Moment Lori Vallow condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de ses enfants

La «maman culte» Lori Vallow a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de ses deux enfants dans une affaire dramatique qui a saisi la nation.

Vallow, 50 ans, a été reconnue coupable en mai du meurtre de son fils de sept ans, Joshua « JJ » Vallow, de sa fille de 16 ans, Tylee Ryan, qui a disparu sans laisser de trace en septembre 2019. Elle a également été reconnue coupable de complot en vue de tuer. la première épouse de son mari Chad Daybell, Tammy, décédée en octobre 2019.

Le verdict est intervenu après que les procureurs ont convaincu un jury que Vallow et M. Daybell avaient conspiré avec son frère Alex Cox pour assassiner Tammy, JJ et Tylee dans le cadre de leurs étranges croyances sectaires – mais aussi à des fins financières afin qu’ils puissent percevoir l’argent de l’assurance-vie de Tammy et le la sécurité sociale des enfants et les prestations de survivant.

Avant que la peine ne soit prononcée, le tribunal a entendu les déclarations des victimes de plusieurs membres de la famille dévastés par la saga déchirante qui a connu d’innombrables rebondissements en quatre ans.

À la surprise de beaucoup, Vallow s’est exprimée et n’a semblé montrer aucun remords pour la mort de ses enfants et de Tammy, affirmant qu’ils étaient «occupés» et «heureux» au paradis.

Elle est apparue sans émotion lorsque la peine a été prononcée.