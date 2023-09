La Chine a finalement rompu son silence lors du sommet du G20 à New Delhi, affirmant que la Déclaration adoptée par les pays membres avait envoyé un « signal positif » indiquant que le groupe influent « travaillait ensemble » pour relever les défis mondiaux et promouvoir la reprise économique mondiale.

L’Inde a remporté samedi une grande victoire diplomatique après que le sommet du G20 organisé sous sa présidence a adopté une déclaration de consensus surmontant les divergences majeures sur la guerre russo-ukrainienne, alors que le Premier ministre Narendra Modi a appelé à mettre fin au « déficit de confiance mondial ».

Dans son premier commentaire sur les résultats du sommet de deux jours, qui s’est terminé dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a fait l’éloge de ses résultats.

« Le sommet a adopté une déclaration des dirigeants, qui reflète la proposition de la Chine et déclare que le G20 agirait de manière concrète à travers des partenariats, envoyant un signal positif de la collaboration du G20 pour relever les défis mondiaux et promouvoir la reprise économique mondiale et le développement mondial », a déclaré le chinois. » a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Interrogée sur les résultats du sommet, Mao a déclaré : « Dans le processus de préparation de ce sommet de New Delhi, la Chine a joué un rôle constructif et a toujours soutenu le sommet en attachant de l’importance aux préoccupations des pays en développement et en obtenant des résultats fructueux en faveur des pays en voie de développement. développement commun. » Le Premier ministre chinois Li Qiang a assisté au sommet, suppléant le président Xi Jinping.

A la question de savoir si la Chine soutenait l’absence de critique directe de la Russie dans la déclaration du G20 et si un langage plus doux contribuerait à mettre fin au conflit en Ukraine, Mao a déclaré que la position de la Chine sur la question ukrainienne était cohérente et claire.

« La déclaration des dirigeants du G20 est le résultat d’un consensus obtenu grâce à des consultations et reflète la compréhension commune de tous les membres. Le sommet de New Delhi réaffirme que le G20 est le premier forum de coopération économique internationale et non une plateforme pour résoudre les problèmes géopolitiques et de sécurité.

« Nous pensons toujours que la clé de la résolution finale de la crise ukrainienne réside dans l’abandon de la mentalité de la guerre froide, dans l’importance et le respect des préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité, et dans la recherche d’une solution politique par le dialogue et la négociation », a-t-elle déclaré.

Le porte-parole a déclaré que la Chine resterait déterminée à promouvoir les pourparlers de paix et à travailler avec la communauté internationale pour un règlement politique de la crise ukrainienne.

Mao a déclaré que la Chine avait toujours attaché de l’importance et soutenu activement le travail du G20 et estimait qu’il était important que le groupe fasse preuve de solidarité et coopère pour faire face aux divers risques et défis de l’économie et du développement mondiaux.

« Lors de sa participation au sommet du G20 à New Delhi, le Premier ministre Li Qiang a développé les vues et les propositions de la Chine sur la coopération au G20, appelant toutes les parties à s’en tenir à l’aspiration initiale de solidarité et de coopération, à assumer leur responsabilité en matière de paix et de développement. requis par notre époque, et être des partenaires dans la promotion de la reprise économique mondiale, de la coopération ouverte et du développement durable mondial », a-t-elle déclaré.

Les pays membres du G20 représentent environ 85 pour cent du PIB mondial, plus de 75 pour cent du commerce mondial et environ les deux tiers de la population mondiale.

Le groupe comprend l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, la République de Corée, le Mexique, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays européens. Syndicat. Samedi, l’Union africaine a été admise comme membre permanent du G20.

