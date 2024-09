Déclaration du CDC Afrique sur l’allocation accélérée de 128,89 millions de dollars US du Fonds de pandémie pour lutter contre la variole dans 10 pays – CDC Afrique

Addis-Abeba, ETHIOPIE – 21 septembre 2024 : Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) expriment leur profonde gratitude et leurs félicitations pour l’action décisive du Fonds pour la pandémie visant à accélérer l’allocation de 128,89 millions de dollars américains à 10 États membres de l’Union africaine touchés par la maladie à coronavirus 2012 (MPOX). Cette allocation opportune démontre l’engagement de la communauté internationale à relever les défis urgents en matière de sécurité sanitaire du continent.

Avec des pays comme la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, le Kenya, le Soudan, Djibouti, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan du Sud qui devraient en bénéficier, ce financement renforcera les capacités nationales et régionales dans des domaines essentiels comme la surveillance des maladies, les diagnostics de laboratoire, les réseaux et le développement de la main-d’œuvre. Ces efforts seront déterminants pour la mise en œuvre du Plan continental de préparation et de réponse à la variole du CDC-OMS pour l’Afrique, conçu pour renforcer la sécurité sanitaire à travers l’Afrique tout en s’attaquant à l’épidémie de variole en cours.

Le CDC Afrique, l’OMS et d’autres organisations multilatérales (par exemple, l’UNICEF, le PAM, la FICR, l’OIM) ont élaboré le Plan continental de préparation et de réponse à la variole (CMPRP) pour relever ce défi. Le CMPRP fonctionne selon une approche unifiée — ONE Team, ONE Plan, ONE Budget et ONE S&E framework — visant à améliorer la surveillance, le diagnostic et les capacités du personnel tout en renforçant les systèmes de santé publique et en engageant les communautés pour une réponse plus efficace et harmonisée à travers l’Afrique.

Le soutien au Fonds pour la pandémie renforce non seulement nos capacités techniques, mais témoigne également de la confiance dans la capacité de l’Afrique à surmonter les défis sanitaires grâce à la solidarité internationale et à des interventions fondées sur des données probantes.

Africa CDC reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements, les organismes régionaux et les partenaires mondiaux pour garantir que ce soutien se traduise par des progrès significatifs sur le terrain et soit utilisé de manière efficace, transparente et durable. Africa CDC se réjouit de poursuivre sa collaboration pour bâtir un avenir plus sûr et plus sain pour tous les Africains.

À propos du CDC Afrique

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) sont une agence de santé publique continentale autonome de l’Union africaine qui soutient les États membres dans leurs efforts visant à renforcer les systèmes de santé et à améliorer la surveillance, les interventions d’urgence et la prévention et le contrôle des maladies.

