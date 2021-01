Déclaration ferme de Mikel Arteta sur l’héritage de Mesut Ozil avant la sortie d’Arsenal

Mikel Arteta insiste sur le fait que l’héritage de Mesut Ozil à Arsenal ne sera pas terni par la nature décevante – et souvent amère – de sa sortie.

Ozil, 32 ans, est sur le point de quitter les Gunners et de rejoindre Fenerbahce dans quelques jours, mettant fin au séjour de sept ans et demi du milieu de terrain dans le nord de Londres.

L’Allemand n’a pas joué pour Arsenal depuis mars 2020 et sa relation glaciale avec Arteta signifie qu’il a passé la saison en cours à viser des fouilles subtiles sur le manager qui l’a exilé.

Néanmoins, Arteta affirme qu’Ozil – qui a remporté trois FA Cup et fait plus de 250 apparitions à Arsenal – restera dans les mémoires.

« Ce que Mesut a fait au club de football est incontestable et cela restera », a déclaré l’Espagnol. «Ce n’est pas grave s’il joue deux matchs de plus, 10 matchs de plus ou aucun.

« Je pense que ce qu’il a fait est là pour les records, l’histoire du club et sa contribution, personne ne peut en discuter. »

Le départ imminent d’Ozil intervient alors qu’Arteta vise à réduire son équipe pour la seconde moitié de la saison, William Saliba étant déjà prêté au club de Ligue 1 de Nice.

Sead Kolasinac est également parti en prêt pour l’équipe de Bundesliga Schalke 04, mais Arteta admet que les transactions de transfert ont été rendues encore plus difficiles par les circonstances actuelles du coronavirus.