directeur général pour l’Europe du cabinet de conseil politique Eurasia Group, croit toujours qu’un accord est plus probable qu’improbable, car les dommages politiques et économiques d’un non-accord seraient énormes.

« Je pense que si vous regardez tous les protagonistes – von der Leyen, (la chancelière allemande Angela) Merkel, (le président français Emmanuel) Macron, Johnson – je pense qu’il est dans leur meilleur intérêt de conclure un accord », a déclaré il. . «La question est, avec le temps disponible, peuvent-ils trouver un fudge et une solution à cette question très difficile de règles du jeu équitables? Et cela, je pense, n’est pas clair. «

QUE SE PASSE-T-IL SI IL N’Y A AUCUNE OFFRE?

Avec ou sans accord, le 1er janvier apportera un grand changement. Les citoyens britanniques et européens ne peuvent plus se déplacer librement pour travailler et s’installer sur le territoire de l’autre, tandis que les importateurs et les exportateurs sont confrontés à de nouveaux contrôles sur les marchandises et les déclarations en douane.

Une sortie sans accord signifie beaucoup plus de perturbations, les droits de douane et autres barrières commerciales nuisant aux deux côtés – mais surtout à la Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus petite et fait près de la moitié de ses échanges avec le bloc des 27 pays.

En l’absence d’accord, rien ne garantit que les avions pourront voler entre le Royaume-Uni et l’UE, ou que les conducteurs britanniques traverseront le tunnel sous la Manche vers la France. Un « scénario du pire des cas » élaboré par le gouvernement britannique a mis en évidence de possibles pénuries de nourriture et de médicaments, des affrontements entre pêcheurs britanniques et européens en mer et « une augmentation des troubles publics ».

Un porte-parole du Premier ministre britannique, Jamie Davies, a insisté sur le fait que le gouvernement avait « fait de vastes plans pour la fin de la période de transition ».

«Nous avons une chaîne d’approvisionnement résiliente», a-t-il déclaré. « Cela restera le cas même après la fin de la période de transition, avec ou sans accord de libre-échange ».

Raf Casert à Bruxelles a contribué à cette histoire.