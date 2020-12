Mais si l’Iran peut se procurer des vaccins, des défis demeurent, allant des sanctions imposées sous le président Donald Trump à la logistique de la vaccination de masse.

COMMENT L’IRAN PEUT-IL OBTENIR LE VACCIN?

L’Iran s’est inscrit à COVAX, un programme international conçu pour distribuer des vaccins contre les coronavirus aux pays participants du monde entier. Ce programme est géré en partie par Gavi, The Vaccine Alliance. Gavi dit que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département américain du Trésor a déjà délivré une licence pour que l’Iran y participe. Le Trésor a refusé de commenter.

L’Iran, pour sa part, a affirmé que les sanctions américaines avaient compromis sa capacité à acheter des médicaments et des vaccins. Le président Hassan Rohani a déclaré que les Iraniens devraient « maudire Trump cent fois » en raison des difficultés. Les sanctions américaines comportent des exclusions spécifiques pour les médicaments et l’aide humanitaire à l’Iran. Cependant, les banques internationales et les institutions financières sont réticentes à traiter des transactions en Iran par crainte d’être condamnées à une amende ou interdites du marché américain.

Cependant, ces sanctions n’empêcheraient pas l’Iran d’envoyer une charge d’argent à Genève pour payer sa participation à COVAX. Gavi a refusé de fournir des informations sur les paiements ou les commandes iraniens, même si les règles iraniennes limiteraient les commandes de vaccins pour 50% de ses 82 millions d’habitants.

Alireza Miryousefi, un porte-parole de la mission de l’Iran auprès des Nations Unies, a critiqué les États-Unis pour leurs sanctions et restrictions bancaires, qui, selon lui, «créent des obstacles cruels pour que l’Iran reçoive le vaccin COVID-19.

« Néanmoins, en plus de nos propres essais de vaccins indigènes, nous attendons pleinement de la communauté internationale et des sociétés pharmaceutiques internationales concernées qu’elles honorent leurs engagements humanitaires et accélèrent toutes nos commandes », a déclaré Miryousefi.

Les efforts locaux pour produire un vaccin n’ont pas encore véritablement commencé, ce qui signifie que la République islamique devra peut-être compter sur des personnes à l’étranger.

L’IRAN A-T-IL L’INFRASTRUCTURE POUR UNE INOCULATION DE MASSE?

En ce qui concerne la vaccination des enfants, l’Iran a un taux de réussite de la vaccination de près de 100%, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé. Les gens des pays voisins viennent aussi souvent en Iran pour des soins médicaux. Les hôpitaux, les médecins et les infirmières iraniens sont connus comme parmi les meilleurs du Moyen-Orient, avec un réseau de cliniques allant des villages aux grandes villes. Les institutions publiques fournissent des soins subventionnés, tandis que les hôpitaux privés peuvent être extrêmement coûteux.

Cependant, il y a des questions sur la logistique d’une campagne de vaccination massive. La flotte d’avions vieillissante de l’Iran devrait probablement voler pour récupérer des vaccins fabriqués à l’étranger. De nombreuses compagnies aériennes ne volent pas vers l’Iran en raison des sanctions. Garder les vaccins ultra-froids, comme dans le cas de l’exigence de Pfizer-BioNTech de moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit), serait également probablement un défi. Mostafa Ghanei, le directeur du comité scientifique du siège national de l’Iran pour la lutte contre le coronavirus, aurait déclaré que l’Iran ne voulait pas du vaccin Pfizer pour cette raison.

L’IRAN ACCEPTERA-T-IL UN VACCIN AMÉRICAIN?

Cela reste la question. Au début de la pandémie, le chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a avancé une théorie du complot sans fondement affirmant que le virus aurait pu être fabriqué par l’homme par les États-Unis. Dans ces commentaires de mars, il a suggéré que «votre médicament pourrait être un moyen de propager davantage le virus». Ces commentaires semblaient destinés à interdire toute aide américaine de l’administration Trump, mais les responsables iraniens critiquent également de plus en plus le président élu Joe Biden.

L’Iran explore les options de vaccins chinois et russes. Cependant, si elle comptait sur COVAX pour les vaccins, la coopérative pourrait choisir de livrer les vaccins fabriqués en Amérique. Il y a aussi des coûts associés à l’Iran s’il décide de choisir le vaccin qu’il veut de COVAX. Il faudrait débourser 3,50 $ par dose à l’avance pour pouvoir refuser le vaccin proposé, au lieu de 1,60 $ par dose. Si l’Iran choisit de verser un acompte pour vacciner la moitié de sa population via COVAX, cela signifierait un paiement initial de 143,5 millions de dollars au lieu d’un paiement initial de 65,6 millions de dollars.

Si vous refusez une offre de vaccin COVAX, l’Iran peut également recevoir des doses plus tard.

POURQUOI L’IRAN EST-IL SOUS NOS SANCTIONS?

Depuis la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 et la crise des otages de 444 jours à Téhéran, l’Iran a fait l’objet d’une série de sanctions économiques en constante évolution. Certains ont été annulés dans le cadre de l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales en 2015, Téhéran limitant son enrichissement d’uranium en échange de ce soulagement. En 2018, Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de cet accord et a rappelé les sanctions qui avaient écrasé l’économie de longue date de l’Iran.

Trump a déclaré qu’il s’était retiré de l’accord sur le programme de missiles balistiques de l’Iran, les ambitions régionales et d’autres questions – qui ne faisaient pas tous partie de l’accord de 2015. Biden a indiqué qu’il pourrait ramener l’Amérique à l’accord si l’Iran accepte. de respecter à nouveau ses limites. Cependant, une série d’incidents qui se sont intensifiés au Moyen-Orient au cours de la dernière année et demie ont accru les tensions entre Téhéran et Washington.

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/jongambrellAP.