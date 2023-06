Déclaration de la famille d’un couple fiancé abattu près de Hamilton

La famille d’un couple fiancé qui a été abattu à la suite d’une dispute avec leur propriétaire à Stoney Creek au cours du week-end a publié une déclaration de leurs proches, se souvenant d’eux comme de « deux belles âmes ».

Dans une déclaration publiée jeudi par la police de Hamilton, la famille de Carissa MacDonald et Aaron Stone a déclaré qu’ils aimaient leur famille, leurs amis et «l’un l’autre».

« Tous ceux qui ont croisé la route d’Aaron ou de Carissa connaissaient le lien spécial qu’ils partageaient entre eux, leur famille et leurs amis et c’est quelque chose que tout le monde pourra emporter avec eux et chérir pour toujours », note le communiqué. « Tous les deux avaient un cœur d’or, imaginez quand vous mettez ces deux cœurs ensemble. »

MacDonald, 27 ans, et Stone, 28 ans, ont tous deux été abattus devant leur domicile au 322 Jones Rd. près de Barton Street, à Stoney Creek samedi.

La police a déclaré que le différend qui a déclenché la confrontation mortelle concernait un problème de moisissure dans l’appartement du sous-sol que MacDonald et Stone partageaient.

Le propriétaire de la maison, un homme de 57 ans nommé Terry Brekka selon les registres de propriété, s’est barricadé dans la résidence après la fusillade. Quelques heures plus tard, il a été abattu par la police lors d’un incident qui fait maintenant l’objet d’une enquête par le chien de garde de la police de la province.

Dans la déclaration, la famille de MacDonald et Stone a noté qu’ils étaient « à quelques jours » d’emménager dans une nouvelle maison et « de commencer le prochain chapitre de leur vie » lorsqu’ils ont été abattus.

La famille a également déclaré qu’elle prévoyait de se marier cet été.

«Ils étaient travailleurs, honnêtes, donnant des gens qui feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour aider ceux qui en avaient besoin. Ils étaient des citoyens respectables, responsables et respectueux des lois », indique le communiqué. Ce qui est arrivé à Carissa et Aaron était vraiment un acte de violence inutile et ils manqueront beaucoup à tous ceux qui ont eu le plaisir de les connaître.

La police de Hamilton dit qu’elle a maintenant terminé son enquête sur les lieux de l’homicide, mais continue d’interroger les témoins, les voisins et le 911 appelé.