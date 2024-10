Déclaration du Premier ministre sur l’attaque russe contre l’Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau a publié aujourd’hui la déclaration suivante condamnant l’attaque russe contre l’Ukraine :

« Le Canada condamne dans les termes les plus fermes l’attaque flagrante de la Russie contre l’Ukraine. Ces actions non provoquées constituent clairement une nouvelle violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ils violent également les obligations de la Russie en vertu du droit international et de la Charte des Nations Unies.

« Le Canada demande à la Russie de cesser immédiatement toutes les actions hostiles et provocatrices contre l’Ukraine et de retirer toutes les forces militaires et mandataires du pays. La souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine doivent être respectées et le peuple ukrainien doit être libre de déterminer son propre avenir.

« Les actions de la Russie auront de graves conséquences. Demain matin, je rencontrerai les partenaires du G7, et nous continuerons de travailler étroitement et rapidement avec l’OTAN et nos alliés pour répondre collectivement à ces actes imprudents et dangereux, notamment en imposant des sanctions importantes en plus de celles déjà annoncées.

« Face à ces attaques contre l’Ukraine, le Canada prendra des mesures supplémentaires pour mettre fin à l’agression injustifiée de la Russie. Nous restons solidaires de l’Ukraine, de son peuple et de la communauté ukrainienne canadienne ici au Canada. Les actes effrontés de la Russie ne resteront pas impunis.»

