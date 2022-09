Déclaration du roi Charles III à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II

À la veille des funérailles de la reine Elizabeth II, le roi Charles III a remercié ceux qui se sont joints à lui pour pleurer et honorer sa défunte mère.

“Au cours des dix derniers jours, ma femme et moi avons été si profondément touchés par les nombreux messages de condoléances et de soutien que nous avons reçus de ce pays et du monde entier”, a-t-il déclaré dans un communiqué dimanche soir.

«À Londres, Édimbourg, Hillsborough et Cardiff, nous avons été émus au-delà de toute mesure par tous ceux qui ont pris la peine de venir rendre hommage au service de longue date de ma chère mère, feu la reine.»

Charles et son épouse Camilla, la reine consort, ont visité l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord à la suite de la mort de la reine, rencontrant des membres du public à Édimbourg, Londres et Cardiff, entre autres villes.

Les funérailles de la reine auront lieu lundi à l’abbaye de Westminster.

“Alors que nous nous préparons tous à dire notre dernier adieu, je voulais simplement profiter de cette occasion pour dire merci à toutes ces innombrables personnes qui ont été un tel soutien et un tel réconfort pour ma famille et moi-même en cette période de deuil”, a déclaré Charles.