Déclaration d’automne 2022 – en direct: Hunt qualifie les hausses d’impôts de «décision horrible» au milieu des avertissements de «années sombres à venir»

Dans sa déclaration d’automne conçue pour freiner l’inflation et rétablir la stabilité financière, Jeremy Hunt a déployé des taxes furtives totalisant 25 milliards de livres sterling et 30 milliards de livres sterling de réductions des services publics pour combler un vide de 55 milliards de livres sterling dans les livres du gouvernement.

Le directeur de l’Institute for Fiscal Studies, Paul Johnson, a déclaré: “Les prochaines années s’annoncent sombres en termes de niveau de vie, la plus forte réduction des revenus des ménages, peut-être jamais enregistrée et certainement au cours des dernières générations.”

Les paiements d’intérêts “douloureux” sur la dette de l’État sont à leur plus haut depuis 1948 à 4,8% du PIB et dépasseront bientôt les 100 milliards de livres sterling par an, plus que les dépenses pour tout service public en dehors du NHS, a-t-il déclaré.