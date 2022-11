Déclaration d’automne – 6 milliards de livres supplémentaires pour les subventions d’isolation afin de réduire de 450 livres les factures d’énergie annoncées par Jeremy Hunt

L’argent EXTRA pour les subventions vertes pour aider les Britanniques à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie a été révélé par Jeremy Hunt aujourd’hui.

Le chancelier a utilisé sa déclaration d’automne pour annoncer toute une série d’argent supplémentaire pour aider les familles en difficulté à rendre leurs maisons plus éconergétiques.

Les Britanniques recevront plus d’aide pour isoler leurs maisons Crédit : Getty

M. Hunt a déclaré aujourd’hui aux députés qu’il souhaitait réduire le montant que les Britanniques dépensaient en factures d’énergie : “Dans ce Parlement, nous prévoyons déjà d’investir, dans l’efficacité énergétique, un total de 6,6 milliards de livres sterling.

“Aujourd’hui, j’annonce un nouveau financement, à partir de 2025, de 6 milliards de livres sterling supplémentaires – doublant notre investissement annuel pour réaliser cette nouvelle ambition nationale.

“Notre engagement envers le peuple britannique est, au fil du temps, de supprimer ce principal moteur d’inflation et de volatilité auquel sont confrontés les entreprises et les consommateurs britanniques.”

Les ministres veulent réduire de 15 % la consommation d’énergie des bâtiments et de l’industrie.

Dans la déclaration d’automne d’aujourd’hui, Jeremy Hunt a annoncé :

Cela pourrait signifier une économie de 28 milliards de livres sterling sur notre facture énergétique nationale ou de 450 livres sterling sur la facture moyenne des ménages, a-t-il déclaré.

Et il y aura un nouveau groupe de travail sur l’efficacité énergétique.

Il vient dans une sombre déclaration d’automne où le chancelier a augmenté les impôts et réduit les dépenses dans une bousculade pour équilibrer les comptes.

Cela vient après que le très populaire programme Green Homes Grant – qui était en proie à des problèmes techniques – a été abandonné l’année dernière.

La chancelière veut réduire la demande d’électricité et de gaz onéreux en incitant les gens à en consommer moins.

Rishi Sunak a laissé entendre la semaine dernière qu’il proposerait une aide à l’isolation pour les Britanniques en difficulté – dans une interview avec The Sun.

Cela signifiera plus d’aide pour les gens pour installer le double vitrage, l’isolation des combles et des murs creux – en plus de l’aide déjà disponible.

Il a déclaré que les gens étaient “à juste titre anxieux au sujet des factures” cet hiver et voulaient faire plus pour aider à améliorer les cotes d’efficacité énergétique et à garder la chaleur dans les maisons.

Le Premier ministre a déclaré avant le sommet écologique COP27: “Nous devons nous assurer que l’argent que nous dépensons va bien aux personnes que nous voulons qu’il aide, nous voulons nous assurer que les personnes qui bénéficieront vraiment de ces améliorations, les obtiennent, et nous le livrons correctement, c’est ce que je veux m’assurer que nous faisons.

“Les gens s’inquiètent à juste titre des factures – si nous pouvons nous lancer dans un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons des gens … cela réduit les factures des gens de centaines de livres et cela nous aide à atteindre nos objectifs climatiques.”

Quel autre support est disponible ?

Plusieurs formules d’accompagnement sont proposées aux ménages qui peinent à payer leurs factures d’énergie.

L’Energy Company Obligation Scheme offre des subventions pour améliorer l’efficacité énergétique de votre maison.

Les subventions ECO sont accordées par les fournisseurs d’énergie et peuvent vous aider à remplacer une ancienne chaudière, à ajouter une isolation de murs creux ou une isolation de combles.

Le support va de la couverture d’une partie des coûts à la totalité, et peut vous faire économiser des centaines d’euros.

Contactez votre mairie pour savoir s’ils participent au programme ECO ou contactez directement votre fournisseur d’énergie.

Vous pouvez trouver les coordonnées des fournisseurs qui participent au programme sur le site Web de l’Ofgem.

Un autre programme utile est le programme de mise à niveau des chaudières qui offre une subvention à ceux qui remplacent leurs systèmes de chauffage à combustibles fossiles par une pompe à chaleur ou une chaudière à biomasse.

Les bénéficiaires peuvent obtenir une subvention partielle pour les aider à couvrir les frais.

Ce programme n’est ouvert qu’aux ménages d’Angleterre et du Pays de Galles et vous devez vérifier que vous êtes éligible avant de postuler – par exemple, vous devez être propriétaire de la propriété pour laquelle vous postulez.

Un autre programme de soutien à domicile est le programme de paiement du carburant en hiver, où les plus de 65 ans peuvent obtenir entre 100 et 300 £ pour compenser le coût du maintien au chaud de leur maison.

La plupart des paiements seront effectués automatiquement en novembre et décembre, mais il est préférable d’attendre janvier 2023 avant de contacter le gouvernement si vous n’avez pas le vôtre.

Un autre programme récemment lancé pour aider les gens à payer leurs factures d’énergie est le National Grid Scheme.

Certains fournisseurs d’énergie offriront aux clients 100 £ s’ils éteignent leurs appareils cet hiver au milieu des avertissements de panne.